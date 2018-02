Cpaní peněz do Afriky migraci nezastaví, píše prestižní list

Britský deník Financial Times napsal, že pomoc posílaná evropskými státy do zahraničí nezastaví migrační vlnu. Migraci může zahraniční pomoc prý dokonce krátkodobě posílit. Slavný britský deník ve svém článku pracuje se studií, kde se mimo jiné dočteme, že Evropa musí migranty zastrašit, pokud chce migrační vlnu skutečně zastavit.

Studie Centra pro globální rozvoj ukazuje, že posílání zahraniční pomoci z Evropy do Afriky nebude stačit k zastavení migrace. A v Africe neustále roste populace, takže migrační tlak nemá proč polevit. Poleví pouze v případě, že si obyvatelé Afriky spočítají, že se jim nevyplatí cestovat do Evropy. Ani metoda odstrašení však nezastaví všechny migranty, takže se Evropa musí připravit na to, že lidé budou přicházet. Úřady se musí učit tento pohyb regulovat a kontrolovat.

Celý článek v angličtině naleznete zde.

Autor zprávy think-tanku Centrum pro globální rozvoj Michael Clemens zdůraznil, že ve své zprávě rozhodně neoznačuje rozvojovou pomoc za špatnou. Vysvětluje jen, že státy, které ji poskytují, si od ní nemohou slibovat rychle zastavení migrace. Existují naopak důkazy, že ekonomický rozvoj dříve hodně chudé země vede k tomu, že část lidí hledá své štěstí v zahraničí a migrační vlna může v jistou chvíli zesílit.

Jak si to vysvětlit? Když se zemi daří lépe, klesá kojenecká úmrtnost. Počty obyvatel dané země tak narůstají. Když má stát více peněz, investuje je i do vzdělávacího systému a vzdělanější mladí lidé někdy získají pocit, že za hranicemi dostanou více prostoru k osobnímu růstu a že budou třeba postupovat na kariérním žebříčku.

