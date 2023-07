Další rušení účtu za politiku? Majitel z USA si myslel své o covidu

reklama

Zdravotnická společnost Mercola Market se sídlem na Floridě ve Spojených státech amerických se zabývá prodejem jídla a nápojů, doplňků stravy a jiných zdravotnických potřeb. Dne 13. července dostala společnost dopisy od americké banky Chase Bank, ve kterých banka oznamuje své rozhodnutí o zrušení individuálních osobních i firemních účtů zaměstnanců.

Majitel společnosti Mercola Market, osteopatický lékař Joseph Mercola je znám kvůli svým kontroverzním názorům na pandemii COVIDU-19, vakcíny a lockdowny. Je také autorem knihy Pravda o COVIDU-19. Na začátku pandemie publikoval články o pozitivních účincích vitaminu D, zinku, kvercetinu a dalších doplňků stravy podporujících správný chod imunitního systému na COVID-19. Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) mu v návaznosti zaslal 18. ledna 2021 varovný dopis s požadavkem, aby „přijal okamžitá opatření k zastavení prodeje neschválených a neautorizovaných produktů pro zmírnění, prevenci, léčbu, diagnostiku a vyléčení COVIDU-19“. Sám Mercola je toho názoru, že se ho farmaceutický a chemický průmysl snaží zdiskreditovat a cenzurovat už od vypuknutí pandemie, jak napsal v komentáři pro The Post & Email.

O zrušení účtu informoval Joseph Mercola 25. července skrze svůj twitter. V příspěvku uvedl, že nejstarší ze zrušených účtů byl používán po dobu 18 let. „Chase Bank zrušila naše firemní bankovní účty a účty mého generálního ředitele a finanční ředitelky, jakožto i účty jejich rodinných příslušníků (včetně manželky a dítěte). Odmítli uvést jakýkoliv důvod, proč tak činí, přičemž nejstarší účet je aktivní již 18 let,“ napsal Mercola.

Chase bank has shut down our business bank accounts along with the accounts of my CEO and CFO, as well as their family members (including spouse and child). They've refused to provide any reason for doing so, the oldest account has been active for 18 years.… — Dr. Joseph Mercola (@mercola) July 25, 2023

V dopisech, jimiž disponuje server Florida´s Voice, není uveden důvod pro zrušení účtů, stojí v něm však, že finanční instituce mají „povinnost znát své zákazníky a sledovat transakce, které procházejí přes účty našich zákazníků“. Server Florida´s Voice kontaktoval Chase Bank a požádal o vysvětlení.

Banka pro server sdělila, že za zrušením účtu nestál politický motiv. „Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme hovořit o vztazích se zákazníky, ale nezavíráme účty kvůli politické příslušnosti a v tomto případě jsme tomu také neučinili,“ uvedla banka.

Byly zrušeny účty finanční ředitelky společnosti Mercola Market Amalie Legaspiové i její rodiny, dále i generálního ředitele Mercola Market Stephenu Ryemu a jeho ženy. Vlastníci účtů mají čas do 11. srpna, aby převedli peníze na účet jiné organizace.

Finanční ředitelce Legaspiové byl také zrušen běžný účet, který má společný s manželem trpícím demencí. Účet je používán pro zdravotní potřeby a manželovi tam chodí důchod. Legaspiová uvedla, že si na manželovo jméno nemůže otevřít další bankovní účet.

V souvislosti s tím se na banku Chase Bank, guvernéra Floridy Rona DeSantise i Roberta Kennedyho Jr. znovu obrátil Joseph Mercola. Na twitteru dnes sdílel fotografii manžela finanční ředitelky, který je v nemocnici kvůli demenci upoután na lůžko. „Prosím, obnovte účet mé finanční ředitelky, jejíž manžel má pokročilou demenci a četné zdravotní problémy vyžadující nepřetržitou péči na Filipínách. Na tomto účtu závisí důchod a zdravotní výdaje jejího manžela a za současných okolností pro ni bude mimořádně náročné tuto záležitost napravit,“ žádal Mercola o pomoc.

Uvedl také, že si je vědom svých názorů na pandemii COVIDU-19, které se liší od názorů představitelů banky Chase Bank. „Uvědomuji si, že mé názory na COVID se výrazně liší od názorů vašeho generálního ředitele Jamieho Dimona, ale není důvod trestat mé zaměstnance a jejich rodiny,“ napsal Mercola.

Hello @ChaseSupport @Chase @AGAshleyMoody @GovRonDeSantis @RobertKennedyJr Please reinstate the account of my CFO whose husband has advanced dementia and multiple health issues requiring 24/7 care in the Philippines. Her husband’s pension and medical expenses rely on this… pic.twitter.com/oQQuYtqsvG — Dr. Joseph Mercola (@mercola) July 27, 2023

Generální ředitel Mercola Market Stehpen Rye je toho názoru, že účty byly zrušeny kvůli názorům vlastníka společnosti. „Domnívám se, že všechny účty banka zrušila kvůli názorům našeho doktora Mercoly (našeho zaměstnavatele),“ řekl listu Florida´s Voice. „Po celou dobu covidu na něj měl názory rozporující oficiální narativ a je spoluautorem bestseleru knihy Pravda o COVIDU-19, která odhalila pravděpodobnosti, že virus byl vytvořen v laboratoři financované NIH (National Institutes of Health),“ řekl Rye a dodal, že mu bylo řečeno, že účty v bance nebudou moci mít ani jeho děti.

„Je prostě těžké uvěřit, že vaše rodina, vaše žena, vaše děti nemohou mít bankovní účet kvůli názorům vašeho zaměstnavatele, a to nikdy neudělali nic špatného. Všichni máme naprosto čisté záznamy,“ uvedl generální ředitel společnosti.

Viceprezident banky Chase Bank Anthony Anesi informoval Stephena Ryeho, že „mu bylo řečeno, že z právních důvodů nemůže sdělit, proč je účet uzavírán“, informoval deník United Business Journal. „Jakmile požádáme o přezkoumání, není jisté, že účty zůstanou otevřené. To nelze zaručit. Ale protože jste dobrým klientem naší instituce, pokusíme se o to,“ dodal Anesi.

Podobný případ byl zaznamenán i u banky Coutts, která v červenci uzavřela účet konzervativnímu politikovi Nigelovi Farageovi. Důvodem pro zrušení účtu byly jeho politické názory, generální ředitelka National Westminster Bank, jejíž dceřinou společností banka Coutts je, kvůli tomu byla nucena rezignovat.

Nigel Farage je toho názoru, že není jediný, komu se uzavření účtu pouze na základě jeho politických názorů stalo. Na případ Josepha Mercoly proto na twitteru také upozornil. „Doktor Mercola má právo na své názory na medicínu, aniž by přišel o své bankovní účty,“ napsal Farage.

A shocking case of debanking from America.



Dr @Mercola is entitled to his views on medicine without losing his bank accounts.



He says they have even done the same to family members.



Perhaps we need a US campaign too? pic.twitter.com/xLYJktzqng — Nigel Farage (@Nigel_Farage) July 27, 2023

