Další kolo války mezi USA a EU. Přituhuje

„Pokud Evropa věří ve volný obchod, jsme připraveni podepsat dohodu o volném obchodu,“ uvedl na setkání americký ministr financí Steven Mnuchin. Případná dohoda však bude muset zahrnovat zrušení cel, necelních bariér i subvencí.

Evropa se s americkou hlavou státu Donaldem Trumpem nyní dohaduje kvůli uvalení dovozních cel 25 procent na ocel a deseti procent na hliník. Tím totiž americký prezident Evropu rozčílil, ta reagovala odvetnými cly.

Původní text ZDE.

V reakci na Mnuchinovu nabídku tak reagovala negativně Francie prostřednictvím ministra financí Bruno Le Maira, jenž uvedl, že EU by neměla zvažovat zahájení obchodních jednání s USA. A to do té doby, než Trump zruší cla na ocel a hliník a než ukončí své hrozby zavedení cel na auta. Jak uvedl Le Maire, Francie odmítá jednat se zbraní u hlavy.

Před vlnou cel pak podle serveru ČT24.cz varuje také Mezinárodní měnový fond, jenž se obává, že nedávná vlna cel výrazně poškodí globální růst.

A co se píše v závěrečném prohlášení, jež získala agentura Bloomberg? „Že hospodářský růst je podle zemí G20 ohrožen obchodním napětím. Jeho dalším problémem je nesynchronizovanost, globální nerovnováha a nerovnost,“ píše server ve výňatku z dokumentu, jenž ještě nebyl finálně zveřejněn.

autor: vef