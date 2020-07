Dan Landa: Že jsem fašista? To se vám může vrátit. Takto

reklama

Moderátor Pavel Štrunc se zeptal na text nové písně Ukolébavka, která mu ovšem příliš ukolébávající nepřišla.

„Budeš mít krásný nový čip

a zdědíš po mě obří dluh.

Na každém rohu z kamer bude zhlížet bůh.

Každý tvý slovo bude bráno, nahráno a uchováno.

Kdyby snad náhodou.“

Vnímání je podle něho už úplně posunuté, například pokud jde o dotace. Jejich rozdělování je podle něho nespravedlivé. Ke starosti o svobodu ho dle jeho slov přivedl moment, když vezl motorku asi sto metrů od domu k domu, pomalu, ale bez helmy. A někdo mladší než on na něj zavolal, aby si vzal helmu. Což zpěváka rozesmutnilo. „Já jsem si vlastně uvědomil, kdo po mně chce, abych si v padesáti letech bral helmu vod baráku k baráku,“ řekl a dodal, že bez helmy nikoho neohrožuje a poněkud cynicky poznamenal, že pro stát je to i levnější, když má nehodu motorkář bez helmy. Doplnil, že si helmu chce vzít, ale vadí mu, že by si ji brát musel.

Fotogalerie: - Odhalení orla

Podobně to viděl u kouření v hospodách a barech. Kde argumentoval, že kuřáci stejně chodí ven, takže systém pod pláštěm ochrany zdraví prosadil p*******. Stát by podle něho měl, když už, tak zakázat vyrábět tabákové výrobky. „Ať jsou restaurace kuřácký, ať jsou restaurace nekuřácký, to by měla být každého svoboda,“ mínil Landa, sám nekuřák. „Oni sáhnou na kuřáky a ostatní se jich nezastanou,“ posteskl si a přitakal Štruncovi, že to takto salámovou metodou postupuje dál.

Došlo i na zbraně a omezování kapacity zásobníků. „V Německu nebo v Anglii je jiná tendence. Tam už chlapi nesmějí mít ani nože, ani slzný plyn. Když jde žena v parku, tak nemůže mít pepřák, který je prostě určen na obranu člověka před jiným člověkem. Protože si německý stát říká: Já mám takový debily, oni by se s tím stříkali jen tak. Ale já se tak necítím. Za a), my jsme neprohráli válku jako Němci a za b)...“ pravil Landa a Štrunc ho přerušil, že tedy spoléhá na selský rozum. Landa ještě prohlásil ohledně omezení kapacity zásobníků: „Každý, kdo střílí s dlouhou zbraní, a není to samopal, tak ví, že je to totální deb..., totální nesmysl, ten zákaz.“ Doplnil, že jako k nesmyslu se k tomu naštěstí postavila i česká vláda. „Ale co nám kdo mluví odněkud do zásobníků,“ dodal.

Jeho Blanický manifest je určen všem politikům, odleva doprava. Ale zda se bude jednat o kuňknutí žáby nebo zařvání lva se ukáže až časem, i když by Landa byl rád, aby to bylo to první. „Není možné, aby se tady lidé báli mluvit o svém názoru. A takhle to je. My si tady můžeme říkat, že to tak není. Ale je to tak. Lidé neradi říkají svůj názor, bojí se a jsou ostrakizovaní. V případě, že ten názor není v souladu s tím oficiálním proudem, tak jsou vyháněni na okraj společnosti,“ mínil zpěvák.

Dodal, že pro „některé kapely“ se „špatně shání kulturák“. „I mě některý odmítají, protože jsem podle nich fašista. A to je prostě za A drzost a za B smutné. Je to drzost, protože to není pravda, a je to smutné, protože stejnou zbraní, kterou nás oni potírají, tak se jim to jednou může vrátit z jiné strany.“

Uvedl, že by si přál, aby každý mohl beze strachu říct, zda např. chce nebo nechce uprchlíky. „Já bych řekl, že ne. Když já řeknu, že ne. Tak se na mě vrhne celá, dost silná parta a řekne: ‚Landa je z***.‘ Ale to je právě o té svobodě, možnosti říct NE. Ale ‚Landa je z***‘, to už není svoboda, to už je útok.“

Štrunc pak odkázal na blog Jiřího Hrebenara na webu Respektu a jeho řadu obvinění z extrémismu, nacionalismu a jiných -ismů, ve kterých se objevily i zkazky na Landově působení v kapele Orlík. „Ten člověk je nešťastník, není spokojený se svým osobním životem a projevuje se to tady. Sice tam jsou jména Landa, Fanánek, ale myslím si, že ve skutečnosti to s námi nemá vůbec nic společného,“ mínil o Hrebenarovi i jeho textu.

