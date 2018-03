Čunek odmítl platit Zemanovu návštěvu kraje a spustil: Proč s sebou musí brát půl Prahy. Zkonzumují jídlo a pití až za 600 tisíc

„Z mého pohledu Miloš Zeman přeci jenom má zcela očividně zdravotní problémy. Věřte nebo ne, byť si lidé myslí, že ty funkce politické jsou vlastně snadné díky tomu, že jezdíme v autech a sedíme u stolu, tak to fyzické a duševní zdraví člověk potřebuje. Takže já jsem si z tohoto pohledu říkal, že by ta změna byla potřebná,“ podotkl Čunek.

Nemluvě o tom, že Miloš Zeman rád čeří vody, ale občas jde někam, kam by podle názoru senátora a hejtmana jít neměl. Nejvíc prý Čunka naštvala kauza Peroutka. Ukázalo se totiž, že se Miloš Zeman spletl, protože daný článek nepsal Peroutka, ale jiný autor. On se však odmítá omluvit. Přitom, kdyby ji uznal, tak by prý v očích řady lidí stoupl. Ta sebereflexe mu chybí,“ doplnil Čunek.

Přesto na inauguraci prezidenta šel, protože má úctu k úřadu hlavy státu bez ohledu na to, kdo tento úřad zrovna zastává. To také odpovídal lidem, kteří prý Čunkovi říkali: „Doufám, že tam nepůjdeš.“ Šel tam.

Pár slov přidal také k návštěvě prezidenta Zemana ve Zlínském kraji, která se nakonec neuskutečnila. Čunek dal nahlédnout do zákulisí příprav takové prezidentské návštěvy v kraji. Napsal prý na Hrad, že kraj zaplatí prezidentskému páru 30 tisíc korun, což je částka, která by pohodlně stačila na ubytování i stravování prezidentského páru. Stává se navíc, že si hoteliér bere za čest ubytovat prezidenta a nebere za to peníze.

Čunek však odmítl platit peníze za široký prezidentův doprovod. „Nepochopil jsem, proč s sebou musí brát půl Prahy,“ podotkl hejtman. Tento doprovod při návštěvách v krajích zkonzumuje jídlo, pití – alkohol mnohdy za 300, 400 i 600 tisíc. A Čunek, který se chce chovat jako řádný hospodář, na to odmítá přistoupit. „Pak tam byly excesy, o kterých nechci mluvit ani, co se všechno objednávalo, takže jsem to udělal takto,“ vysvětlil Čunek.

Stranou jeho pozornosti nezůstala ani návštěva premiéra v demisi Andreje Babiše a části vlády ve Zlínském kraji. Čunek přivítal, že kabinet přijel a viděl problémy, které kraj trápí. Ministři, kteří mají např. humanitní vzdělání, mají šanci vidět, jaké problémy vznikají na stavbách. Jak snadné je nějakou novou stavbu napadnout. „Ti lidé u toho stolu pěstují nějakou novou zkušenost a novou odbornost,“ podotkl.

Ve druhé polovině rozhovoru si posteskl, že komunisté mocensky posilují, ačkoli ve volbách vlastně pohořeli, když za takřka sto let své existence dostali vůbec nejméně hlasů. Čunek to klade za vinu tzv. demokratickým stranám. Podle mého názoru se všichni chovají nezodpovědně, přestože vědí, že ten Babiš tu vládnout bude. Ať už v demisi, nebo s komunisty, ale bude,“ řekl senátor a hejtman. Demokratické strany měly vůči Babišovi učinit určité gesto. Tak by to bylo správné.

Premiér Babiš je sice trestně stíhanou osobou, jenže dokud není odsouzen, je na něj třeba hledět jako na nevinného. Kauzu totiž může připravit státní zástupce a podle Čunka je sporné, jak moc musí mít své závěry podložené. A jakmile jednou kauza vyleze na světlo, trestně stíhané osoby mnohdy čelí mediálnímu lynči.

„Já jsem vůbec nečetl žádné spisy o Čapím hnízdě, jenom nevěřím, že ta policie to dělá správně při takovém humbuku,“ podotkl Čunek. Nemluvě o tom, že obvinění bylo Babišovi sděleno těsně před volbami a museli vědět, co to udělá. Čunek má za to, že by úplně stačilo, kdyby policie oznámila Babišovi obvinění tři dny po volbách. I tak by měla policie dost času. „Podle mě to obvinění bylo čistě politický krok,“ zdůraznil Čunek.

