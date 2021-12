Čtyři lidi u stolu. Jinak se Válek bude zlobit. Nová opatření

reklama

„Naše vláda je ve funkci pět dnů. To, co chci zmínit, je nepochybně to, co zajímá všechny občany. Dnes jsme se podrobně zabývali jasným postupem. Vláda nemění svoji strategii. To znamená, že důvěřujeme občanům, budeme na ně apelovat, aby se chovali zodpovědně, aby se nechali naočkovat. Využívám příležitosti, abych vyzval občany, aby se chovali odpovědně. Všichni se chceme setkat s příbuznými, s přáteli. Nechte se otestovat, vyvarujte se šíření rizika nákazy. Nicméně vláda sleduje situaci nejenom tady, ale i v zahraničí. Připravili jsme sérii opatření v jakém režimu budeme existovat v následujících dnech," poznamenal Fiala.

„Od pondělí 27. prosince bude možné, aby na třetí dávku vakcíny šel každý občan České republiky, komu uplynulo pět měsíců od druhé dávky a je mu více než 30 let," sdělil Fiala. Následně jej vystřídal ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09), který představil nová opatření.

„24. 12., na Štědrý den, otevřené obchody do 12 hodin. 25. 12. zavřené obchody. 27. 12. všechna očkovací centra očkují všechny, mohou přijít i neobjednaní, tato opatření budou pokračovat dál. Od 29. 12. se snižuje počet lidí u jednoho stolu na čtyři jedince do 2. ledna. Neplatí to na rodiny - to znamená na ty, co bydlí ve stejné domácnosti. Snižujeme počet účastníků na 50 jedinců - večírků, silvestrovských party," zdůraznil Válek, jenž mluvil velmi rázně a heslovitě. Do restaurací do 2. ledna budou moci navíc jen očkovaní, nebude se uznávat PCR test. Organizátoři akcí budou mít povinnost kontrolovat covidové certifikáty.

Na kulturní a jiné akce zprvu však bude moci maximálně 1000 sedících lidí. Akce, kde účastníci nesedí u stolu, budou omezeny na 100 osob, řekl také Válek. To však platí jen do 29. prosince.

V prvních dvou týdnech nového roku se budou žáci, studenti a zaměstnanci škol testovat dvakrát týdně. O rozhodnutí vlády informoval premiér Petr Fiala. Vláda také rozhodla o školních lyžařských zájezdech - bude potřeba pouze jeden PCR test na covid-19, nikoliv dva, jak tomu bylo dosud.

Vláda v rámci úpravy statutu Ústředního krizového štábu zrušila také svou radu pro zdravotní rizika. Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) nepatřila do systému krizového řízení.

"Přesně říkáme lidem, jaká pravidla budou platit," bránil se Fiala kritice, že pravidla nejsou úplně přehledná. "Říkáme lidem jasně, co se stane ve školách první týden v lednu. Komunikujeme jasná opatření," zmínil Fiala. A proč se nepočkalo do 28. prosince, jak se původně avizovalo?

"Těch důvodů pro to, abychom se správně rozhodli, je celá řada. Byli jsme si vědomi toho, že nemůžeme opatření ohlásit den před tím, než začnou platit. Diskutovali jsme tedy opatření, aby byla bezpečná, ale zároveň nezlikvidovali sektor, který je koronavirovou pandemií již tak dosti poznamenaný," sdělil k tomu Válek a zdůraznil i to, že je možné se přijít očkovat bez omezení již od 27. prosince. Zdůraznil i to, že se budou opatření důsledně dodržovat a tím pádem není nutné se obávat, že by došlo k nějakému dalšímu zpřísnění.

