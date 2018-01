Další v městské firmě dosazen bez výběrového řízení. Praktiku magistrátu kritizují Piráti

Opoziční zastupitel na pražském magistrátu Tomáš Jílek je od konce října 2017 šéfem městské akciové firmy TCP Vinohrady. Koalice jej tam dosadila bez výběrového řízení. To nyní kritizuje opozice z řad Pirátů. Podle lídra pražských pirátských zastupitelů Adama Zábranského je dosazování bez výběrových řízení praxí stávající pražské koalice mezi hnutím ANO a ČSSD.

Výběrová řízení pro členství v představenstvu či dozorčích radách městských firem se ze zákona vypisovat nemusí. Podle Adama Zábranského, lídra pražských opozičních zastupitelů za Piráty, je jejich vypsání ale „dobrou praxí“. Po případu advokátky Moniky Hášové a ředitele dopravního podniku je tak případ opozičního zastupitele Jílka a jeho dosazení do vedení městské firmy dalším příkladem dosazení bez výběrového řízení v Praze, které Piráti kritizují.

Tomáš Jílek koncem srpna opustil řady strany TOP 09 na magistrátu, o čemž ParlamentníListy.cz informovaly jako první. V zastupitelském klubu uvedené strany ale zůstal jako politicky nezávislý politik. Odchod z TOP 09 tehdy Jílek odůvodňoval svou prací a tím, že pro působení v některých firmách je členství v politických stranách na obtíž a je vyžadována nadstranickost.

Opozice na pražském magistrátu v podání Pirátů nyní vládnoucí koalici dosazení Jílka do firmy zazlívá.

„Není normální, aby koalice dosadila opozičního zastupitele do funkce ředitele městské společnosti,“ sdělil ParlamentnímListům.cz šéf pražských zastupitelů za Piráty Adam Zábranský. „Stejně jako není normální, aby do lukrativní funkce členky dozorčí rady PRE dosadila opoziční zastupitelku, která nezastupuje žádné voliče (protože odešla z opozičního klubu strany, za kterou byla zvolena),“ dodal Zábranský. To, že se tak ale v případě Jílka stalo, je podle Zábranského „absurdní“ a pro „současnou koalici na magistrátu typické“.

Jílek výtky Pirátů odmítá. „Nevidím žádnou podobnost mezi sebou a paní Hášovou, která za volební období vystřídala 3 politické strany. Já jsem byl v jedné a z té jsem vystoupil. Nadále se věnuji odborné práci, pro niž jsem kvalifikován a mám zkušenosti,“ sdělil ParlamentnímListům.cz Tomáš Jílek poté, co jej naše redakce konfrontovala se stanoviskem Pirátské strany. To, že byl zastupitel dosazen do čela TCP Vinohrady, ale ParlamentnímListům.cz potvrdil.

„Bylo zřejmě přihlíženo k mé 24leté praxi v oboru nepřetržitého servisu technologických sítí, odbornému vzdělání a výsledkům, kterých jsem dosahoval v minulosti ve vedení jiných významných akciových společností ve veřejném vlastnictví,“ uvedl, co podle něj bylo důvodem. Roli ale prý hrál i jistý spěch při obsazování této funkce. Měsíční odměna předsedy správní rady a statutárního ředitele TCP-Vinohrady podle Jílka činí 20 tisíc korun hrubého.

„Nechci spekulovat, jestli je to pravda, nebo ne, ale problém vidím v tom, že většinou pak už nenastane ta druhá fáze, tedy provedení výběrka – nebo to trvá nepřiměřeně dlouho,“ sdělil ParlamentnímListům.cz Zábranský k tomu, co si myslí o tom, že k dosazení Jílka bez výběrového řízení došlo vlivem spěchu. „Vzhledem k tomu, že aktivity TCP-Vinohrady se teprve rozjíždějí, tak bych navíc tipoval, že odměna za funkci se časem zvýší,“ doplnil.

autor: Jonáš Kříž