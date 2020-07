Dan Landa: Kdo bude držet hubu, nebude mít svobodu! Tohleto je střed Evropy!

reklama

Včera na pražském Vyšehradu proběhlo setkání se zpěvákem Danielem Landou. Ten na místě představil svou petici, Blanický manifest za svobodu, v níž se vymezuje proti „zbrklým, nepromyšleným a neodborným příkazům a zákazům z pera úředníků“a proti mizení svobody a jejímu nahrazení kontrolou. Anketa Vadí vám, že vláda plánuje schodek rozpočtu 500 miliard? Vadí 63% Nevadí 37% hlasovalo: 4992 lidí

„Jako rovnoprávní občané této země, zároveň daňoví poplatníci a jako obyvatelé Evropy cítíme a vnímáme, že jsme hrdými nositeli nikoliv jen daňových povinností, ale i stovky let budovaných a krví vykoupených práv jednotlivce, žijícího uprostřed starého kontinentu. A budeme si za tím stát. Nejsme ovce ve stádu, ale svobodní spolutvůrci našeho státu,“ píše se v petici spolu s požadavkem, aby už nebylo omezováno právo na shromažďování.

„Je načase, aby volení zástupci začali řešit důležité věci a přestali podléhat globálním hysteriím. Smysluplných úkolů, které ovlivní život především našich potomků, je celá řada – preventivní opatření proti suchu, pokus o alespoň částečnou potravinovou a spotřebitelskou nezávislost a s tím související péče o tuto zemi ve smyslu fyzickém s ohledem na trvale udržitelný rozvoj ve všech oblastech našeho života,“ míní Landa a upozorňuje Parlament a Senát, že jsou to občané, kdo vytváří hodnoty a rozvíjí společnost. A také na příklad Jana Husa a husitského hnutí, které dle Landy dokazuje, kam až může nespokojenost s poměry dojít.

„Člověk se liší od ostatních forem života na této planetě právě svou nevypočítatelností. Nevypočítatelností v pravém slova smyslu, o níž se inženýři lidských duší nesčetněkrát v historii přesvědčili,“ říká zpěvák a dodává: „A za víru ve svobodu se možná budeme muset porvat jako naši předkové pod vedením hejtmana Jana Žižky z Trocnova.“

„Máme pocit, že už to strašně přehánějí se zásahy do osobních svobod, a tak jsme se rozhodli jako čeští, moravští a slezští mužové a ženy říct své ne,“ shrnul Landa krátce, co ho dovedlo k ustanovení petice. „Chceme svobodu a o tu se prostě holt musí někdy bojovat. Takže kdo bude držet hubu, nebude mít svobodu,“ dodal a poukázal na počet motocyklů, který měl signalizovat, kolik lidí přišlo vyjádřit souhlas. Kromě Landy se na Vyšehradě připojil i Lou Fanánek Hagen, frontman kapely Tři sestry.

Anketa Sledujete i letos seriál Chalupáři? Ano 39% Ne 61% hlasovalo: 5661 lidí

Dodal, že není rád, že se do něčeho takového pouští, protože má ještě „popálenou prdel“ z projektu Žito. „Do ničeho se nehrnu. Jenom bohužel doba nazrává, když se dívám do zahraničí, tak doba nazrává, že je potřeba, aby někdo řekl: Ne, dost. Prostě dost, to nám nedělejte. My jsme střed Evropy a když to neřekne prostředek, tak já už nevím, kdo by to měl říct,“ řekl Landa a pohrozil, že kdo neřekne dost teď, neřekne to už nikdy.

Svůj podpis připojil i sociolog Petr Hampl. „Daniel Landa mluvil krátce, jasně a rozhodně. Jeho Blanický manifest za svobodu 2020 jsem rád podepsal. Nechci řešit, jestli někde mohla být vhodnější formulace a jestli všichni, kdo tam byli, jsou dobří lidé. Už to, že Daniel Landa něco rozbíhá a je ochoten do toho vložit svou značku, je dostatečně pozitivní,“ prohlásil.

Celý text petice:

My, níže podepsaní svobodní mužové a ženy s nevolí sledujeme vývoj v našich i v okolních zemích.

S obavou hledíme na zbrklé, nepromyšlené a neodborné příkazy a zákazy z pera úředníků, které dopadají na naše hlavy a ovlivňují naše životy. Znepokojeni sledujeme, jak se pojem svoboda doslova ztenčuje před očima a absolutní dominanci přebírá pojem kontrola. Tohle nepřipustíme.

Jako rovnoprávní občané této země, zároveň daňoví poplatníci a jako obyvatelé Evropy cítíme a vnímáme, že jsme hrdými nositeli nikoliv jen daňových povinností, ale i stovky let budovaných a krví vykoupených práv jednotlivce, žijícího uprostřed starého kontinentu. A budeme si za tím stát. Nejsme ovce ve stádu, ale svobodní spolutvůrci našeho státu.

V tuto chvíli požadujeme, abychom bezodkladně nebyli nesmyslně a neoprávněně omezováni v našich právech na shromažďování!

Je načase, aby volení zástupci začali řešit důležité věci a přestali podléhat globálním hysteriím. Smysluplných úkolů, které ovlivní život především našich potomků je celá řada – preventivní opatření proti suchu, pokus o alespoň částečnou potravinovou a spotřebitelskou nezávislost a s tím související péče o tuto zemi ve smyslu fyzickém s ohledem na trvale udržitelný rozvoj ve všech oblastech našeho života.

Pozvolnému ukrajování osobních svobod říkáme rezolutně dost! Buďte dobrými hospodáři, my vám na to přispíváme odváděním daní a vytváříme hodnoty, které tvoří a rozvíjí naši společnost.

Příklad Mistra Jana Husa, který pro pravdu zemřel a následné husitské hnutí připomíná, kam může vést dlouhodobá nespokojenost s poměry v širokých vrstvách společnosti. Člověk se liší od ostatních forem života na této planetě právě svou nevypočítatelností. Nevypočítatelností v pravém slova smyslu, o níž se inženýři lidských duší nesčetněkrát v historii přesvědčili.

Jak říkal Mistr Jan: „Pravda vítězí!“

A za víru ve svobodu se možná budeme muset porvat jako naši předkové pod vedením hejtmana Jana Žižky z Trocnova.

Pod petici je možné připojit podpis ZDE:

Podepisovat je možné do září.

