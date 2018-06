Čtěte jen u nás, co Merkelové vzkázal Babiš po jejích nových slovech

ANKETA Jak informovaly Novinky.cz, německá kancléřka Angela Merkelová řekla ve středu, že velká většina uprchlíků jsou oběti a nesmíme nikdy zapomenout, že jde pořád o lidi. Německo dle ní „dostojí své lidské odpovědnosti chránit lidi, kteří utíkají před válkou a terorem“. Podle ní by nebylo dobře, aby „každý rozhodoval na úkor ostatních“. Andrej Babiš s ní nesouhlasí.

Merkelová to řekla ve středu v Berlíně při vzpomínce na oběti vysídlení po druhé světové válce. K prohlášení německé kancléřky se pro ParlamentníListy.cz vyjádřil předseda vlády a předseda hnutí ANO Andrej Babiš.

„Postoje paní Merkelové k uprchlické krizi se, bohužel, nijak výrazně nemění ani po zkušenostech, které má Německo za poslední roky, kdy přijímalo bez kontrol statisíce migrantů. Dokonce i mezi německými politiky jsou kvůli tomu rozpory a paní kancléřka pořád trvá na svém názoru, i když je evidentní, že její přístup k migrační krizi byl chybný. Ano, v uprchlické vlně přicházejí lidé z válečných zón, ale taky je tam velká část těch, kteří se s tím svezli, tedy ekonomičtí migranti, kteří chtějí využívat výhod evropských dávek. Zaplatili převaděčům horentní sumy a stal se z toho miliardový byznys. A přesně tohle si mělo Německo přiznat a uprchlíky selektovat na ty, kteří pomoc opravdu potřebují, a na ekonomické migranty,“ řekl ParlamentnímListům.cz premiér Andrej Babiš.

Fotogalerie: - Babišův druhý pokus

„My držíme pořád stejnou pozici. Evropa musí uzavřít svoji vnější hranici, vytvořit hot spoty v místech, odkud uprchlíci proudí, a odklonit tak ten obrovský nápor od našeho kontinentu. Například poslední nápady znějící z Německa, že uzavře svoje hranice, jsou nepřijatelné. To by se pak uprchlická vlna mohla odklonit přes naše území. Evropa by už konečně měla přiznat, že její postoje k migrační vlně byly chyby, a začít ji řešit vně evropské hranice,“ dodal Babiš.

Anketa Je morální ospravedlnění pro odsun sudetských Němců z ČSR po roce 1945? Je 97% Není 3% hlasovalo: 2274 lidí

Německo dostojí své lidské odpovědnosti

„Imigrace je evropskou výzvou, pravděpodobně právě teď naší největší výzvou,“ řekla také Merkelová a zdůraznila, že imigrace musí být kontrolovaná: „Musíme určit – pokud možno podle standardů EU – kdo k nám může přijít a zůstat, a kdo ne.“

Utečenci a vyhoštění jsou podle kancléřky nyní ústředním tématem: „Je to otázka, která se v Evropě dlouho nenastolila.“ Vyzdvihla, že „Německo dostojí své lidské odpovědnosti chránit lidi, kteří utíkají před válkou a terorem, ale i odpovědnosti za udržení soudržnosti v Evropě“.

Velký odpor v ČR již vzbudila slova Merkelové k odsunu německy mluvících obyvatel po druhé světové válce. Oznámila světu, že ani hrůzy druhé světové války neospravedlňují vyhánění lidí z jejich domovů. Tato slova zvedla ze židle prezidenta Miloše Zemana, premiéra Andreje Babiše (ANO), sociálního demokrata Jaroslava Foldynu a řadu dalších lidí.

Psali jsme: Nacistická bába, padlo o Merkelové. Přitvrzuje i Hrad. Ivan Gabal nadává Čechům. Od Bakaly zní: Kecy Okamury neposlouchat Okamura k Merkelové: Revanšismus a naprosté svinstvo. Předvolat velvyslance a projednat ve Sněmovně Merkelová eskaluje konflikt uvnitř německé vlády: Velká většina uprchlíků jsou oběti... Česká diplomacie tlumí výrok Merkelové o vyhnaných Sudeťácích. Zato Zeman a Babiš ji natřeli

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Lukáš Petřík