Čtvrtá vlna se blíží, honem, naočkovat! Profesor Konvalinka varuje: Tisíce mrtvých

Počet nových případů koronaviru roste, reprodukční číslo v Česku se zvyšuje opět také. Roste dokonce i u očkovaných premiantů. Experti, včetně profesora a biochemika Jana Konvalinky, upozorňují, že se blíží čtvrtá vlna, a to mnohem rychleji, než se původně očekávalo. „Je kriticky důležité se nechat naočkovat. Kvůli šiřitelům nesmyslů o očkování můžou na podzim zase začít zbytečně umírat lidi,“ varoval Konvalinka v pořadu Osobnost Plus. Přesto podle něj zatím není vhodný čas na restrikce.

reklama

Laboratoře v Česku v sobotu odhalily 195 nových případů nákazy covidem-19. Je to o 38 případů více než minulou sobotu. Sedmidenní incidence zůstává na 15 případech na 100 tisíc obyvatel. Číslo R, stejně jako v pátek, kleslo. Tentokrát z 1,18 na 1,11. Nejvíce nakažených zůstává v Praze a na Plzeňsku. Za pátek to bylo na 269 nově potvrzených případů.

Konvalinka by situaci zatím neviděl nijak dramaticky, podstatná jsou čísla hospitalizovaných lidí. „Čísla jsou sice vyšší, než byla před 14 dny, ale nevypadá to tak dramaticky. Důležité je, že v nemocnici máme jenom 27 lidí s covidem a asi pět lidí v těžkém stavu, to jsou výborná čísla, jsme na tom dobře,“ konstatoval.

Jenom si musíme dát podle profesora pozor na dvě věci. „A to sice na nové mutace a na lidi, kteří ještě nejsou naočkováni, mohli by být poškození,“ upozornil, že naočkovaní se s největší pravděpodobností vyvarují nebezpečí vážného průběhu.

Psali jsme: Lži o covidu, odmítači očkování, sypal profesor Konvalinka. A koluje o něm nečekaná věc

„Samozřejmě v ideálním světě bychom měli mít všude stoprocentní proočkovanost. Bohužel v ideálním světě nežijeme. Byl bych spokojen se světem, kde jsou sice lidé občas nakažení, ale nejsou v nemocnici a neumírají,“ pokračoval Konvalinka o své představě, jak by měl dál boj s epidemií vypadat.

V Evropě je mezi země s extrémním rizikem nákazy zařazené nyní pouze Rusko. Největší nárůst v Evropě hlásí Kypr, Španělsko, ale také Dánsko.

Konvalinka potvrdil varování odborníků, že se čtvrtá vlna pandemie blíží rychleji, než se předpokládalo. „Ano, blíží se rychleji, a je to vinou mutace delta, která je mnohem infekčnější než původní virus, a dokonce infekčnější než britská mutace, která nám prošla společností, a zabila tisíce lidí.“

Tento virus může být podle něho horší, jelikož vede k častějším hospitalizacím. „Nebezpečné zprávy jsou, že ve většině velkých měst, i v Praze, už mutace delta je. Ta virová nálož je několikařádově větší než u původní varianty a rychleji se šíří,“ doplnil Konvalinka.

Psali jsme: Vakcíny proti koronaviru? Jsou skvělé! Biochemik Konvalinka jásá. Ale také varuje...

Anketa Souhlasíte, aby se pokuty za opakované přestupky odečítaly ze sociálních dávek? Ano 97% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 11475 lidí

Je něco kromě očkování, co lze udělat? „Já stále zdůrazňuji očkování, to je to nejdůležitější. Očkování ohrožených skupin je na prvním místě. O tom není sporu, na tom se shodneme i s lidmi, kteří mají jinak rozdílné názory na postup celé operace,“ uvedl. Kromě toho nezapomněl zmínit nošení roušek v hromadné dopravě a uzavřených prostorách.

Očekávalo se, že právě léto pandemii výrazně zpomalí. Objevují se proto obavy, co nás čeká na podzim. Zde je Konvalinka optimistický; samozřejmě v případě vysoké proočkovanosti české populace. „Pokud se nám podaří naočkovat seniory nad 65 let, kteří mohou mít horší průběh, tak nás na podzim může čekat zmíněná respirační choroba, která jen prolétne populací, a my to možná ani nezaznamenáme a nebudou plné nemocnice.“

Psali jsme: Profesor Beran o očkování: Dětem ne, tady jsou příklady. Šest úmrtí na Filipínách

„Pokud se to nepodaří a šiřitelé nesmyslů o škodlivosti očkování a jeho nebezpečnosti se prosadí u velké části našich spoluobčanů, tak na podzim, možná dřív, zase začnou úplně zbytečně umírat lidi, protože na rozdíl od loňského roku teď už máme nástroj na to, jak je možné je ochránit,“ zdůraznil profesor Jan Konvalinka.

Premiér Babiš připustil, že se proti mutaci delta připravují mimořádná opatření. Konvalinka je ale toho názoru, že není vhodný čas na restrikce. „Myslím, že na restrikce to není, jen se to celé špatně vysvětluje. Pokud by restrikce byly, lidé to budou zle přijímat. Je třeba se pokoušet je naopak pozitivně motivovat k očkování a žádat je, aby byli opatrní,“ dodal závěrem.

Psali jsme: Delta to tu ovládne, obává se profesor Dušek. Na podzim se mohou nakazit i starší lidé Covid-19 stále mezi námi. Delta varianta brzy ovládne Česko Dejte lidem pokoj! Václav Klaus už toho má dost Prymula varoval: Covid v ČR. Narůstá to. Omezit noční kluby a bary. Britská cesta? Tikající bomba





Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.