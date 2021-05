Daňová reforma Dominika Haška: Dařilo se vám za covidu? Teď je čas platit

Světoznámý hokejový brankář a podnikatel Dominik Hašek se na svém twitteru zamyslel nad tím, jak zvládnout obří státní dluh, který nabobtnal během roční snahy české vlády bojovat s covidem. „Sáhnul vám covid do peněženky – budete platit méně na daních.“ Pomoci by to mělo jak zaměstnancům, tak i podnikatelům a živnostníkům. Pokud vám ale příjmy během epidemie neklesly, zaplatíte naopak víc.

reklama

„Zřejmě unpopular,“ napsal legendární brankář na úvod svého příspěvku, aby upozornil, že zazní jistě neoblíbený názor. A pokračoval: „Dost přibližně: Co kdyby všichni, kterým neklesl za posledních 13 měsíců (od vypuknutí covidové krize) příjem v porovnání s 13 předchozími měsíci, platili v příštích 3 letech o 1 % vyšší daň oproti ‚postiženému zbytku‘?! V zájmu pomoci snížit státní dluh…“

Zřejmě unpopular. Dost přibližně: Co kdyby všichni, kterým neklesl za posledních 13 měsíců (od vypuknutí kovidové krize) příjem, v porovnání s 13 předchozími měsíci, by platili v příštích 3 letech o 1% vyšší daň oproti “postiženému zbytku”?! V zájmu pomoci snížit státní dluh... — Dominik Hasek (@hasek_dominik) April 29, 2021

Z internetových řad Haškových fanoušků okamžitě začaly létat výtky a připomínky. Uživatel Kerberos 11 třeba napsal: „V zemi, kde se např. v gastru významná část příjmů vyplácí jaksi v šedé zóně, se to bude špatně prokazovat. Ale budiž. Nicméně bych v tom případě chtěl vědět, kolik bude stát obsluha takového systému a kolik z toho 1 % se skutečně dostane k adresátovi.“

Na to mu Hašek napsal: „Je to jen jakýsi hooodně přibližný návrh na zamyšlení. A je výborná Vaše otázka, kolik by stála administrativa na samotnou přípravu a následnou realizaci...“

Je to jen jakysi hooodně přibližný návrh na zamyšlení. A je výborná Vaše otázka, kolik by stála administrativa na samotnou přípravu a následnou realizaci... — Dominik Hasek (@hasek_dominik) April 29, 2021

Uživatel Petr Sedláček zase má za to, že by něco takového bylo možné ve Švýcarsku, ale ne u nás. „U nás by z toho byla společenská zábavná hra: Dokaž, že mi neklesl!“ Hašek důvěru v český národ zřejmě také nesdílí a se Sedláčkem souhlasil. „Jj… U platu zaměstnanců zřejmě jednoduché vypočítat. U podnikatelů a živnostníků zřejmě velmi složité a dalo by se s tím šachovat...“

Jj?? U platu zaměstnanců zřejmě jednoduché vypočítat. U podnikatelů a živnostníků zřejmě velmi složité a dalo by se s tím šachovat... — Dominik Hasek (@hasek_dominik) April 29, 2021

Jiný uživatel, Michal Zaričňák, na to šel z právnického hlediska. Vyšší zdanění těch, na které covidové restrikce nedopadly, by dle jeho názoru bylo protiústavní. Dluh by se pak podle jeho názoru měl snižovat šetrnějším hospodařením, a ne vysokými daněmi. Na to mu Hašek odpověděl slovy: „To první je možné, nejsem ústavní expert. I když dle současných pravidel někteří také mají smůlu větší!? To druhé je hezké říci, ale je otázka, jak dalece toho je v současné situaci stát schopen (učitelé, policie, soc. pracovníci a mnoho dalšího soukromý sektor nepřevezme na sebe).“

To první je možné, nejsem ústavní expert. I když dle současných pravidel nekteri take mají smůlu větší!? To druhe je hezke říci, ale je otázka, jak dalece to je v současné situaci stát schopen (ucitele, policie, soc.pracovníci a mnoho dalšího soukromí sektor nepřevezme na sebe) — Dominik Hasek (@hasek_dominik) April 30, 2021

Další fanoušek zase prorokuje, že propad výběru daně z příjmu PO bude v následujících letech velký. „Firmy budou odepisovat ztráty za loňský a letošní rok. Vůbec nezávidím vládě, která bude toto řešit (doufám, že jiná než teď). Výběr daní o 1 % moc nevyřeší. Bude se muset zvednout daň z příjmu z mezd. To bude tóčo.“ Hašek s ním v tomto bodě souhlasí, že obrovský dluh tímto opatřením vyřešen zdaleka nebude. „Jen návrh na zamyšlení, jak těm v covidové krizi nejvíce postiženým (kvůli vládním restrikcím) v příštích letech malililinko pomoci. Ať už zaměstnancům, co přišli v postiženém resortu o práci, či těm živnostníkům a podnikatelům,“ napsal dále.

Ano správně, zdaleka nevyřeší?? Jen návrh na zamyšlaní, jak těm v kovidové krizi nejvíce postiženým(kvuli vládním restrikcim) v příštích letech malililinko pomoci. Ať už zaměstnancům, co přišli v postiženém resortu o práci, či těm živnostníkům a podnikatelům. — Dominik Hasek (@hasek_dominik) April 30, 2021

Psali jsme: „Děkuji, už jsem zvracel.“ Tomáš Vyoral o zájemcích o Hrad České dráhy krizi ustály. „Nešlo to vypnout ze zásuvky. Musela být zachována základní dopravní obslužnost,“ řekl bývalý ministr dopravy Zdeněk Žák Válek (TOP 09): Proč má být vládě Andreje Babiše vyslovena nedůvěra „Šel tam, aby si Zeman zvykl, že bude premiér.“ Bartošova cesta na Hrad v novém světle

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.