Mladý Kolář stále pracuje na zabavení ruského majetku

„Že něco nejde v Česku, neznamená, že to nepůjde v Evropě,“ píše europoslanec Ondřej Kolář (TOP 09) na svém facebookovém profilu. Je odhodlán prosadit to, co se zdá téměř nemožné – vytvořit právní rámec pro zabavování ruských majetků v EU a jejich využití na obnovu Ukrajiny.

Evropské řešení. Jinde to už dokázali

V zahraničním výboru Evropského parlamentu se má projednávat zpráva o Ukrajině. „Navrhl jsem do ní několik svých připomínek, mimo jiné taky jasný apel na to, aby rychle vznikl právní rámec, na základě kterého by bylo možné zabavovat ruské majetky v Evropě. A využít je na pomoc Ukrajině,“ vysvětluje autor iniciativy Ondřej Kolář.

Cílem má být vytvořit z roztříštěných národních přístupů jednotný evropský mechanismus. Zmrazení ruských aktiv byl první krok, jejich konfiskace a využití ve prospěch Ukrajiny je logické pokračování. „Zjednodušeně tedy navrhuji evropské řešení toho, co v některých státech umějí (Pobaltí), jinde se toho bojí (Česko), jinde potřebují trochu popostrčit. Neříkám, že se to povede napoprvé, ale nakonec se to povede. Koneckonců už Evropa měla dost odvahy na zmrazení výnosů z ruských aktiv, tohle je prostě další krok,“ napsal Ondřej Kolář.

Češi čekají, až jim někdo prošlape cestu

Zatímco některé státy EU již ruské majetky zabavují (Estonsko, Litva, Lotyšsko), Česko patří k těm, které se k podobným krokům staví zdráhavě. „Šlo by to snáz, kdyby politici v Česku nečekali, až jim někdo prošlape cestu, ale nedá se nic dělat, budu ji prostě prošlapávat já,“ komentuje europoslanec v narážce na vlažný postoj domácích politiků.

Pokud iniciativa v Evropském parlamentu získá podporu, mohla by urychlit vznik unijních pravidel, která by umožnila cílené zabavování ruských majetků napříč Evropou. Pro Česko by to znamenalo, že by se nemuselo spoléhat jen na vlastní – často opatrné – zákony, ale mohlo by jednat v rámci širší koordinované strategie.

„Před volbami jsem sliboval, že se pokusím zabavení ruských majetků řešit jako europoslanec a – to teď dělám,“ uvádí Ondřej Kolář.

Jisté je, že debata o konfiskacích ruského majetku v EU zdaleka nekončí – naopak, právě nabírá na síle. A Česko bude muset brzy rozhodnout, zda zůstane v pozici opatrného pozorovatele, nebo se přidá k těm, kteří chtějí agresorovi účtovat každý cent.