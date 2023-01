Čunek před druhým kolem: ČR nemá patřit ani Rusku, ani USA. Kdo platí Pavla?

reklama

Finálové složení souboje o prezidentské křeslo ho však nepřekvapilo: „Výsledek mě nepřekvapil, ale vybírat z čeho skutečně není, byť vím, že odpovědné je vybrat. Ale jestli si máme vybírat mezi rozvědčíkem a mezi člověkem, který byl u StB… spíše bych řekl, že si nyní máme zvolit mezi lidmi zařazenými do komunistických struktur, které jsme vždy odsuzovali. To je smutné a těžké,“ řekl redakci. Nedomnívá se však, že by tito dva kandidáti v druhém kole prezidentských voleb znamenali, že Čechům už na komunistické minulosti nezáleží – vždyť 90 procent lidí v KSČ nebylo.

„U Andreje Babiše je kandidatura zcela jistě motivována touhou dosáhnout politického vrcholu, což nedosuzuji, ale u Petra Pavla nevíme, kdo si ho vybral, aby byl prezidentem. Jistě se nevybral sám, nepoužívá své peníze, někdo ho platí,“ zauvažoval Čunek. Šéf ANO má podle něj finanční prostředky na kampaň a navíc působí v politice už deset let a veřejnost ví, co si o něm myslet. Je deset let pod ohromným tlakem nejen mediálním, ale v kombinaci s policejním vyšetřováním jde o zátěž, jakou si ten, kdo ji nezakusil, neumí představit. Takový stres je líhní mediálních chyb a o to mnohdy jde, pokud se chcete politika zbavit. U Petra Pavla tomu tak není. „O něm nevíme vlastně vůbec nic. Je to v tuto chvíli PR prefabrikát. Tedy člověk, jehož skutečné názory neznáme a jeho současné názory řídí a vytvářejí volební poradci. I malé dítě dnes už ví, že reklama kvalitu výrobku nedělá, jen jeho prodejnost. Jeho práce v NATO byla pro občana neviditelná,“ uvedl. Podotkl také, že mít dva kandidáty 30 let od revoluce členy KSČ a zpravodajských služeb je smutné. Česká republika má prý mnoho nezávislých osobností, které by tento úřad mohly vykonávat. „Jako by se někomu hodilo, že s lidmi vláčejícími za sebou nechvalnou minulost se lépe manipuluje.“

Čunek: Prahu z poloviny tvoří lidé mimopražští.

Za hanlivé a nabubřelé označil rovněž výpady vůči voličům z venkova, kde spíše uspěl Andrej Babiš. Ozývají se slova o hlupácích, mazání hnoje na chleba i to tom, jak Praha a láska zvítězí nad lží a nenávistí. Rozdíl mezi venkovem a městy se však projevil už v předchozí přímé volbě prezidenta. „V Praze trávím více času, než bych mnohdy chtěl a vím, že to není o inteligenci ani vzdělání. Praha je hodně mainstreamová, lidé, kteří mají odlišný názor než mainstream, ho raději nesdělují. Nezapomeňme, že Prahu z poloviny tvoří lidé z venkova. Lidé jsou k sobě absolutně netolerantní, ačkoliv volíme kandidáty z jedné líhně. Oba jsou bývalí komunisté a bývalí abonenti zpravodajských služeb, oba této minulosti prý litují. Zajímavé je, že kdyby ji neměli, tak dnes nekandidují. Jeden by nebyl generálem a druhý oligarchou. Takže si nemají co vyčítat – a přesto všechno se lidé proti sobě vyhraňují jako by jeden byl anděl a druhý ďábel,“ poznamenal.

Nesouhlasí však s hodnocením, že vláda Petra Fialy – ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů – vyhrála v podstatě už třetí volby po sobě. Zdůraznil, že vláda je složena z pěti stran, které stále drží u sebe a během komunálních a senátních voleb ještě odtlačovala zásadní problémy. „Společnost, když se podíváme do historie, se chová v určitých vlnách. Vzpomeňme, jak vítězila ODS, potom kolem roku 2008 zase vítězila ČSSD díky pověstné třicetikoruně. Jde o vlny, ve kterých se lidé přichylují k jedné či druhé politické straně. Prezidentské volby ještě neskončily a uvidíme, jak dopadnou, ale v každém případě se při komunálních volbách nedalo říci, že vyhrálo SPOLU. Ve většině velkých měst vyhrálo hnutí ANO,“ sdělil bývalý hejtman Zlínského kraje.

Volba prezidenta jako soutěž PR týmů

Jiří Čunek je přesvědčen, že volby nerozhodnou otázky mezinárodní, ekonomické nebo sociální, ale jedná se spíše o soutěž PR než myšlenek. „Jde o to, aby ani jeden neudělal zásadní chybu a pak jde o PR týmy, které si dokážou kupovat prostor v jednotlivých médiích, na billboardech, kde představují své kandidáty buď lépe, nebo hůře podle toho, jak jsou kvalitní. Vždyť je až extrémně vidět, která média mají nakoupena. Pro Seznam Zprávy je špatně cokoliv, co řekne Andrej Babiš, a cokoliv, co řekne Petr Pavel, je dobré. U jiných je to naopak, jde o soutěž peněz,“ řekl.

Koho bude volit on sám, prozradit nechtěl. „Je to pro mě těžká volba. V prvním kole jsem nakonec volil Pavla Fischera, což jsem viděl jako nejmenší chybu. Takže já stále váhám, koho volit. Chci českého prezidenta, který bude především chránit a hájit české zájmy českých občanů. Tedy ani proruské, ani proamerické, a tak dále,“ podotkl. „O proruském vlivu se píše hodně a je to dobře. Ale o americkém se cudně mlčí. Například všichni už víme, že stát by měl ovládat ČEZ. Ale kvůli 30 procentům soukromých vlastníků ho zcela ovládat nemůže a nemůže tak ani určovat cenu elektřiny,“ popsal. Zmínil rovněž, že se nabízí jeden důvod – tedy že 22 procent z oněch 30 vlastní americké fondy. „A proto se vláda bojí na ČEZ sáhnout, aby si nezadala s americkými zájmy. Ale vždyť jde o obchod! Ne o nepřátelství. Tak ať hájí české zájmy! Takže potřebujeme prezidenta nezávislého a nebojácného,“ domnívá se.

„Znovu opakuji. Česká republika nemá patřit ani Rusku, ani ke Spojeným státům americkým, ani jiným mocnostem. Všechny velmoci mají své zájmy a jejich zájmem není, abychom se měli lépe, ale abychom byli ve sféře jejich vlivu. Obchodního či politického. U některých kandidátů, včetně vyřazených, bylo vidět, že toto nebezpečí nevidí, a to mě mrzí. Přesto doufám, že ať bude zvolen kdokoliv, uvědomí si odpovědnost vůči naší zemi a může být dobrým prezidentem. Teď nám nezbývá než přemýšlet a modlit se. Bůh totiž na rozdíl od nás umí činit zázraky,“ dodal Jiří Čunek.



