Další atentát. Fico tvrdě obvinil slovenskou opozici

V souvislosti se situací na slovenském ministerstvu kultury vyrazili do ulic nespokojení občané.

Tamní vládní koalice Směr-SD, Hlasu a SNS okamžitě vystoupila s prohlášením, kde nešetřila ostrými slovy.

„Nemůžeme respektovat neschopnost liberálních médií, politických neziskovek a opozice akceptovat výsledky parlamentních voleb, která se projevuje šířením lží, nenávisti a hysterie. To vše vedlo k atentátu opozičního aktivisty na předsedu vlády Slovenské republiky Roberta Fica 15. května 2024 v Handlové,“ stojí v prohlášení slovenské vládní koalice.

Členové kabinetu sice veřejně říkají, že respektují právo občanů vyjadřovat svůj názor a protestovat, ale jedním dechem dodali, že pokud snad v budoucnu dojde na Slovensku k dalšímu atentátu, ponesou za něj odpovědnost výše jmenovaní aktéři.

„Proto s plnou vážností veřejně prohlašujeme, že pokud dojde k dalšímu atentátu nebo útoku na koaličního činitele, tak politická opozice vedená M. Šimečkou a B. Gröhlingem za to bude plně zodpovědná,“ vypálila vládní koalice.

Krátce poté se o slovo přihlásil i slovenský premiér Robert Fico. Ani on si nebral servítky.

Ihned poté zdůraznil, že podle zákonů Slovenské republiky nerozhoduje o směrování státu ulice, nýbrž vláda a parlament. A jako předseda vlády nevidí sebemenší důvod pro personální změny v kabinetu. Jak ministr vnitra, tak kritizovaná ministryně kultury za SNS Martina Šimkovičová jednají z premiérova pohledu v souladu se zákonem, což podle Fica znamená, že jejich kroky jsou v pořádku.

Opoziční protest v Bratislavě se ale nesl v duchu, že vládní koalice „je v podstatě banda zločinců, která znásilňuje, vraždí, která je hloupá a která by měla dobrovolně odstoupit a odevzdat moc šéfredaktorům Denníku N, Sorosovu deníku SME a Aktualitám“, rozčílil se Fico.

Jedním dechem dodal, že ministryně kultury musela v reakci na protesty dostat vyšší ochranu a ironicky poznamenal, že jsou snad organizátoři protestu, novináři a neziskové organizace spokojení.

„I včera se skandovalo Fico do basy. Zaprvé, nevím, za co bych měl jít do vězení. Zadruhé, řeči o smíření vydrželi liberálním médiím a opozici v parlamentě 4 dny. Zatřetí, alespoň ze slušnosti mohli počkat, až se úplně uzdravím. A za čtvrté, právě takovéto hecování bez jakýchkoliv důkazů vede k atentátu,“ soptil Fico s tím, že opozice v čele s Šimečkou z Progresivního Slovenska vždy jen čekají na to, co jim nařídí liberální média a neziskové organizace. Podle Fica se tak chovají jako političtí puberťáci, kteří nedokážou odvádět skutečnou politickou práci.