Čunek kvůli posudku na novou nemocnici hrozí trestním oznámením. „Sám má máslo na hlavě,“ reaguje Dvouletý

Podat je na něj zvažuje Zlínský kraj pro trestný čin poškození cizích práv. Alespoň tak to vyplývá z tiskové zprávy, kterou tamní krajský úřad zveřejnil. Podle názoru kraje měl Zdeněk Havel svým expertním posouzením uvést zastupitele Zlínského kraje v omyl.

Havel ve svém posudku totiž uvádí, že rekonstrukce stávajících objektů areálu Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně by kraj vyšla přibližně o pětinu levněji než stavba nové nemocnice, jak Čunek plánuje tzv. „na zelené louce“.

Podle Zlínského kraje je ale problematické, že se v něm Havel nezabývá generelem, který byl k projektu dané nemocnice vypracován v roce 2008, ale řeší pouze statiku. Podle hejtmana Čunka, kterého tisková zpráva cituje, jde o úmysl „uvést zastupitele v omyl před pondělním hlasováním zastupitelstva“.

V pondělí 17. června budou o projektu Čunkovy nemocnice hlasovat zastupitelé Zlínského kraje. Jestli hejtmanův plán projde, je zatím ve hvězdách. Stavbě nového nemocničního areálu jsou podle všeho zatím nakloněni jen zastupitelé z klubu KDU-ČSL.

Posudky, ve kterých svá odborná stanoviska k Čunkově projektu sděluje trojice expertů, si nechali vypracovat opoziční zastupitelé Zlínského kraje z řad Strany soukromníků a Svobodných. Rozhovory s dvojicí expertů, ve kterých svá stanoviska obhajují, ParlamentníListy.cz přinesly ZDE a ZDE.

Čunkova slova o zvažovaném trestním oznámení na Zdeňka Havla již na Facebooku kritizoval krajský předseda Soukromníků Michal Dvouletý.

Podle Dvouletého se Čunek „bojí o svůj nezodpovědný sen o nové nemocnici, že se rozhodl kriminalizovat snad všechny, kdo tvrdí něco jiného“. „Neřeší odborné závěry expertíz, ale snaží se pouze diskreditovat jejich autory,“ doplnil zastupitel zlínského kraje Dvouletý.

Podle Dvouletého ale do roviny trestní odpovědnosti žene zastupitele spíše sám Čunek. „Když chce, aby se svým hlasováním podepsali pod tento riskantní investiční záměr,“ upřesnil.

Hejtman Čunek má podle Dvouletého „máslo na hlavě“ a měl by prý přiznat, že „záměr nové nemocnice má zásadní trhliny“. Financování Čunkova projektu podle něj „zcela plave na vodě“. Podle Dvouletého si Čunek chce „postavit pomník v Malenovicích a klidně kvůli tomu dovést krajský rozpočet ke kolapsu“.

Jednou z věcí, která opozičním zastupitelům v souvislosti s plánovaným Čunkovým projektem „zvedla obočí“, je právě cena. U nové nemocnice se spekulovalo o částce 9 miliard. Podle názoru stavaře Havla, kterému Zlínský kraj nyní hrozí žalobou, by částka mohla dosáhnout až 12 miliard. Rekonstrukce stávajícího areálu by pak podle Havla vyšla přibližně na šest. Vzhledem k vysoké ceně by kraj výstavbu částečně uhradil prostřednictvím úvěru. Svobodní a Soukromníci v tiskovém prohlášení vyzvali k ukončení přípravných prací k realizaci Čunkovy nové nemocnice.

autor: Jonáš Kříž