Cože?! „Devadesátky“ ČT ničeny dalším svědectvím

K seriálu Devadesátky začíná po třetím dílu přibývat kritika. „Prostě mě to nebaví,“ míní novinář a komentátor Miloš Čermák a není sám. Kriminální zápletky nebaví ani komentátora Petra Fischera. Martina Schmarcze z Info.cz by více bavila sonda do politických zločinů. Zaznělo také, že téma seriálu je sice dobré, ale postavy v podstatě jenom diváka seznamují s tím, co se odehrálo, a jinak „nežijí“. Diskuse se rozhořela i o tom, zda není popis epochy z dílny ČT příliš jednostranný. Na devadesátá léta vzpomíná například milovník zbraní a konzervativní člen ODS Martin Cibulka a soudí, že seriál „kroutí realitu“.

„Chci se zeptat, stále se všem líbí Devadesátky? Rozumím nadšení z prvních dvou dílů, které byly trochu ‚křísnuté‘ Českou sodou, lépe řečeno skvělou parodií Jonáka v podání Novotného. Ale teď jsem se dodíval na třetí díl, a přijde mi to jako bezradná slátanina,“ vyjádřil se k seriálu novinář Miloš Čermák. „Nemám k tomu žádnou ideologickou a vlastně ani uměleckou výhradu, jen mě to prostě nebaví,“ doplnil v diskusi.

Čermák v tomto názoru není sám. „Devadesátky mě jako detektivka moc nebaví, jako módní retro přehlídka je to ale záslužné. V sestřihu z dění před filmem se navíc objevil M. Zeman v přesně stejné černobílé kostkované košili, jakou jsem v r. 1991 nosil i já. To mnou upřímně hodně otřáslo... děkuji za prozření,“ okomentoval seriál komentátor Petr Fischer.

Proč dotyčné seriál nebaví, nastínila ekoložka Marie Šabacká a také herní vývojář Ondřej Trhoň. „Postavy policajtů jsou naprosto ploché, nemají žádné charakterové vlastnosti a herci nemají co hrát a jen odříkávají text. Dialogy jsou výhradně expoziční. Nikdo nemluví jako člověk. Díly působí jak zfilmované stránky o případech z Wikipedie,“ poznamenala. Trhoň se vyjádřil podobně, tedy že očekával, že seriál bude mít uvěřitelné dialogy a herci budou hrát.

Diskusi rozpoutal Vratislav Dostál z Info.cz, když prohlásil: „Díky ČT je tady vlna zájmu o zločiny 90. let (budování kapitalismu) namísto toho, abychom v divadlech, filmech a knihách donekonečna onanovali o zločinech 50. let (budování komunismu). Je rok 2022 – už bylo načase, snad jde o nový trend.“

„Seriál je skvělý, ovšem 90. léta to bylo 99 % svobody, naděje, krásy a radosti a 1 % kriminality ... mladá generace, pro které je to stejně vzdálené, jako husitské války, má zkreslený obraz, který je živený právě démonizací tehdejšího ‚divokého kapitalismu‘. Byla to krásná doba,“ namítal člen ODS Ondřej Šimíček a Dostál reagoval, že právě proto je potřeba ji kriticky zhodnotit.

„Je fajn, že ten zájem je, ale určitě bych tam nedělal rovnítko. Státem organizovaný teror VS. gangsteři a podvodníci je něco jinýho. Každopádně z toho plyne, že radši 10x budovat kapitalismus než jednou komunismus,“ přidal se člen TOP 09 Jan Mikeš.

Kriminální zápletky pak neoslovily ani dalšího komentátora Info.cz, Martina Schmarcze, dříve poradce premiéra Topolánka. „Jonáka jsem nesledoval, ani když se to dělo. Je to prostě jen obecná kriminalita. Jo, kdyby to byl seriál o oposmlouvě, o pádu vlády za předsednictví, o zavedení přímé volby prezidenta, o prokurátorském puči. To byly politické megazločiny. To bych ale musel napsat sám,“ míní.

Delší vzpomínku na epochu napsal zastupitel z Prahy, Martin Cibulka (ODS). „Devadesátky je seriál, který vyvolá pocit, že v těch letech bylo o život přejít ulici. Je suprově udělaný, skvěle se na něj kouká, ale má podobnou bolest, jako třeba Tankový prapor nebo Černí baroni. Trošku kroutí realitu,“ míní.

„Devadesátky, jako každá porevoluční doba, byly trošku bez pravidel. V obchodech stále ještě smrděl socialismus, ale taky to byla doba snů, volnosti,“ připomíná a vzpomíná, jak si šel pro bundu od pilotů: „Tak jsem se dostavil do bytu na Bohnickém sídlišti. Hromada bund byla připravena k prodeji, co na tom, že jenom jedna velikost. Odešel jsem v XL, která na mně visela jako na hastroši, ale měl jsem jí!“ Další podnikavec pak vozil z Německa víno do pražských restaurací ve Škodě 1203, která byla původně sanitka.

„Lidi snili svoje příběhy o budoucnosti. Někomu vyšly, většině ne, ale byla tady ta vůně naděje a svobody. Navíc v České televizi běžela Česká soda, plná vtipů, za které by dneska Čtvrtníček s Vávrou nafasovali tepláky a zákaz činnosti,“ vzpomíná Cibulka.

Vyjádřil se i k hojně diskutovanému Jonákovi a jeho Discolandu. „Jonák a jeho Discoland Sylvie? Přestože byl pár minut jízdy tramvají od mého bydliště, tak jsem o něm vůbec nevěděl. Ale vůbec. Poprvé jsem ho možná zaznamenal, až když psali, že byl souzen pro vraždu své manželky. Prostě jsem žil jiný život, a přestože geograficky jsme byli skoro sousedé, naše vesmíry se absolutně nedotýkaly.“

