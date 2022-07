Čtvrtá „tečka“. Válek prozradil, jak to bude s očkováním a s rouškami

reklama

Nakažených přibývá i přes menší počty testů. Laboratoře ve čtvrtek potvrdily covid u 1711 lidí. V nemocnicích je poprvé od května přes 400 osob. Počet pacientů ve vážném stavu se ale nezvyšuje. Podle Válka je situace pod kontrolou a Česko postup koordinuje i s dalšími státy.



Podle šéfa Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška covidová epidemie v Česku začala znovu sílit a procento pozitivních výsledků u testovaných se zvedá. Počty by mohly růst ještě dva týdny, pak by mohl pravděpodobně nastat zlom, uvedl Dušek. Dodal, že lidí v nemocnicích přibývá mírně a s velmi těžkým průběhem se léčí nyní 26 lidí.



Podle ministra vláda přísná omezení neplánuje, řídit se chce výsledky analýz. „Věříme občanům, nechceme dělat zbytečné restrikce,“ uvedl ministr. Zdůraznil ale, že covid je vážná a smrtelná nemoc a je potřeba k ní tak přistupovat.

Ministerstvo zdravotnictví rozhodnutí o očkování čtvrtou dávkou vydá ještě dnes. Používat se budou vakcíny od firem Pfizer/BioNTech a Moderna, upřesnil náměstek. Očkovacích míst je nyní 356, a to v některých nemocnicích či u praktiků. Očkovat se bude nejen posilovací dávkou, ale možné je nechat se naočkovat i poprvé. „Rozhodně doporučujeme nechat se naočkovat před podzimem, aby nejvyšší ochranný efekt proti těžkému průběhu byl právě v podzimních a zimních měsících,“ dodal Pavlovic. Někteří praktici upozornili na to, že vakcínu je potřeba nejdřív objednat, dodavatel má volno a také oni si budou brát v létě dovolenou. Lidé by si tak asi měli možnost očkování v daném místě raději předem ověřit.



Ministerstvo očekává, že se na podzim nechají přeočkovat dva až tři miliony lidí. V polovině srpna spustí kampaň na podporu očkování, a to nejen proti covidu, ale i proti chřipce. V září by pak případně praktici a pojišťovny mohli cíleně oslovit ty, kteří přeočkování nevyužijí. Pokud mají lidé dvě dávky, s očkováním třetí dávkou by neměli otálet, zmínili zástupci ministerstva zdravotnictví. Ministr podotkl, že podle získaných medicínských údajů očkování chrání proti vážnému průběhu nemoci a úmrtí a proti nákaze pomáhají roušky a respirátory.



Válek chce se zdravotními pojišťovnami začít příští týden jednat také o proplácení PCR testů i bez žádanky od lékaře. Debatovat se bude o tom, kolik testů by se mohlo hradit a v jakých intervalech. „Mohlo by to zdravotnickému systému ušetřit peníze, protože ten, který by měl test negativní, byť má příznaky, by zjistil, že má pravděpodobně nachlazení, a léčil by to standardně,“ popsal ministr.



V zimě měli očkovaní a děti nárok na pět hrazených PCR testů z pojištění bez žádanky od lékaře. Od března se všem zájemcům proplácel jeden test. Od května je pro bezplatný test potřeba žádanka. Pojišťovny za testování vydaly desítky miliard korun.

Například v Jihočeském kraji, kde žije přibližně 640.000 obyvatel, dvě dávky očkování proti covidu absolvovalo téměř 61 procent lidí. Nových zájemců však moc nepřibývá, ve čtvrtek podstoupilo očkování proti koronaviru 29 lidí. Ředitelka jihočeské hygienické stanice Květoslava Kotrbová proto doporučuje, aby se zájem obyvatel v regionu zvýšil. „Poslední masivnější vlna očkování byla na začátku roku. Od té doby už uplynulo hodně času a musíme si uvědomit, že většina z nás má minimum protilátek,“ řekla dnes Kotrbová ČTK.



Hlavní hygienička Pavla Svrčinová doporučuje nošení roušek ve zdravotnických a sociálních zařízeních. V souvislosti se šířením koronavirové nákazy to dnes novinářům řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Doporučil používání ochrany nosu a úst také v hromadné dopravě. Opatřením to šéf resortu nařizovat nechce. Počet případů nákazy koronavirem roste, většina pacientů má lehký průběh.



Vědecká zjištění ukázala, že proti covidu-19 pomáhá vedle očkování také nošení roušek a respirátorů, uvedl Válek. „My také doporučujeme nošení roušek ve zdravotnických zařízeních a v tomto smyslu odešel dopis hlavní hygieničky. Doporučujeme je v ústavech sociální péče a v tomto smyslu odejde dopis hlavní hygieničky. A samozřejmě je doporučujeme v hromadné dopravě především všem těm, kteří jsou riziková skupina, nebo kteří mají jakékoliv příznaky nachlazení,“ řekl ministr. Dodal, že roušky a respirátory chrání před všemi infekcemi, které se šíří vzduchem. „Není proto chybou, naopak je to správné používat v těchto prostorách roušku,“ dodal šéf resortu.

Podle Válka vláda od svého nástupu nechce restrikce nařizovat. Kabinet sází na odpovědnost a dobrovolné dodržování zásad. Povinné nošení roušek skončilo v Česku v polovině dubna před velikonočními svátky. S přestávkami se musela ochrana dýchacích cest nosit od března 2020. Lékařská komora už dřív uvedla, že podle jejího právního stanoviska je možné ve zdravotnickém zařízení dál nošení respirátoru či roušek nařídit. Stačí o tom informovat pacienty na viditelném místě, třeba v čekárně či při vstupu.



Podle šéfa Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška epidemie v Česku znovu sílí, podíl testů s pozitivním výsledkem roste a nakažených přibývá. Zmínil vysokou nakažlivost nové subvarianty omikronu, která vytěsňuje tu předchozí. Díky letnímu počasí a proočkovanosti jsou dopady mírnější, v nemocnicích je 400 lidí a na jednotkách intenzivní péče 26, upřesnil Dušek. „Jakási ostražitost a opatrnost před podzimem je určitě nadále namístě,“ podotkl šéf zdravotnických statistiků. Rizikovější vlnu koronavirové epidemie je podle něj možné čekat na podzim. „To bude přes kopírák rok 2021. Naší hlavní zbraní bude očkování,“ dodal Dušek.

koronavirus Více aktuálních informací týkajících se COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MZ ČR. Přehled hlavních dezinformací o COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MV ČR. Pro aktuální informace o COVID-19 můžete také volat na Informační linku ke koronaviru 1221. Ta je vhodná zejména pro seniory a osoby se sluchovým postižením.

