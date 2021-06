Dáme si přes hubu? Ne Pirátostánu! Babiš mluvil, sněmovna řvala

reklama

Na počátku mimořádné schůze vystoupil s obsáhlým projevem premiér Andrej Babiš. V úvodu tepal opozici. „Nejdřív jste prosadili Lex Babiš, absurdní záležitost. Žádný střet zájmů nemám! Všichni jste se shodli a hlasovali jste proti Babišovi, vadí vám, chcete ho dát pryč z politiky, protože se nepřizpůsobil těm vašim zvyklostem. Vždy jsem dodržoval všechny právní předpisy. EU nemá co vykládat naše zákony. Tahle země nemůže být řízena z Evropského parlamentu, my jsme svrchovaná země!” rozjel se premiér.

„Kdo tu dotaci kontroloval? Dvakrát nejlepší ministr financí pan Kalousek. Je potřeba stíhat Babiše a jeho rodinu za nic! Kde jsou ty dotace, co jste rozkradli?! Je to pro veřejnost, pro děti, běžte se tam podívat! Toho Babiše je potřeba zlikvidovat na objednávku. Na objednávku! V osmi bodech vám teď připomenu, jaké vládě chcete vyslovit nedůvěru,” přešel Babiš k obsáhlému hodnocení své vlády.

Anketa Vážíte si exprezidenta Václava Klause? Ano 33% Ne 28% Mé pocity k němu jsou rozporné 39% hlasovalo: 1301 lidí

„Chcete svrhnout vládu, která konečně prosadila důstojné důchody. V roce 2009 byla průměrná penze 10 045 korun měsíčně. Nastoupila ODS a TOP 09. Výsledek byl, že na konci roku 2013 byl průměrný důchod 10 962 korun měsíčně. Za čtyři roky jste dokázali našim seniorům přidat tisícovku. Tak jste byli štědří,” uvedl premiér. „A teď si to porovnejte s mojí vládou. V prosinci 2017, kdy jsem se stal premiérem, průměrná penze byla 11 745 Kč. K letošnímu březnu byl průměrný důchod už 15 351 korun. To byl jeden ze slibů naší vlády. Lidem nad 85 let jsme přidali tisícovku navíc. A v prosinci 2020 každý senior dostal ještě 5000 Kč. Průměrně jsme tak valorizovali důchody téměř o tisíc korun rok co rok,” připomněl.

„A na rok 2022 senioři dostanou v průměru měsíčně 758 korun navíc. To pro případ, že byste, nedej bože, sestavovali vládu, aby na ten náraz byli líp připravení, protože jim určitě jako první věc seberete slevu 75 procent na jízdném ve vlacích a autobusech, kterou jsem osobně prosadil. Chcete svrhnout vládu, která radikálně zvedla lidem platy. V roce 2017 jsme slíbili učitelům, že budou brát v průměru přes 45 tisíc měsíčně. A slib jsme splnili. Letos budou kantoři brát přes 46 tisíc korun měsíčně. Za vás byl v roce 2013 průměrný plat kantora 26 111 Kč. My jsme jim přidali skoro jednou tolik. My své sliby plníme,” pronášel ve Sněmovně.

Programové prohlášení pro jeho vládu prý není cár papíru. „Nejsme ODS, která se před volbami dušuje, že nebude zvedat daně a pak udělá přesný opak a s TOP 09 prosadí megapodvod nazvaný superhrubá mzda. Tu jsme, mimochodem, taky zrušili. ODS našla odvahu se přidat až po 12 letech, co o tom mluvila. Samozřejmě až teď, když je v opozici,” doplnil.

„Chcete svrhnout vládu, která snížila lidem daně. Chápu, že kolegům z ODS a TOP 09 z toho jde hlava kolem, ale představte si, že i když jste ve vládě, tak můžete snižovat daně. Stačí chtít. Až na hazard, tabák a alkohol, naše vláda daně snižovala – dělá to nějakých 436 miliard, které šly zpět lidem a podnikům,” připomněl Babiš.

