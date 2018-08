Cože? Halík, Schwarzenberg, migranti... A ty reakce? Z „pražské kavárny“ zazněl nářek

„Je to neuvěřitelná situace – už úplně všechny politický strany jsou proti přijetí jakýchkoli cizinců, ale lidi mají pořád pocit, že jsou se svým názorem v protestní menšině a že je ohrožuje nějaká většina vítačů. To by mě zajímalo, co by se mělo stát, aby si to přestali myslet – měl by třeba zprávy na ČT moderovat někdo v kápi Ku Klux Klanu?“ ptá se Horák, který se v minulosti podílel na kampani pro Piráty a nyní dělá kampaň pro TOP 09.

Fotogalerie: - Krymská paráda

„A mimochodem od Schwarzenberga to byla úplně zbytečná provokace – ti migranti, k jejichž přijetí nás italský premiér vyzval, zase nebyli žádní uprchlíci před válkou, ale skupina lidí naložená na loď někde u libyjských břehů,“ dodal.

„Vážně by mě teda zajímalo, kolik lidí utíkajících v osmdesátkách z Československa by dneska splnilo zdejší kritéria pro ‚uprchlíka‘ a kolik by jich spadlo do kategorie ‚ekonomickej migrant‘,“ poznamenal následně komentátor Petr Honzejk.

„Schwarzenbergovi s Kalouskem je to už úplně jedno. Jenom mydlí schody svému Pospíšilovi, co jim ‚ukrad‘ TOPku,“ zmínil europoslanec za ODS Jan Zahradil.

Celý příspěvek Jakuba Horáka:

autor: vef