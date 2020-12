Covid se šíří zbytečně! Vystrčil z karantény hlásí, co osobně zažil

Předseda Senátu Miloš Vystrčil se zlobí. Po kontaktu s nakaženou osobu se dostal do preventivní karantény a měl přitom možnost zjistit, jak rychle, či spíše jak neuvěřitelně pomalu, funguje trasování. Mohlo by to vysvětlit, proč je nálož viru v Česku stále dost vysoká. Covid pozitivní spoluobčané totiž nemusí celé dny vědět, že jsou pozitivní a mohou dál šířit virus.

Ministr zdravotnictví za hnutí ANO Jan Blatný opakovaně upozornil své spoluobčany, že pozitivně vychází stále asi 20 procent z provedených protikoronavirových testů, což je vysoké číslo. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je epidemie pod kontrolou, když se množství pozitivních testů pohybuje okolo 5 procent.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) podle svých slov už tuší, proč je nálož koronaviru v české společnosti tak velká. Zdá se, že to může být kvůli tomu, jak pomalu hygienici trasují kontakty pozitivních osob. Vystrčil o tom ví své, protože se 23. listopadu dostal do kontaktu s rizikovou osobou, takže preventivně zamířil do karantény.

Vystrčil zjistil, že člověk, který se dostal do kontaktu s covid pozitivní osobu, se o tom může od hygieny dozvědět až za dva dny a to považuje za velký problém, protože kdyby byl takový člověk covid pozitivní, může celé dva dny nemoc dál šířit. Nikoli proto, že by byl nezodpovědný, ale zkrátka a dobře proto, že neví, že může být infekční.

Druhý zásadní problém vidí v tom, že riziková osoba, která se dostane do preventivní karantény se zpožděném až dva dny, je otestována až za 5 dní a nikoli hned.

„Skutečnost, zda je riziková osoba infekční již při nástupu do (preventivní) karantény se vůbec nezjišťuje! Riziková osoba není totiž ihned po nástupu do (preventivní) karantény povinně testována, ale děje se tak až asi po 5 dnech! Odtud plyne, že se vůbec systematicky nezjišťuje a nevyhodnocuje, zda riziková osoba nemohla ještě před svým nástupem do (preventivní) karantény ve zmiňovaném mezidobí minimálně dvou dnů svého neomezeného pohybu nakazit své kolegy, spolupracovníky, rodiče apod,“ zlobil se Vystrčil na sociální síti Facebook.

„Osobně to vnímám jako průšvih a naprosto nelogický postup, který může významně přispívat k šíření viru ve společnosti. Pokud si totiž představíme, že riziková osoba mohla být již infekční před nástupem do (preventivní) karantény a to rozhodně nelze vyloučit, potom mohla nakazit v období svého dvoudenního volného pohybu desítky lidí. Namísto toho, abychom tuto možnost u rizikové osoby zjistili ihned po jejím nástupu do karantény testem, a tím ihned věděli, zda mohli být další lidé během volného pohybu rizikové osoby nakaženi a mohli zasáhnout, čeká riziková osoba na testování dalších 5 dní. Myslím, že si každý dovede představit, co se mezitím děje s šířením viru, pokud byla riziková osoba infekční již na začátku nástupu do preventivní karantény. Zavedený a používaný postup bez testu na počátku karantény zkrátka nechápu,“ konstatoval.

