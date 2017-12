DVTV nám ukázala amerického pokrokového sociologa. Rozhněvaní bílí muži prý na feminismu a kvótách vydělají, jen to nechápou

V dnešní době jsou u moci především muži. Americký sociolog a přední světový odborník na maskulinitu Michael Kimmel je však přesvědčen, že ženy a muži by si měli být rovni. Kdyby tomu tak bylo, mužům by se to prý nakonec vyplatilo. „Muži mají často pocit, že feminismus je ženská válka proti nim, rovnost pohlaví se ale vyplatí všem,“ uvedl Kimmel v rozhovoru na DVTV.

Britský deník The Guardian označil Kimmela za nejvýznamnějšího světového mužského feministu. „Jsem v něčem nejvýznamnějí. Jsem ale hrdý na to, že stojím po boku feministek, protože feminismus je správný a spravedlivý a obsahuje všechny hodnoty demokratických společností,“ uvedl.

Podle Kimmela je potřeba přesvědčit muže, aby podporovali feminismus. „Platová diskriminace, násilí vůči ženám, rovnováha mezi prací a rodinou, je to chování mužů, co brzdí ženy,“ míní.

Mnoho lidí však považuje feminismu za válku proti mužům, podle Kimmela ale tomu tak není. Femisnimsu je prý naporosto jednoduchý, ale vyžaduje jeden postřeh o našem světě. „Ten postřeh je, že muži a ženy si nejsou rovni a měli by být. Tečka,“ řekl a dodal, že neřekl přece nic o lesbách, o nenávisti vůči mužům, ani o hněvu.

Že zde rovnost chybí prý ukazuje nejen náš parlament, ale i Evropský parlament. „U moci vždy uvidíte hlavně muže. Je přece správné, aby všichni měli možnost cítit se sami sebou a vyjádřili to, kým jsou, ať jsou kdekoli,“ řekl a dodal, že feminismus se nesmí brát jako něco mystického o ženách proti mužům.

„Když to mužům říkám, že feminismus je pro ně dobrý, kroutí hlavou. Rovnost je důležitá, mám na mysli hlavně vztahy. Čím jsou si žena s mužem rovnější, tím se daří dětem více ve škole, partnerky i manželky jsou daleko šťastnější,“ upřesnil a dodal, že muži to stále vnímaji jako hru, kde někdo vyhraje, nebo prohraje, přitom je to výhra pro obě strany.

Michael Kimmel je autorem knihy Rozhněvaní bílí muži. „I přesto, že v ní nezmiňuji Donalda Trumpa, jeho zvolení potvrdilo teorie v mé knize. V podstatě jsem napsal knihu o jeho stoupencích. Bíli muži jsou naštvaní proto, že věří, že mají nárok na posty, které nedostávají,“ řekl.

Poprvé se prý s rozhněvanými bílými muži setkal v jedné televizní talk show. „Byl naštvaní, že jsou diskriminovaní, a zatímco muži prohrávají, ženy vyhrávají. Věří, že nedostávají to, co očekávali, a menšiny jim berou to, na co mají nárok,“ řekl.

Hodně mužů ze zhrozí, když dojde i na témata jako jsou kvóty. „Zděsí se, že pokud budou, bude tu pak mnoho nekvalifikovaných žen,“ uvedl a dodal, že rovnost tu bude, až na vrcholných postech bude stejně nekvalifikovaných žen jako nekvalifikovaných mužů.

