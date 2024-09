Další atentát na Trumpa? „Je v pořádku.“ Ale střílelo se

Anketa Zvládá Česká republika současné povodně? Zvládá 15% Nezvládá 79% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 83 lidí



List Washington Post s odvoláním na dvě osoby informované o dění uvedl, že Trump byl v době incidentu přímo na golfovém hřišti a agenti tajné služby ho měli odvést do zázemí klubu.



„Prezident Trump je po střelbě v bezpečí. V tuto chvíli nejsou k dispozici žádné další podrobnosti,“ uvedl pak v prohlášení Steven Cheung z oddělení komunikace Trumpovy kampaně.

Stanice Fox News se pak zmiňuje, že Trump National Golf Club, kde se měl bývalý americký prezident před střelbou pohybovat, je preventivně uzavřen a incident potvrdila také Tajná služba, která situaci vyšetřuje.



„Tajná služba ve spolupráci s úřadem šerifa okresu Palm Beach vyšetřuje bezpečnostní incident týkající se bývalého prezidenta Donalda Trumpa,“ zmínila agentura skrze svého mluvčího v příspěvku na sociální síti X.

The Secret Service, in conjunction with the Palm Beach County Sheriff’s Office, is investigating a protective incident involving former President Donald Trump that occurred shortly before 2 p.m. The former president is safe. @pbso will have more details soon. pic.twitter.com/yWNvvKD3IC — Anthony Guglielmi (@SecretSvcSpox) September 15, 2024

Dle agentury Reuters mělo jít hned o několik výstřelů. S odkazem na dva zdroje dodala, že výstřely měly být vypáleny za hranicí oplocení Trumpova golfového hřiště.



Trumpův syn Donald Trump junior píše, že měl být podezřelý ze střelby zadržen a doplnil, že „podle místních bezpečnostních složek byla v křoví objevena AK-47“.

Again folks!



SHOTS FIRED at Trump Golf Course in West Palm Beach, Florida.



An AK-47 was discovered in the bushes, per local law enforcement. The Trump campaign has released a statement confirming former President Trump is safe.



A suspect has reportedly been apprehended. pic.twitter.com/FwRfrO3v6y — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) September 15, 2024

Bílý dům v prohlášení k incidentu uvedl, že prezident Joe Biden i viceprezidentka a Trumpova volební vyzyvatelka Kamala Harrisová jsou o incidentu informováni a s úlevou zjistili, že je exprezident v bezpečí.



„Byla jsem informována o zprávách o výstřelech poblíž bývalého prezidenta Trumpa a jeho pozemku na Floridě a jsem ráda, že je v bezpečí. Násilí nemá v Americe místo,“ odsoudila incident Harrisová.

I have been briefed on reports of gunshots fired near former President Trump and his property in Florida, and I am glad he is safe. Violence has no place in America. — Vice President Kamala Harris (@VP) September 15, 2024

