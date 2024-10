Čtvrt bilionu schodek je úspěch? Fiala vyděsil Kalouska. Slova o nové politické síle

Rozhodnutí ukončit své členství Kalousek zdůvodnil rozdílnými politickými názory. „Mohu říct jen, že jsem čekal na volby, protože jsem si nepřál, aby to někdo mohl zneužít do předvolební kampaně a já někoho poškodil. Jak ty volby skončily, tak jsem ten krok udělal. Důvod je zřejmý – naše pozice se tak rozcházejí, že já pokládám za fér, aby oni nebyli spojováni s mými pozicemi a já nebyl spojován s jejich. Nestalo se nic víc, než že řadový člen vystoupil ze strany. To se děje skoro každý den. Tečka,“ řekl v pořadu Spotlight Kalousek, který nevylučuje své další politické angažmá.

Kritice TOP 09 se Kalousek bránil: „Nebudu ji veřejně rozebírat. Naše pozice se rozešly, pokládám za fér, že jsem z té strany vystoupil, ale jsem dalek toho, abych rozebíral poměry uvnitř strany, její posun na politickém spektru, to se prostě nehodí, abych ji kritizoval. Tečka,“ zdůraznil spoluzakladatel této strany.

Ing. Miroslav Kalousek



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Obáváte se odklonu České republiky od jádra EU? Obávám 5% Neobávám 2% Tento odklon vyžaduji 90% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 4244 lidí

„Chybí tu strana, která si uvědomuje, že je potřeba vytknout před závorku fiskální rovnováhu. Hospodářská politika musí být kompetentní, realistická a musí zemi posouvat dopředu, nesmí ji jenom udržovat,“ popsal Kalousek, co jako volič nové strany, která by mohla vzniknout, chce.

Za zdrcující Miroslav Kalousek označuje informaci, že předseda vlády Petr Fiala považuje deficit rozpočtu 240 miliard za úspěch. „Vláda selhala v rozpočtové politice. Kdyby nebyly povodně, vláda by předložila rozpočet ve výši 230 miliard a pokládá to za úspěch. Přitom nemáme krizi, je tu hospodářský růst a nemáme v podstatě vůbec žádnou nezaměstnanost, inflace se vrátila zpátky, máme normální ekonomické časy. V normálních ekonomických časech prostě není normální potřebovat si půjčit čtvrt bilionu na to, abych ufinancoval své běžné každoroční služby,“ hrozil se nad hospodařením Fialovy vlády Kalousek.

Vláda by podle jeho slov měla být k lidem upřímná. „Lidem je prostě nutno poctivě říct, že to není normální a že tento strukturální problém rozpočtu musí zlikvidovat. Jinak na to všichni velmi doplatíme,“ dodal varovně Kalousek.

„My jsme dnes v situaci rodiny, která veškeré své pravidelné příjmy dává za nájem bytu, kde bydlí. A všechno ostatní jídlo, oblečení, volný čas, jedeme na dluh. Jak dlouho to chcete dělat? Můžete udělat jenom dvě věci: přestěhovat se do levnějšího bytu, nebo si zajistit vyšší příjmy,“ nabídl Kalousek přirovnání.

Vláda podle jeho slov měla snižovat mandatorní výdaje. „A mne strašně mrzí, že to neudělala,“ povzdechl si Miroslav Kalousek, který uvedl, že jako volič vládní koalice SPOLU je zklamaný.

Fialův kabinet pochválil naopak za kompetentní zahraniční politiku. „Po dlouhé době se nestydím za svou vládu, když vyjedu do zahraničí, a mohu se k ní hrdě hlásit,“ dodal Kalousek.