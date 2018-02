Ctností islámu je, že ženy a děti bere do otroctví. Také bychom je mohli zabíjet, kázal muslimský duchovní

Saalim bin Sad at-Taweel ve svém kázání tvrdí, že je jen správné, když muslimové bojují za rozšíření své víry do celého světa. Boj za rozšíření islámu neboli džihád je podle tohoto duchovního vlastně nejvyšší formou islámu. Boj ve jménu rozšíření víry je podle duchovního vlastně tou nejlepší modlitbou k Alláhovi.

Konečným cílem tohoto boje skutečně je rozšířit muslimskou víru do celého světa. Ti lidé, kteří odmítnou přijmout islám, by měli muslimům odvádět poplatky, pokud je tedy muslimové nepobijí. „Vedení ofenzivního džihádu znamená napadení nevěřících pro dobytí jejich země a jejich uvedení do područí islámu. Pokud odmítnou konvertovat k islámu, je jim přikázáno platit daň z hlavy, džizju, a pokud odmítnou platit, jsou zabiti. To se nazývá ‚ofenzivní džihád‘,“ vysvětluje na videu duchovní.

Celý článek naleznete zde.

„Jednou ze ctností islámu je, že ženy a děti (nepřátel) nejsou zabíjeni. Bývají zajati jako otroci a je s nimi dobře zacházeno… Takže to je jednou ze ctností islámu, ale někteří lidé se to snaží ignorovat a říkají: ‚V islámu není žádné otroctví.‘ Jak to můžete říci? V Koránu je,“ pokračuje ve výkladu duchovní.

Lhoťan k tomu dodává, že Saalim bin Sad at-Taweel svůj výklad islámu nešíří jen v samotném arabském světě. On cestuje a přednáší po celém světě. Přednášel ve Spojených státech, ve Velké Británii a v dalších zemích. Saalim bin Sad at-Taweel navíc není jediným muslimským duchovním, který takto cestuje po světě a káže věci, které nejsou v souladu s naším pojetím lidských práv.

