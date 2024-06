Další kolo války Černochové s Řehkou viděli i poslanci

Podle zjištění Českého rozhlasu přišel v dubnu náčelník generálního štábu s nápadem, že si jeho kancelář založí vlastní profil na síti X, kde by náčelník mohl komentovat dění a prezentovat i svůj osobní pohled.

Řehka sám je známým „twitterem“ na svém soukromém profilu, který velmi aktivně využívá už od doby před nástupem do funkce. Je rovněž znám svými občas velmi ostrými názory.

Ministryně mu ale jeho nápad zavrhla, docházelo by podle ní k tříštění a rozmělňování veřejné komunikace armády. Vláda se v poslední době snaží komunikaci spíše sjednocovat, dokonce na to do Strakovy akademie najala koordinátora strategické komunikace plukovníka Otakara Foltýna.

„Měli jsme záměr založit formální, oficiální účet, který nebude vázaný na jméno, ale na tu funkci. Od začátku, co jsem na své pozici, mi bylo mými lidmi na komunikaci doporučováno, abych takovýto účet měl,“ vysvětloval rozhlasu Řehka.

Ministryně Černochová je na sociální síti X sama velmi aktivní a připsala si i několik značně kontroverzních příspěvků včetně toho, na kterém vystrkuje zadek na „dezoláty“.

Z profilu ministryně Černochové

Nyní ale mluvčí jejího úřadu David Polák rozhlasu sdělil: „Gestorem komunikace resortu Ministerstva obrany je podle rozkazu ministra č. 17 z roku 2005 odbor komunikace. Ten proto koordinuje veškeré výstupy a sdělení vůči veřejnosti a médiím.“

Z korespondence, kterou mezi sebou náčelník a ministryně vedli, ale podle Českého rozhlasu vyplývá, že ministryni vadila i problematická osobitost komunikace některých vojáků. Týkat se to mělo i Řehky. Černochovou prý velmi nemile překvapilo v únoru jeho vyjádření, že se budeme muset vrátit k nějaké formě vojenské služby, o kterém netušila, a musela čelit překvapeným dotazům z celé vládní koalice.

Černochová s Řehkou, ačkoliv si jej do funkce prosadila, měla spory už v minulosti. Jednou dokonce náčelník štábu nabízel rezignaci a rozmlouvat mu ji musel premiér Fiala. Důvodem měl být až příliš velký zájem ministryně o armádu, přecházející do zásahů v kompetencích, u kterých se doposud ctilo, že si je řeší vojáci mezi sebou.

Ministryně měla aktivně zasahovat nejen do návrhů na povýšení, ale dokonce i do rozhodnutí o vyslání vojáků na odborné kurzy. „Náčelník generálního štábu si něco naplánuje, ona mu to proškrtá a on to pak všechno musí udělat jinak,“ popsal tehdy Českému rozhlasu jeden z armádních insiderů.

Nynější spor o twitterový účet komentoval náčelník Řehka tak, že bude potřebná vyjádření poskytovat přes svůj osobní profil.

Nic jsem nezakázala, jen jej odkázala na rozkaz

Černochová se před poslanci hájila, že Řehkovi nic nezakázala, jen jej odkázala na platné rozkazy od předcházejících ministrů.

Rovněž také v souvislosti s kauzou poslance informovala, že si zmapovala komunikační kanály Ministerstva obrany a byla překvapena zjištěním, že je provozováno 190 profilů a 129 webů.

„Jelikož se jedná o enormní množství komunikačních kanálů, kterými resort obrany komunikuje s veřejností, a dochází tak k tříštění informací, rozhodla se ředitelka odboru komunikace Michaela Zacharová připravit zásadní redukci všech účtů a webových stránek,“ řekla Černochová poslancům.

Krátce poté generál Řehka publikoval na svém osobní X příspěvek reagující na tragický výbuch munice ve vojenském prostoru Libavá.

V jeho rámci rodině padlého vojáka „popřál upřímnou soustrast“.

Přání soustrasti, poněkud nevhodné spojení pozitivního očekávání se smrtí, se pro mnohé uživatele sociálních sítí stalo dalším důkazem, že by generál Řehka, ač se rád prezentuje svou publikační činností, raději osobně komunikovat neměl.