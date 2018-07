Darebáci, svinstvo! Andrej Babiš a Tomio Okamura k zabíjení tygrů v Česku

„Jsem naprosto znechucen případem ‚tygřích jatek‘. Darebáky, kteří to organizovali, bych nejradši strčil do tygří klece s živým tygrem. Nejsem žádný fanatik – člověk zabíjel a bude zabíjet zvířata, a pokud to dělá nezbytně pro jídlo nebo pro svoje bezpečí, je to v pořádku. Tohle je ale svinstvo,“ poznamenal Okamura.

„Ve Sněmovně již leží návrh zákona, jehož jsme spolupředkladateli, který zásadně zpřísňuje tresty pro osoby, které týrají zvířata. A zvláštní důraz je kladen také na přísný postih osob, které takto jednají za účelem zisku, v organizované skupině a na větším počtu zvířat. Chceme, aby tento zákon prošel co nejdříve. Doufám, že to ostatní strany ve Sněmovně většinově podpoří. V SPD dlouhodobě bojujeme proti týrání zvířat a tzv. množírnám a snažíme se prosadit změny,“ dodal dále Okamura.

Premiér Andrej Babiš pak Celní správu za zákrok pochválil. „Nekompromisní postup Celní správy v boji proti nelegálnímu obchodu s tygry,“ napsal a přidal palec nahoru. V Celní správě působí Robert Šlachta, bývalý šéf ÚUOZ, o jejichž blízkém vztahu dlouhodobě média spekulují.

A toho si všímá i jeden z diskutujících na facebookovém profilu Babiše. „Abys toho svýho pohůnka nepochválil. To je asi jediný, co se tomu ušatýmu torpédu povedlo,“ uvedl.

Další diskutující si pak povšimla možných trestů, které mohou pachatelé za čin dostat. „Maximálně mohou dostat pět let... To je směšné. Co to je, proboha, mezi námi za zrůdy? Chtělo by to daleko tvrdší tresty,“ domnívá se.

autor: vef