V dalším bodu mluvil premiér o životní úrovni. „Chcete svrhnout vládu, která zvýšila životní úroveň. Zase jsme slyšeli, že 'Babiš, zadlužil zemi! Budou trpět naše děti! Nikdo to nezaplatí! Zkrachujeme!' Ale tomu nevěříte ani vy sami. V HDP na hlavu jsme už předběhli Portugalsko, Řecko, Španělsko i Itálii. A pokud jde o ty peníze, kvůli kterým narostl náš dluh, tak to nejsou miliardové tunely, které tu ty vaše takzvaně demokratické strany roky provozovaly. Ty peníze jsme nikam nezašantročili, ale dali jsme je lidem. Proto se úspory domácností navýšily k 30. dubnu za poslední rok o rekordních 360 miliard. Dluh jsme v minulosti stabilizovali jednou, a pokud bychom k tomu měli příležitost i v příštím volebním období, tak to dokážeme znovu,” slibuje Andrej Babiš.

Fotogalerie: - A zase ta sněmovna

Premiér dále zmínil, že jeho vláda myslí i na rodiny, když výrazně zvýšili rodičovský příspěvek z 200 na 300 tisíc korun. Dalším bodem bylo, že jeho vláda myslí i na spotřebitele a připomněl, že 'zlidštili' exekuce a insolvence. Babišova vláda podle jeho slov také výrazně investovala. „Za poslední roky jsme do České republiky investovali stovky miliard. Dokonce jsme všechny možné investiční projekty zanesli do Národního investičního plánu. Tam jsme do roku 2050 zmapovali přes 20 tisíc projektů za 8000 miliard. Postavili jsme 59,3 km nových dálnic a dalších 107,3 km jsme rozestavěli. Postavili jsme 66,8 km silnic 1. třídy a dalších 74,3 km se staví. Vy jste dálnic postavili tak nula nula nic, naopak jste jejich výstavbu zarazili,” uvedl jako příklad a vyzval občany, aby nevěřili demagogii.

„Na rozdíl od vás jsme konečně začali modernizovat naši armádu. Když přišla ekonomická krize, tak první, kde jste začali škrtat, byla armáda. Dokonce jste jí snížili rozpočet jen na 1,1 % HDP. V roce 2009 měla armáda rozpočet 56 miliard a vy jste ho snížili na 42 miliard. Za nás má armáda rozpočet 85 miliard. Konečně jsme vojákům pořídili špičkovou výbavu a techniku, která nahradila tu sovětskou: nové americké vrtulníky, španělské i švédské obrněnce, české útočné pušky a pistole, izraelské radiolokátory. A můžeme pokračovat zahraniční politikou. To až naše vláda udělala něco s ruskou rezidenturou v Česku. Vy jste o tom jen roky mluvili. Především jsme ale vláda, která důrazně bojuje za české národní zájmy v Bruselu,” zdůraznil u řečnického pultíku ve Sněmovně.

Následně předseda vlády ve své dikci výrazně zostřil. „Jak už jsem řekl tisíckrát, my sami si budeme rozhodovat o tom, kdo u nás bude žít a pracovat. To je jediné zodpovědné řešení migrace. Tak si to totiž Piráti a STAN dali do programu.'Zodpovědné řešení migrace.' Tím asi chtějí říct, že odmítání uprchlických kvót je nezodpovědné. Já dobře vím, co se skrývá za tím 'zodpovědným řešením migrace'. Přijmeme uprchlíky bez kvót a dobrovolně. Nějaká tisícovka nebo dvě Afghánců a Pákistánců nás přece nezabije. To zvládneme, asi si myslí Piráti,” konstatoval.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Vždyť pan Bartoš prohlásil: 'Přál bych si, aby byl svět skutečně bez hranic. Migrace je přirozená věc. Jestli, a to již vidíme ve Francii i Německu, má být Evropa do deseti až patnácti let muslimská, nemám s tím problém.' Tolik pan Bartoš. Já nechci muslimskou Evropu! To bylo před dvanácti lety v roce 2009. Bylo mu 29 let. Dnes to vysvětluje tak, že prozřel a že to byla mladická nerozvážnost. Je zajímavé, že v roce 2016 ale byl na demonstraci, kde vítal uprchlíky. To mu bylo 36 let. O sedm let později. Asi taky nerozvážnost. Dnes je mu 41 let a docela se děsím toho, co budete dělat za nerozvážnosti příště. Opakuji, my v Česku nechceme žádný multikulturní ekofanatický Pirátostán. My nechceme sdílet naše auta! My nechceme sdílet naše byty! My nechceme sdílet naší zemi! Nechceme, aby naši zemi řídil Evropský parlament, kde by se Piráti spojili s dalšími fanatiky. Jsem svrchovaný premiér naší země a nikdo ze zahraničí nám do toho nebude kecat!” bouřil premiér.

