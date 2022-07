DPH a daně z příjmu nezvýšíme. A zimu fakt zvládneme... Stanjura strašil, nyní uklidňuje

Jak to bude se zvyšováním daní v časech dnešní energetické a ekonomické krize? Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) se znovu přihlásil o slovo a popsal, co mohou lidé čekat. Prozradil také, zda budou lidé v zimě mrznout.

reklama

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) před časem upozornil, že vláda může přikročit k mimořádnému zdanění sektorů ekonomiky, které v nynějších časech významně bohatnou, aniž by se o to zasadily nějakou výraznou inovací nebo nějakou bonusovou službou, která by oslovila zákazníky. Stanjura před pár dny upozornil, že v této situaci si nikdo nemůže být jistý, co možná vláda přechodně zdaní.

Upozornil, že na paškále mohou být energetické firmy nebo např. banky.

Z řad opozice, od poslanců ANO a SPD, na to konto zaznělo, že ODS spolu s dalšími členy koalice SPOLU, kde je bok po boku ODS, lidovci a TOP 09, před volbami slibovala, že nebude zvyšovat daně.

A Stanjura teď v rozhovoru pro deník Právo ujišťuje občany, že DPH a daně z příjmu se zvyšovat nebudou.

„Určitě ale nebudeme zvyšovat daň z příjmu občanů a určitě nebudeme zvyšovat DPH, to můžu vyloučit. Všechno takové zvýšení by vedlo k tomu, že by větší skupina lidí potřebovala větší pomoc od státu, a nakonec bychom museli víc přerozdělovat a zvyšovat výdaje,“ pravil Stanjura.

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



ministr financí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Své spoluobčany ujišťoval, že český stát letošní zimu zvládne a lidé opravdu nebudou mrznout.

„Letošní zimu fakt zvládneme. Černé scénáře, o kterých se píše, většinou vycházely z dat a odhadů, pokud by ten ruský plyn byl zastaven zhruba k 10. dubnu, to bylo první kritické datum. Takže díky tomu, že máme zásoby, díky tomu, že hledáme alternativní trasy, díky tomu, že jsme například v pondělí uzavřeli memorandum o spolupráci se sousedním Německem ohledně dodávek plynu, letošní zimu bezesporu zvládneme,“ zaznělo z úst stávajícího šéfa státní kasy.

Celý rozhovor naleznete zde

Ale kdyby se situace s dodávkami ještě více zhoršila, vláda prý lidem poskytne další pomoc.

„Ale pokud se situace dramaticky změní, což se nedá vyloučit... Já to nepředpokládám, nemyslím si, že nějaký černý scénář nastane. Ale kdyby nastal, vznikne potřeba více pomoci domácnostem, tak jim prostě pomůžeme. To si myslím, že je jednoznačné, na tom panuje ve vládě shoda. Dnes nikdo v Evropě neví, co bude v srpnu, v září, v říjnu. Ale pokud bude potřeba, pokud by se nějak dramaticky zhoršila ta situace, tak jsme připraveni opět pomoci,“ pravil Stanjura.

Psali jsme: Chudoba je tu! Jakl vytáhl historické chyby EU. Kdo je tehdy zmínil, „byl ukřičen“ Posloucháte. Ale nic neděláte. Petr Robejšek střílel do vlastních Zoufalé, co tady musíme poslouchat. Michálek ve sněmovně vykládal o Putinovi a přírodě, Kobza se už neudržel Dám si pozor na zakladatele STANu. Rakušan zcela jasně o průšvihu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama