Covid pas musí být, jsme v EU, řekla Válkova náměstkyně. A protilátky?

„Posilovací dávka pro některé lidi skutečně svůj význam mít může. Týká se to zejména těch lidí, kteří mají určitá rizika spojená s vyšší pravděpodobností vážného průběhu té nemoci. Člověk, který byl očkován již před delší dobou, člověk, který zároveň neprodělal infekci koronavirovou, a zároveň se jedná o člověka, který má ty známé rizikové faktory, nebo má nějakou závažnější imunosupresi, tak těmto lidem by asi ta třetí dávka prospěšná být samozřejmě mohla,“ poznamenala k očkování třetí dávkou Hana Zelená.

Anketa Máte důvěru v prof. Jiřího Berana? Ano 88% Ne 6% Nevím, o koho jde 6% hlasovalo: 11457 lidí

Koziar Vašáková se následně vyjádřila ke svému dřívějšímu tvrzení, proč si myslí, že vakcína je lepší než přirozená imunita. „Protože ta přirozená imunita vlastně dává komplexnější odpověď na mikroorganismus, nicméně nemusí být vždy zcela efektivní. Proto je daleko lepší, jak jsem již říkala předtím, být nejdříve očkován a potom se třeba opakovaně potkávat s koronavirem. Samozřejmě ne tak, že bych se mu vystavovala a přímo ho vítala, ale určitě jakoby pak nejen že neškodí, ale ani se nemůžeme tomu kontaktu vyhnout. Stran té třetí dávky, posilovací, já určitě jsem pro u všech, kteří se mohou teď očkovat a nejsou nakaženi, nemají symptomy nemoci. Neboť my stále ještě vidíme u té posilovací dávky, že prostě to očkování význam jednoznačně má. I s tím omikronem. Protože jenom dvanáct procent lidí, co se dostane do nemocnice, jsou ti, kteří mají posilovací dávku. Ta ochrana i proti omikronu je velmi dobrá,“ sdělila Koziar Vašáková.

„V poslední době vychází více různých výsledků studií, které v zásadě docházejí ke shodnému závěru, a sice k tomu, že u těch, kteří infekci dříve prodělali, tak následná vakcinace významným způsobem jejich ochranu vůči těžkému průběhu nemoci nezvýší. Takže v zásadě to vypadá spíše tak, že skutečně to, co nám zajistí tu nejlepší a nejkomplexnější imunitu, je právě ta přirozená imunita, získaná proděláním nemoci. Ale samozřejmě že to neznamená, že bychom někoho měli vyzývat, aby se nechal infikovat. Ale nicméně nemůžeme popírat ten fakt, že ta situace je taková, jaká je, že v podstatě drtivá většina obyvatelstva si tou infekcí prošla. A právě tady tito lidé, kteří infekcí prošli, tak mají opravdu tu nejlepší myslitelnou imunitu. U těchto ta třetí dávka určitě nebude mít takový užitek,“ odvětila Zelená.

Ta hovořila i o uznávání protilátek. „Ta doba, kdy jsme se bavili o uznávání protilátek, už je pryč. Tady nejde o to, jestli protilátky budeme uznávat, nebo nebudeme uznávat, tady je třeba vzít na vědomí ten fakt, že přítomnost protilátek zkrátka je důkazem o tom, že pokud dotyčný nebyl očkován, tak je získal proděláním nemoci, což ve svém důsledku znamená, jestliže víme, že prodělání nemoci nám zajistí nejlepší imunitu. Tak když člověk ty protilátky má, takže je dostatečným způsobem chráněn. Není čas na to, abychom se bavili o nějakém uznávání nebo neuznávání protilátek. Zásadně nesouhlasím s tím, aby se protilátky nebo cokoliv jiného stávalo nějakým nástrojem k segregaci obyvatelstva nebo aby se to stalo dalším bodem, který by se měl zaznamenávat do nějakých certifikátů. Covidové pasy by se měly zrušit, medicínský důvod to žádný nemá. Ale samozřejmě protilátky jsou velmi důležitou a užitečnou informací pro člověka, který neví, jestli tou infekcí prošel, protože pakliže zjistil, že je má, tak tuto informaci získá,“ poznamenala také Zelená.

Koziar Vašáková se rovněž vyjádřila ke covidovým pasům. „Když se k tomu vyjádřím jako odborník. Nepřipadá mi nic špatného na tom, že by měly skončit, v situaci, kdy docílíme toho, že valná většina lidí, nebo prakticky všichni, kdo jsou vhodní k vakcinaci, budou vakcinováni podle doporučení a budou již chráněni. Protože jak jsem již říkala, přirozená imunita je fajn, nicméně ne každý se utká s covidem efektivně a ne každý to setkání s covidem přežije. Takže za mě ti lidé by měli být primárně chráněni vakcinací a pak samozřejmě nám nebude vadit, když se budeme opakovaně potkávat s koronavirem. A třeba se potom budeme přeočkovávat vakcínami, které budou takzvaně typu multiboost, to znamená, že budou už reflektovat ty změny ve složení koronaviru, v jeho variantách, budou reflektovat jeho varianty a my budeme naočkováni a už bude vlastně minimum těch, kteří budou mít těžký průběh onemocnění,“ zmínila Koziar Vašáková.

„Zatím bude nutné respektovat covid pas už jenom proto, že jsme součástí Evropské unie a nejsme prostě žádný ostrov. To znamená, že musíme respektovat i pravidla ostatních států kolem nás, protože jsme velmi organicky propojeni. Toto nelze, aby se Česká republika sama rozhodla, že bude toto ignorovat, protože bychom v tu chvíli byli určitým způsobem vyloučeni. Evropská unie v tomto jednoznačně preferuje jednotný postup,“ dodala.

Závěrečná otázka pak patřila k tomu, zda má v této vlně omikronu ještě smysl nařizovat dětem respirátory. „Domnívám se, že ve školách by se respirátory používat neměly, tam to smysl nemá. Jsou tam psychické dopady, problémy v komunikaci, není možné odezírat emoce lidí, se kterými hovoříte. Druhá věc je, že děti ve školách nikdy nebudou ty respirátory používat tak, jak by je správně používat měly. Takže je to prostě spíš takové opatření symbolické, které podle mého názoru žádný praktický smysl nemá a neměl a ani mít nebude, takže já jsem všemi deseti pro to, aby se to ve školách rozhodně nepoužívalo,“ podotkla Zelená.

„Respirátory jsou jednou z velmi efektivních ochran proti šíření infekce, nicméně pokud se špatně používají, tak samozřejmě ta úloha toho respirátoru tam selhává. Za mě, a já to říkám pořád a jednoznačně, prostě být – pokud budeme provakcinováni široce, tak samozřejmě všechna ostatní opatření nebudou už mít takovou roli. Také WHO doporučuje restriktivní opatření jenom v těch zemích, kde není vysoká proočkovanost. Za mě prostě dosáhnout proočkovanosti a potom se nemusíme bavit o žádných plošných testech, nemusíme se bavit o respirátorech, prostě bude covid nemoc jako každá jiná, to znamená, že budeme vyšetřovat symptomatické lidi, testovat symptomatické lidi a léčit nemocné,“ dodala Koziar Vašáková.

