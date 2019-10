Další problém na Praze 6: Radní od starosty Koláře prý jeli někam, kam neměli. Jde o Turecko, Kurdy a Erdogana

Na radnici Prahy 6, kterou vede starosta Ondřej Kolář (TOP 09) je „oheň na střeše“. Místopředsedové spolu s jedním radním Kolářovy koalice totiž 9. října 2019 odcestovali na pracovní cestu do turecké Antalye. V ten samý den na severu Sýrie ovšem začala ze všech stran kritizovaná turecká ofenzíva v režii prezidenta Erdogana. Ta si již dle očekávání vyžádala civilní oběti, ostřelování civilních oblastí a popravy zajatců. Opozice radniční delegaci kritizuje a žádá okamžité ukončení spolupráce s tureckými partnery.

V souvislosti s tureckou invazí na sever Sýrie do oblasti ovládané Kurdy mnozí neváhají skloňovat obávané slovo „genocida“. Dochází při ní k zabíjení civilistů, bombardování civilních oblastí a objektů, popravám zajatců i kurdských politiků. Existuje obava z etnických čistek ze strany Turků a syrských rebelů bojujících na turecké straně. Západ proti Erdoganově operaci hlasitě protestuje, zastavuje dodávky zbraní, USA oznámily uvalení sankcí.

Přesně v den zahájení ofenzívy však začala několikadenní pracovní návštěva delegace městské části Praha 6 do tureckého města Antalye, konkrétně do čtvrti Muratpasa, se kterou má radnice uzavřeno partnerství. Cílem cesty byla, jak nás upozornil zdroj z radnice, návštěva čtvrtého ročníku Kaleci Old Town Festivalu, tedy jakéhosi místního kulturního svátku.

Delegace se zúčastnili místostarostové Prahy 6, Jakub Stárek (ODS), Jan Lacina (STAN), Jiří Lála (ODS), spolu s radním Mariánem Hoškem (KDU-ČSL). Pracovní cesta delegace městské části Prahy 6 se uskutečnila mezi 9. až 13. říjnem.

Radnice a její starosta jsou známí tím, že kritizují autoritativní režimy. Naposledy městská část Praha 6 přitáhla pozornost médií snahou o zbavení se sochy maršála Rudé armády Ivana Stěpanoviče Koněva na náměstí Interbrigády v Dejvicích, a to kvůli jeho pozdějšímu poválečnému angažmá na straně Sovětů. Kolářovu snahu sochu přemístit nakonec posvětilo zastupitelstvo.

Opozice na Praze 6 nyní kritizuje, že radnice nepostupovala v případě návštěvy Turecka a aktuálně probíhající turecké agrese stejně „zásadově“ jako právě v případě Koněvovy sochy.

„Byla to plánovaná cesta do partnerského města Antalya-Muratpasa v čase agrese Turecka, která měla být zrušena,“ sdělil nám zdroj z řad opozice na Praze 6 s tím, že Zelení a Piráti nyní od koalice žádají, aby Praha 6 s tureckým městem ukončila spolupráci. „Ofenzíva byla očekávaná,“ doplnil zdroj s tím, že možné zrušení výjezdu do Turecka nebylo v té souvislosti diskutováno.

Oficiální cestou, prostřednictvím sociální sítě, se ozvali tamní Zelení. „Zatímco svět zděšeně pozoruje dění v severovýchodní Sýrii, delegace radních z Prahy 6 oslavuje v Antalyi na festivalu Kaleici Old Town Festival. A to na pozvání starosty čtvrti Muratpasa Ümita Yasaly, který celou operaci přivítal se slovy: „Hodně štěstí všem našim vojákům, kteří se podíleli na hnutí míru jara proti terorismu,“ napsali Zelení Prahy 6 na Facebooku. „Zatímco v kauze Koněv se politici Prahy 6 předháněli ve své zásadovosti, aktuální porušení mezinárodního práva i snaha zmasakrovat kurdské etnikum se zdají být méně důležité než výjezd za teplem,“ dodali.

A ozvali se i tamní Piráti. „Co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim.“ Nad tímto zlatým pravidlem by se měli radní Prahy 6 zamyslet a vzít si z něj ponaučení. Jasně, placený víkend ve slunném Turecku je fajn a co na tom, že tento stát zrovna útočí na naše spojence a jeho prezident nám vyhrožuje,“ napsali Piráti Prahy 6 na Facebooku. „Po měsíci plném maršála Koněva se divím, že si naši radní neuvědomují, jaké reminiscence jejich cesta vyvolává. Je to jako kdyby jel představitel západního města na oficiální návštěvu Leningradu v srpnu 68,“ okomentoval na Facebooku delegaci předseda Pirátů Prahy 6 Miloš Vlach.

Jak návštěvu místostarostů a radního Prahy 6 Turecka v neklidné době naší redakci vysvětlil a obhajoval tiskový mluvčí radnice Ondřej Šrámek? Podle Šrámka konzultovala radnice cestu ještě dvě hodiny před odjezdem s ministerstvem zahraničí. Žádné doporučení ke zrušení cesty však neobdržela. „Turecká invaze byla ohlášena až během cesty do partnerského města,“ sdělil naší redakci Šrámek. Memorandum o vzájemné spolupráci mezi Prahou 6 a městskou částí Antalya-Muratpasa bylo podepsáno v roce 2015.

