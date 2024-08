Daně na vše, co se hýbe. Pravičák Vondráček se pustil do plánů levičáků z TOP 09

„Následovat po dani z cukru bude daň z tuku, daň z vody a daň ze vzduchu. Na konci pak bude zákaz hraní a zpěvu jako v zemi Kazisvěta,“ ironicky poznamenal Libor Vondráček, který tak jedním dechem rýpl do někdejší pravicové nálepky dnes vládní strany TOP 09. Anketa Který muž v čele vlády je nejlepší? Fiala (ČR) 1% Fico (SR) 10% Tusk (Polsko) 0% Orbán (Maďarsko) 87% Scholz (Německo) 2% Nehammer (Raskousko) 0% hlasovalo: 6736 lidí

Vondráček dále upozorňuje na plánované omezení prodeje elektronických cigaret prostřednictvím nové vyhlášky, kterou by ministr zdravotnictví chtěl zavést. „Drzost ministra Vlastimila Válka nezná hranic. To, co se mu nelíbí, chce zakázat nebo zdanit,“ říká Vondráček a varuje, že tato opatření výrazně omezí svobodu volby pro dospělé kuřáky. Plánovaná regulace zahrnuje zákaz ochucených náplní a nové daně, a to navzdory důkazům, že vapování je mnohem méně škodlivé než klasické kouření.

Kritiku zaměřuje také na metody prosazování těchto změn, které podle Vondráčka obcházejí demokratický proces. Tvrdí, že vláda využívá vyhlášek k zavádění zákazů, které by měly být projednány v rámci zákonodárného procesu, a varuje před tím, že podobné praktiky oslabují důvěru občanů ve státní instituce.

Svobodní se dlouhodobě se profilují jako ochránci osobních svobod a protivníci zvyšování daní, které považují za typické znaky levicových politik. Tímto postojem chtějí oslovit voliče, kteří hledají alternativu k současné politické scéně.