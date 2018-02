Czexit? To není téma pro nás. Spíš udělejme referendum, zda zdvojnásobit důchody, doporučuje Valachová

Někdejší ministryně školství Kateřina Valachová zavítala do úterních Dvaceti minut Radiožurnálu Českého rozhlasu a naznačila, co všechno by se mohlo odehrát na nedělním sjezdu ČSSD v Hradci Králové. Pár slov přidala i k šíření dezinformací v Česku. A rázně odmítla Czexit.

Na úvod poznamenala, že je nezbytné čelit dezinformacím, které nepochybně ovlivňují část voličů, ale nesmíme si myslet, že se tento boj proti dezinformacím odehraje jen a pouze na školách.

„Mediální výchova je určitě významná, ale jako bývalá ministryně školství si myslím, že škola nemůže spasit všechno,“ poznamenala Valachová. Pro boj s dezinformacemi by možná bylo lepší, kdyby se v žácích a studentech posilovaly občanství a vztah k České republice. Dnešní mladí lidé musejí vědět, že budoucnost této země leží i na jejich bedrech. „My se chováme občas trochu jako alibisti a myslíme si, že ta škola všechno spasí, ale ono je to na nás, na rodičích. Ale také na nás, na politicích, protože politici mnohdy ty dezinformace sami šíří, a to je ostuda,“ rozzlobila se dáma.

„Já jsem jednoznačně proti. Osobně si myslím, že referendum o Czexitu je velmi populisticky představováno české společnosti,“ vyrovnala Valachová. Připomněla, že v Británii určitá skupina politiků prosadila referendum a v kampani prosazovala Brexit, jenže když dosáhli svého, tak většina z těchto politiků zmizela ze scény a problémy, které Brexit přinesl, musejí řešit jiní politici.

Příklad Británie podle Valachové ukazuje, že by nás odchod z EU výrazně poškodil.

„Raději udělejme referendum o tom, jestli zdvojnásobit důchody pro naše občany. To je téma pro nás. Ne Czexit,“ zdůraznila Valachová s tím, že ČSSD vždy bránila demokratické směřování země a naše členství v EU je podle dámy jasnou součástí tohoto demokratického směřování.

Ve druhé polovině rozhovoru se Valachová vyjádřila k nadcházejícímu sjezdu ČSSD. Sama na post předsedy podporuje Jana Hamáčka, ale dopředu upozorňuje, že na sjezdu ČSSD nebude mít nikdo nic jisté. Celou řadu politiků ČSSD zmáhá frustrace z toho, jak dopadly volby.

„Je jasné, že potřebujeme kormidelníka,“ zdůraznila poslankyně. Současně ČSSD také potřebuje nějaké mantinely pro jednání s premiérem v demisi Andrejem Babišem (ANO). Valachová považuje za zásadní, aby se k této otázce vyjádřila celá členská základna ČSSD skrze vnitrostranické referendum. „Myslíme si, že to je cesta, která je nejférovější. Já věřím tomu, že hradecký sjezd skutečně přivede stranu k restartu,“ vyjádřila svůj názor bývalá ministryně.

Současně však uznala, že ČSSD teď není v dobré situaci a rozhoduje se jen mezi špatnými řešeními. Vidí například, jak hnutí ANO naslouchá plánům SPD Tomia Okamury, s čímž ČSSD nesouhlasí. Pokud ČSSD vstoupí do vlády, voliči musejí vědět, že je to kvůli občanům a kvůli demokracii v této zemi, nikoli kvůli tomu, že by někteří členové ČSSD stáli o vládní vozy.

ČSSD zase musí vzít v potaz názory voličů. Sociální demokraté se před volbami jasně vymezili proti Andreji Babišovi (ANO), poukázali na to, že jde o trestně stíhaného politika, a přestože si Valachová myslí, že sociální demokraté udělali správně, voliči ČSSD se na to zjevně dívají jinak, svůj názor projevili ve volbách a politická strana tento názor nemůže ignorovat. Zvlášť když je hnutí SPD Tomia Okamury, které Valachová považuje za hnutí populistické, připraveno s hnutím Andreje Babiše spolupracovat.

„My jsme silou, která v České republice dlouhodobě brání demokracii a demokratické směřování,“ zdůraznila v závěru svého vystoupení dáma.

autor: mp