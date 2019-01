Čučkaři jsou Zeman s Klausem, píše komentátor z Lidovek. A přidal, co o nich říkají zlé jazyky

„Jejich materiály jsem nikdy nečetl, protože jsem nechtěl ztrácet čas bezcennými zprávami, které většinou neobsahovaly vůbec nic zajímavého, vůbec nic přínosného,“ vysvětlil Václav Klaus, proč se na názoru o BIS s Milošem Zemanem shoduje, což podle Zvěřiny však postrádá trochu logiku.

Komentátor se pozastavuje nad tím, jak je možné odsudit něco, co jste nikdy neviděli. „Jak vykonával Václav Klaus své politické funkce? Byl deset let prezidentem republiky, osm let premiérem, a tedy byl tím odpovědným politickým činitelem, který úkoluje tajné služby,“ nechápe komentátor a pokládá si i otázku, proč, když je výkon těchto složek tak strašlivý, za ty dlouhé roky nic neudělal, proč neinicioval jejich reformu.

Stejné tendence chování Zvěřina pozoruje i u Zemana. Ten prý misto dohody napříč politickým spektrem o tom, co a jak na těchto složkách státu zlepšit, raději kudy chodí, tudy po nich plive. Oba pánové tedy nepůsobí ve prospěch České republiky. „Naopak svou nečinností udržují údajně neschopnou či paralyzovanou BIS a tím naše politiky činí méně informovanými,“ zdůraznil.

Závěrem dodává, že zlé jazyky tvrdí, že Klause i Zemana spojuje v zaťaté kritice BIS především dojemná starost o prosperitu jejich společného sponzora – v Číně angažovanou PPF Petra Kellnera. „Jenže jeden si řekne, když je to tak špatné, proč raději nemlčí? Vždyť dysfunkční česká špionáž i kontrašpionáž určitě vyhovují Rusům a Číňanům. Jenže oba politici jsou fixovaní na zájem veřejnosti, takže se chovají jako čučkaři,“ uzavírá Zvěřina.

