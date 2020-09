Covid? Ukažte lidem celou pravdu. Žaloudík v ČT vytáhl úplně jiná čísla

reklama

Podle Žaloudíka jsou kroky uvážené a Prymula není žádný nováček. Ale to že „děcka v pátek zůstanou doma“ není dle senátora podstata věci. „Teď jde spíš o to, na základě čeho se budou vyvíjet dílčí opatření, co budou ty parametry a ukazatele, které budou ta opatření zostřovat nebo rozvolňovat,“ mínil.

Hilšer prohlásil, že s virem se dá vypořádat třemi cestami, buď vyvinout vakcínu nebo omezit mezilidské kontakty, případně střední cestou, začít cílit na rizikové skupiny. Co Prymula navrhl mu jako razantní nepřijde. „Rozhodně si myslím, že bysme si měli uvědomit to, že zhruba 98% populace je bezpříznaková nebo má nějaké drobnější či mírně vážné příznaky. A 2% mají vážné příznaky, které musí být řešeny v nemocnicích,“ pravil Hilšer a vyslovil se pro ochranu opravdu rizikových skupin. To by podle něj mělo být prioritou před plošnými opatřeními.

„To podstatné, protože všichni se bojí o kapacitu nemocnic. Myslím si, že není důvod nedotáhnout to, co kdysi naznačoval už ministr Vojtěch. Což znamená, že nemocnice by měly reportovat jednou měsíčně, ale v této době asi jednou týdně akutní nejen covidy, nejen pacienty a lůžka obsazená s covidem, případně intenzivní lůžka, ale také všechna onemocnění oběhového systému, nádorová onemocnění, metabolická onemocnění, úrazy a pak třeba jiná onemocnění. Kolik je jich prostě ležících na těch lůžkách a kolik je případně na intenzivní péči, z toho jasně vyplynou i ty proporce, zátěž celého systému a i kapacity, případně nutnost pomoct v některých místech, jestliže někde by to snad přesahovalo,“ navrhl senátor. Doplnil, že pak si lidé budou moci srovnat proporce.

Žaloudík zopakoval, co všechno by se podle něj mělo vědět, tedy počet nádorových onemocnění, respiračních, oběhových či metabolických a také úrazy. Dle Žaloudíka by tento přehled měla absorbovat média i veřejnost, aby si každý mohl udělat obrázek o proporcích a nedocházelo k zanedbávání necovidových pacientů.

Hilšer opět souhlasil, že co říká Žaloudík je rozumné a vědět, jaké jsou proporce je důležité. „Jsou nějaké propočty, některé uvádějí, že bude umírat deset lidí denně, ale také si je třeba uvědomit, že běžně v České republice umírá zhruba 350 lidí denně. Tím nechci říct, že by se ta věc měla podcenit. Ale opravdu je potřeba vědět, a ta čísla to ukazují, že 98% těch nakažených v podstatě nemá příznaky a nebo má mírné příznaky.“ Opět zdůraznil zacílení na rizikové skupiny a vyslovil se proti zavírání škol. „Není umění zastavit epidemii nějakým lockdownem, uzavřením ekonomiky, uzavřením obchodů, uzavřením restaurací, ale uměním je zastavit jí cíleným přístupem na ty rizikové skupiny, které jsou tou chorobou ohroženy,“ radil senátor. Jako příklad dal školy, tam by podle něho starší pedagogové buď neměli učit vůbec nebo by měli dostat respirátor.

Žaloudík se i u školáků odvolával na statistiky: „Já bych chtěl upozornit, že máme 15 tisíc planých neštovic. K 38. týdnu podle Státního zdravotního ústavu máme 660 na 100 000 lidí akutních respiračních infekcí. To jsou taky plicní onemocnění. Čili jinými slovy, 66 000 na těch deset milionů. Třetina z nich je u mladých, tedy u školních dětí. A toto jako bychom ignorovali. My se směřujeme na to, kdy bude Anička ve škole v Dolní lhotě pozitivní na, abychom potom celou školu zavřeli. Prosím vás, proporce jsou důležité. Já nepodceňuju ten virus, ale je to jeden z noha virů, tak proto bych chtěl, aby ten reporting byl o celém zdravotnictví a ne jen o tom covidu,“ zopakoval opět svou pointu.

