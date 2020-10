Dan Landa: Covid páchne. Blbečkové, už nemáte nic, vysmějou se borci, co nás ničej

Daniel Landa stále šíří povědomí o svém Blanickém manifestu za svobodu. Tentokrát u moderátora Luboše Xavera Veselého. Uvedl, že o úbytku svobody začal přemýšlet až když se na jaře všechno zastavilo. „Ale najednou nás zastavili pořádně, že se člověk mohl jako zamyslet, ohlédnout se a říci: No to jste hoši posrali teď,“ popsal své prozření. Ohledně covidu mu chybí odborná debata a jeden z názorů na covid je podle něj utiskován a ostrakizován. Prymulovi zpěvák nevěří. A došlo i na Manipulátory.cz a výstup z EU.

Vzhledem k tomu, že Xaver Landu pozval den poté, co byly ohlášeny výsledky krajských voleb, tak se zeptal, co na tyto výsledky říká. Landa odpověděl, že tyto volby „nebyly v popředí jeho zájmu“, ale výsledky překvapen není.

Blanický manifest. Na začátku to dle Landy bylo „umělecké AU", tedy jen výkřik, a až později definoval spolu s přáteli, co je vlastně „bolí", což odhalil ve 4 artikulách manifestu.Vysvětlil, že je to výkřik na politiky, že zásahy do svobod už překročily únosnou mez. Dodal, že výkřik je opravdu „na politiky", nikoliv „proti politikům".

I Xaver souhlasil, že svobody jsou ukrajovány salámovou metodou. „Mně stačí pamlsková vyhláška pro děcka ve škole, která je tak pokrytecká, až z ní stříká voda prostě,“ přidal příklad. A dodal, že vyhláška je zbytečná, když si děti koupí, co chtějí u Vietnamce za rohem. „Zase si někdo splnil čárku, ale takhle to jde pořád,“ stěžoval si Xaver a jako další příklad jmenoval protikuřácký zákon nebo modré zóny na parkování v Praze.

Zeptal se Landy, proč křičí „AU“ až teď a ne před pěti lety. „Člověk pracuje. Daleko líp si hájej svoje práva menšiny. Protože se na to velmi soustředěj, na to bránění svých práv. A my prostě makáme na svym, to znamená, ani nemáme čas, staráme se o děti,“ uvedl otec tří dcer. Dodal, že i když měl dovolenou, tak na té rovnal sám sebe a nepřemýšlel o systému.

„Ale najednou nás zastavili pořádně, že se člověk mohl jako zamyslet, ohlédnout se a říci: No to jste hoši posrali teď, “narážel Landa na koronavirovou epidemii. Štve ho způsob komunikace i chování vůči svobodným občanům, a dále i protichůdná prohlášení. Dle Landy začíná zkrátka „něco páchnout“.

„To, co se děje teď, vyhladí ekonomicky, mentálně, sociálně celou velmi silnou skupinu, která ovšem tvoří páteř svobodného národa,“ předpověděl zpěvák s tím, že pak už budou jen velcí hráči a zaměstnanci, což povede k nesvobodě. „Svoboda znamená i samostatnost. A když vás někdo měsíčně dotuje, např. rodič své dítě, tak to dítě není úplně svobodné, dokud si nevydělá svoje peníze samo. Takže když vám někdo dává měsíční gáži, tak vás má pěkně v rukou,“ doplnil.

Jako největší problém vnímá to, že neprobíhá debata mezi dvěma tábory ohledně koronaviru. Ti, kdo si nemyslí, že je covid-19 tak závažné onemocnění, jsou dle něho zesměšňováni. I v Německu jsou prý stovky lékařů, kteří situaci vidí jinak. „Ale ten systém proti nim zasahuje. Stejně jako tady. Tady je nějakej pan Žaloudík, nějakej ten, nějakej ten, ale i nějaký virolog, nějaký infektolog, a jsou jak mouchy, které někdo honí plácačkou, mi přijde,“ pravil zpěvák a dodal, že on i jeho kolegové jsou velmi zasaženi. Landa předpokládá, že ekonomicky budou zasaženy miliony lidí, takže mu opravdu chybí hledání té nejmoudřejší cesty.

Xaver se pak zeptal na Landovu účast na demonstraci proti koronavirovým opatřením na Palackého náměstí, kde byl např. Daniel Hůlka. Landa už chtěl začít odpovídat uprostřed otázky, ale Xaver ho přerušil, že si umí zjednat pořádek, na což Landa se smíchem zaujal boxerský postoj. Moderátor dodal, že proti jeho vystoupení nic neměl, ale zbytek demonstrace byl prý moc zjitřený a ani s Hůlkovými slovy nesouhlasil.

Landa vysvětlil, že o tom, kdo bude na demonstraci, neměl tušení, vystoupit se rozhodl těsně předtím, než akce začala, a chtěl především prezentovat Blanický manifest. „Přifrčel jsem přímo tam, sundal jsem helmu, vbíhal jsem do poslední minuty nějakého předřečníka. Řekl jsem dvě důležité informace, Blanický manifest, co to je a proč, a druhou důležitou informaci, radím tišit vášně,“ uvedl zpěvák, že tedy radil opak toho, co ostatní řečníci. Také zmínil, že má za sebou některé „legrácky“, zatímco jiní zpěváci asi ne, tudíž neví, jak to může dopadnout, „když to začne lítat“. „Hele, jsme národ, jsou to naši sousedi, pojďme se nepobít,“ podal polopaticky své poselství.

O národu mluvil Landa i když se ho Xaver ptal na jeho největší strach. Zpěvák uvedl, že je to zjištění, že jeho národ se rozhoduje už nebýt národem a že je mu milejší bezpečí a plné břicho než svoboda.

Pokud jde o koronavirovou situaci, Landa očekává, že pokud se bude dále zavírat a omezovat, tak peníze dojdou divadelníkům a restauratérům v lednu a pak bude jeho poselství mnohem srozumitelnější. Nový ministr zdravotnictví Prymula mu nepřijde důvěryhodný. „Já neznám jeho zájmy, já neznám jeho uvažování a nedůvěřuju mu,“ pravil a dodal, že není sám, kdo Prymulovi nedůvěřuje kvůli jeho minulosti. A položil otázku, zda Prymula ví, kolik životů opatřeními ničí.

Landa také vysvětlil, proč je manifest nutné fyzicky podepsat a případně poslat. Prý je to proto, protože se mu nelíbí styl „klik, bojuju za svobodu“, tedy chce, aby lidé skutečně podepsali, že jim ztráta svobody vadí.

V dotazech padla otázka na média, zejména ta veřejnoprávní. Landa řekl, že si každý musí udělat názor sám, ale osobně nemá s médii dobrou zkušenost, s veřejnoprávními už vůbec ne, nemá k nim důvěru, protože se cítí být jednou z jejich obětí. „Na Manipulátoři.cz vyšel článek, kde nějakého pána očerňovali, resp. umravňovali, a k tomu tak vedle toho mě přirovnali k nějakému komunistickému vrahovi. To je tak manipulativní a hnusný, že jsem pochopil, že Manipulátoři se to jmenuje, protože oni jsou ty manipulátoři,“ uvedl příklad. Zazněla také otázka, co si zpěvák myslí o referendu o vystoupení z EU, tedy Czexitu. Landa neřekl ani tak, ani tak, ale dodal, že je pro to, aby Česká republika byla co nejsamostatnější.