Přešel také k tématu pandemie koronaviru. „Dalším důvodem, proč nám chcete vyslovit nedůvěru, je pandemie. Tam se totiž to vaše pokrytectví, pozérství a sabotáže ukázaly v plné nahotě. Od začátku jste epidemii bagatelizovali. Zatímco v Itálii řádil covid a kosil lidi, tak jste protestovali, že jsme zakázali lety ze severní Itálie. A že jsme si dovolili rozhodnout, že se Světový pohár v biatlonu v Novém Městě na Moravě pojede bez diváků. Tehdy se poprvé vyrojila spousta amatérských epidemiologů. Zatímco my jsme zaváděli razantní protipandemická opatření a vy jste mluvili o chřipečce. Stále dokola jste z tepla opozičních křesel, kde nemáte naprosto žádnou zodpovědnost, papouškovali ty svoje floskule.”

„Ale vy jste ucítili příležitost. Příležitost, že můžete porazit Babiše, na kterého jste do té doby byli krátcí. Vaším vítaným spojencem se stal covid. A na tu kartu jste vsadili všechno. Jakákoli racionální diskuse se s vámi od té doby vytratila, protože vidina porážky Babiše vám dočista zatemnila mozek. Proto všechno to zpochybňování jakýchkoli opatření, proto ty soudní žaloby, proto ty věčné obstrukce kolem nouzového stavu. Vždyť to došlo tak daleko, že vaši vlastní hejtmani vás na vrcholu pandemické krize, kdy nemocnice praskaly ve švech, prosili, abyste ten nouzový stav prodloužili. Ale kdepak, zničit Babiše byla naprostá priorita. Tak jste nouzový stav shodili, a druhý den jste jak malí kluci chodili se svěšenou hlavou nad tím, co jste to provedli. Zatímco my jsme makali čtyřiadvacet hodin denně, vy jste nehnuli ani prstem. Zatímco my jsme byli ve válce s virem, vy jste za našimi zády nadále rozdělovali společnost,” tepal opozici.

Anketa Chcete, aby KSČM vyslovila nedůvěru Babišově vládě? Ano 13% Ne 87% hlasovalo: 5541 lidí

Opozice si prý stanovila cíl porazit Babiše za každou cenu. „Od loňského října jste naplno zahájili svoji brutální, nelítostnou a nihilistickou předvolební kampaň. Vystupujete jako spasitelé, ale ve skutečnosti nejste nic jiného než sabotéři. Nesehnali jste ani jednu roušku, nesehnali jste ani jeden respirátor, nesehnali jste ani jednu dávku vakcíny. Ale přitom jste nám s tím mohli pomoci. Stačilo chtít. Stačilo zavolat. Já jsem pro Česko vybojoval 235 tisíc dávek navíc. A také jsme zajistili inovativní léky, které zachránili lidem životy. Bamlanivimab nebo Regeneron. A angažoval jsem se i v Isoprinosinu a Iverkmetinu. To byly desítky hodin práce, telefonátů a jednání. A když už jsme u těch hodin, tak kvůli covidu jste tady včetně všech mimořádných schůzí i zbytečných obstrukcí prokecali už 132 hodin,” spočítal Babiš.

V projevu také citoval dopis, který mu poslal jeden z občanů. „K vašemu chování mi napsal dopis pan Miloslav. Je to devadesátiletý pán z Prahy 4. Tímto Vás, pane Miloslave, zdravím. A pan Miloslav píše: 'Každý slušný občan-politik by na počátku boje s covidem zasedl ke kulatému stolu, hodil pod něj sekeru a s obejmutím ramen zavelel ke společnému boji s neznámou epidemií. A všichni by řekli: Až to úspěšně skončí, tak ty sekyry zase vytáhneme a zase si budeme dávat přes hubu!',” ocitoval Babiš a jeho slovy také své vystoupení ve Sněmovně zakončil. Občan mu prý v dopisu napsal, že občané nejsou hloupí a ve volbách to náležitě zhodnotí, dodal Andrej Babiš.

Psali jsme: Tak pojďte, pojďte? Zemanova past na opozici po svržení Babiše Tak nic. KSČM odejde ze sálu Teď Brusel udělá pořádek! Nový orgán EU: Radost TOP 09. Maďarsko a Polsko se neúčastní Babišova menšinová vláda bude čelit třetímu pokusu o vyslovení nedůvěry

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.