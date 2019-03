Další prů*er Vondráčka? Přišel s ním Kalousek. Prý je to ostuda

Kauza kvůli fotu, na kterém je předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček zachycen, jak hraje na kytaru stoje na předsednickém pultíku, už stihla utichnout. Předseda se těm, kterých se fotka a jeho umělecký výstup na pultíku dotkly, omluvil. I když někteří tvrdí, že jeho slova: „Jestliže jsem se dotkl něčích citů, jestli to opravdu bere jako znesvěcení, jestli to bere nikoli jako trošku uvolnění, jako zlidštění toho prostoru, tak mě to mrzí a moc se za to omlouvám,“ nejsou dostatečným vyjádřením lítosti. Anketa Mělo by Česko usilovat o převoz pašeračky Terezy Hlůškové z Pákistánu do vězení u nás? Ano, je česká občanka. Je to povinnost státu 17% Ne. Kašlat na ni, může si za to sama 83% hlasovalo: 7563 lidí

Jak se Vondráček chová jinak, o tom hovořil i náš anonymní zdroj z Poslanecké sněmovny. „Někteří opilí poslanci často ani nevěděli, jak mají hlasovat. A tak se jednou stalo, že prohlasovali něco, co ani nechtěli. Podobné výlevy se týkaly samozřejmě i pana Radka Vondráčka, jehož si vybavuji zpitého rovněž v zahraničí během oficiálních cest, kdy vykřikoval nehorázné věci a nebyl schopen se trefit do dveří,“ informoval nás náš zdroj o chování předsedy Sněmovny Radka Vondráčka.

Vondráček podle našeho zdroje také zaměstnává nekvalifikované, ale jemu blízké osoby na státní útraty: „V hlavních rolích jsou tentokrát rovnou dvě ženy a pracovnice Poslanecké sněmovny v jednom. Jejich zaměstnavatelem je sám předseda Vondráček. Tady dochází k bezostyšnému zneužívání parlamentních výhod a vydržování těchto osob na státní útraty,“ sdělil náš další zdroj s poukázáním nejen na tuto skutečnost, ale také na zahraniční cesty zmíněných žen. „Organizační schopnosti jedné z nich jsou nulové. Její jedinou kvalifikací je drahá sekretářka předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu, která před zodpovědností utíká často z kanceláře, kde věčně není a raději chodí na vínečko,“ doplňuje.

A Vondráček má zaděláno na další skandál ohledně svého chování. Předevčírem sdílel fotky z návštěvy ve Vatikánu, konkrétně z baziliky sv. Klimenta. Ale jak je ze samotných fotek vidět, v prostoru baziliky je zakázáno fotit.