Dan Landa domluvil a sesypali se na něj. Tlačili, dolovali a takto dopadli

Profesor Beran desatero zastánců Blanického manifestu představil jako „Desatero doporučení podle zdravého rozumu“. Za důležité označil, aby nebyli zaměňováni za ty, kteří chtějí všechno otevřít okamžitě bez jakýchkoliv omezení, nebo absolutní odmítače roušek. Jako to nejdůležitější vytkl apelovat na individuální zodpovědnost lidí, aby sebe a ostatní chránili. Řekl, že je to důležité, protože seniory z ohrožené skupiny nakazí zejména rodina. Anketa Pokud by vláda vyhlásila totální a úplný lockdown na 14 dní, byli byste pro? Ano 75% Ne 25% hlasovalo: 145 lidí

Také prohlásil, že by lidé měli znát zásady samoléčby. Tedy, pokud jsou nemocní, tak aby si v prostorech větrali, užívali vitamíny C a D, měli dostatek zinku, užívali acylpyrin nebo aspirin neboli kyselinu acetylsalicylovou a případně léky na kašel. Rovněž už se dle Berana ví, že covid způsobuje srážení krve a embolie. Profesor se též zasazoval o co nejrychlejší naočkování vnímavé skupiny.

Řekl také, že je potřeba zastavit devastaci mladé generace a otevřít školy za podmínek protiepidemických opatření a testování a rovněž podporovat volnočasové aktivity související s pohybem, které budují imunitu. Až jako jedno z posledních uvedl otevření obchodů. Ale to hlavní je podle Jiřího Berana dát občanům najevo, že na tom, jak se budou chovat, záleží a že svým chováním mohou přispět ke zvládnutí epidemie. Zmínil, že plošná opatření vzbuzují falešný pocit bezpečí.

Profesor také poznamenal, že než byl zaveden systém PES, tak zemřelo v Česku s covidem 7200 lidí. Od té doby více než 11 tisíc. Je tedy podle něho zřejmé, že tento systém nikoho neochránil a že ti, kdo ho vymýšleli, si nevzali žádná ponaučení. Sám doporučil sledovat hlavně statistiky úmrtí. Dodal, že v počtu zemřelých na 100 tisíc obyvatel na tom Česká republika skutečně není dobře. Ale pak je zde statistika počtu zemřelých k počtu infikovaných a v té je na tom Česko dle Berana velice dobře a ukazuje se v ní špičková práce českých zdravotníků. V této statistice prý Česko vede i před Německem nebo Polskem.

Po profesoru Beranovi hovořil docent Ševčík, ekonomický expert hnutí Trikolóra, z pražské Vysoké školy ekonomické. Ten konstatoval, že v Česku je situace obrazně řečeno „za pět minut dvanáct“, možná ještě horší. I on kritizoval systém PES. Hned pro začátek vyvracel, že by popíral, že je virus nebezpečný, ale podotkl, že se ukázalo, že plošná opatření nejsou tak účinná. Zde zmínil, že stále platí, že s covidem umírají lidé starší 65 let. A to žádné opatření nezměnilo. PES dle něho fatálně selhal a jedná se o dílo „komunisticky smýšlejících plánovačů“, kteří chtějí řídit společnost podle matematických modelů a zpětně měněných údajů. Jako důkaz toho, že se nejedná o dobrý systém, uvedl, že se u něj měnila v průběhu pandemie metodika, parametry a navíc v některých ohledech spoléhá na údaje, které se zpětně mění. A navíc, již dlouho se po změně metodiky nacházel PES ve čtvrtém stupni. Ale k žádnému rozvolnění nedošlo a stále se postupuje podle stupně pátého.

Dle Ševčíka teď titulky plní hrozby o vyčerpání kapacity lůžek v nemocnicích pro pacienty s těžkým průběhem, ale chybí v nich ujištění, že situaci je možné zvládnout a také ochota zdravotníků improvizovat a zvyšovat případně kapacity.

