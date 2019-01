Dám pěstí! Václav Klaus mladší se neudržel nad otázkami Filipa Horkého. A když zhasly kamery...

Úvodem se Klaus dostal do sporu s moderátorem – kvůli tomu, že se jej zeptal na to, zda se příliš programově nerozchází s ODS, například kvůli odlišnému názoru na členství v Unii. „Proč jste ve straně, která je proti tomu, co si myslíte?“ zeptal se Horký. Podle Klause však citát vznikl v době, kdy se vraždilo v Mnichově a byl kvůli terorismu zákaz vycházení. Jiný názor však v současné době nemá. „Ale dávat to do rovnosti s celostranickou politikou, je takový drobný faulík. Dlouhodobě EU jde cestou, která není v zájmu demokracie a českého národa, ale není síla, která by Česko vedla cestou opuštění,“ podotkl Klaus.

„Jsem členem ODS, u nás v kuchyni se ODS zakládala. Nevím, proč bych tam neměl být,“ sdělil pak ke svému členství ve straně. Se svými názory není podle svých slov v ODS nijak osamocen. „Třeba Zbyněk Stanjura v rozhovoru pro Televizi Seznam řekl, že váš pohled je vysoce minoritní názor ve straně,“ poukázal však Horký. „Když něco řekne pan Stanjura, to ještě neznamená, že je pravda,“ zareagoval Klaus. „Nepatřím k lidem, kteří mají potřebu komentovat nějaké spolustraníky,“ dodal.

Následovala otázka na společnou kandidátku do evropských voleb, kterou měl Klaus podle serveru iDnes.cz promýšlet s Petrem Machem a Petrem Robejškem. „To je úplná hovadina, že něco říkají Babišova média, tak to neznamená, že je to pravda,“ podotkl.

To, že podpořil například při hlasování Radka Kotena z SPD jako předsedu bezpečnostního výboru, nepokládá za nic zvláštního. „Jéžišmarjá, tak já byl zvolen také hlasy jiných poslanců, tak jsem hlasoval tak, jak byla dohoda Sněmovny. No a co?“ dodal. Následně se rozhovořil o lepšolidech. „Vadí mi lidé, kteří lezou do života jiných lidí. Každý má žít sám za sebe,“ zmínil.

Představa, že bychom v budoucnu mohli manželstvím nazývat i svazek dvou žen nebo mužů, Klausovi vadí. „Nemám potřebu, aby mě někdo se svou sexualitou otravoval. Nevím, proč by o tom měli poslanci hlasovat,“ sdělil a hovořil tak o snaze politických homosexuálů vše znivelizovat. „Když provozujete homosexuální aktivity, dítě se vám nenarodí, takže nemůžete používat slovo rodina,“ dodal. A vyjádřil se i k diskuzi, kde nazval jednoho z diskutérů na sociální síti hanlivě, a to ve chvíli, když se vyjádřil k jeho rodinnému stavu. „Když někdo uráží osobní věc, o které nic neví, tak jsem reagoval přiměřeně. Kdyby vedle mě ten člověk stál, dám mu pěstí,“ podotkl.

„Že bych usínal s představou, že se něco takového musí stát, to ne,“ zmínil závěrem Klaus mladší ke své možné kandidatuře na prezidenta.

„Rozhovor s hodným redaktorem:-). Takhle by možná otázky kladl pan Boblig z Edelstadtu, kdyby se věnoval žurnalistice. Nojono,“ poznamenal pak na svém facebookovém profilu Klaus, jenž se k aktuálním otázkám vyjadřuje i prostřednictvím komentářů na serveru Novinky.cz. Ten poslední se věnoval trestu smrti, kdy se vyjádřil v tomto smyslu velmi smířlivě.