V rámci statistik se dotkl i toho, že za rok 2020 zemřelo 5377 lidí navíc bez covidu, což označil za důsledek vládních opatření. Kritizoval také, že kvůli distančnímu vzdělávání jde drasticky dolů kvalita výuky, u mladé generace jde doslova o „ztracená léta“. Studentům chybí sociální kontakt, nesmyslný je dle něho zákaz venkovního kolektivního sportování. „Děti čučí do mobilů a počítačů, nejsou schopny se vrátit na běžnou činnost,“ popsal situaci pedagog na VŠE.

Připomenul, že kvůli zákazům, přijdou provozovatelé zimních areálů o 13 miliard korun, ze kterých by se vybraly daně. Takhle naopak budou občané přispívat na kompenzace, které ovšem stejně nebudou stačit. Doplnil, že mu tito provozovatelé píšou a tvrdí, že přežívají jen díky vlastnímu úsilí a podpoře od známých a rodiny. Obrovské ztráty mají i restaurace a i zde Ševčík připomenul, že i to se podepíše na daních, za rok 2020 byla prý ztráta HDP 350 až 450 miliard a zaniklo nejvíce firem od roku 1993. A to kvůli vládě, která dělá plošné zákazy místo ochrany vnímavé populace.

Po Ševčíkovi dostal slovo Radomil Bábek, šéf podnikatelských odborů. Ten pravil, že pokud někdo něco dělá dlouho a nemá to výsledky, asi to nebude to, co se dělat má, čímž narážel na vládní opatření. Prohlásil, vědom si kontroverze, že „Podnikatelé a živnostníci jsou nejukázněnější částí společnosti“. Média se prý soustřeďují na výjimky, ale v součtu toto prý platí. Poukázal na to, že už 8 z 12 měsíců mají někteří podnikatelé zakázáno pracovat a vláda prý až statisícům podnikatelů vzala práci, takže tito nejenže nemohou platit za provozovny, ale dělá jim problém živit rodinu. Vymezil se proti rozdělování české společnosti na občany a podnikatele. „Jsou zaměstnanci lepšími občany než podnikatelé a živnostníci?“ ptal se.

Také se ptal, zda tato uzavírka byla nutná a argumentoval, že kdyby ano, došlo by na uzavření všech podniků. Byly by zavřené velké firmy a kancelářské komplexy, kde se nákaza nejvíce šíří. A k závěru uvedl, že podnikatelé jsou připraveni dodržovat tvrdé podmínky, tedy dezinfikovat, dbát na nošení roušek i na počet lidí v prodejně. Ale potřebují, aby je vláda nechala pracovat.

Na závěr Landa zopakoval desatero doporučení v bodech:

1. Soustředit zdravotní péči a očkování na ohrožené skupiny obyvatel

2. Dodržovat individuální opatření na ochranu, tzv. 4R, a užívat vitamíny C a D a zinek

3. Při onemocnění zahájit samoléčbu, tedy opět vitamíny C a D, zinek a také acylpyrin

4. Obnovit prezenční formu výuky, a tím zamezit psych. problémům u mládeže a také poklesu imunity

5. Uvolnit volnočasové aktivity venku pro všechny (např. lyžování), za dodržování podmínek z bodu 2

6. Uvolnit i vnitřní sportovní aktivity za platnosti opatření z bodu 2 a např. omezení počtu lidí

7. Podpora pohybu, který zlepšuje imunitu

8. Otevření maloobchodního prodeje za platnosti opatření z bodu 2 a omezení např. na počet lidí

9. Otevření hospod a restaurací za platnosti opatření z bodu 2 a omezení např. na počet lidí

10. Umožnění společenských a kulturních akcí za platnosti opatření z bodu 2 a omezení např. na počet lidí

„Já nejsem odborník, jsem zoufalý otec a zoufalý občan a jsem nesmírně vděčný, že odborníci obětovali svůj čas, aby toto stanovisko obhájili,“ řekl.



Po skončení tiskové konference nepadly žádné dotazy, nicméně novináři se sesypali na Landu a zahrnuli ho dotazy na politické angažmá. „A půjdete do politiky?“ „A můžete vyloučit, že půjdete do politiky?“ slyšel pořád dokola. Kupodivu zachoval klid a jen opakoval: „Nevím, já opravdu nevím.“ Maximum, co z něj vydolovali, bylo, že „se mu opravdu nechce“.

