Datový vědec pozoruje Čechy z tepla Dubaje: Hrozné! Tady je 16 bodů, řiďte se jimi, jinak vás covid zničí

Nejslavnější český datový vědec Petr Ludwig opustil svůj domovský New York a na první polovinu roku jej vyměnil za Dubaj, kde začal vypozorovávat tamní koronavirová opatření. Jeho pozorování již přineslo první výsledky a on tak volá, aby Česká republika zavedla tvrdá zpřísnění za dozoru represivních složek. „Bez vynucování pravidel to nepůjde. Např. v Dubaji je pokuta za nenošení roušky cca 18.000 Kč, ale to samé funguje např. i v Albánii, kde 95 procent lidí nosí všude roušky, protože je na každém rohu policie a upozorňuje je na to. To u nás bohužel chybí,“ lituje nad situací v Česku. Připojil i další rady pro vládu i opozici. Nechybí kupříkladu PES 6 či čínská vakcína.

Sestavil též 16 bodů, kterými by se dle něj měla okamžitě Česká republika řídit. Kromě jeho samotného se na tom podílel i epidemiolog Petr Smejkal a Iniciativa Sníh, jejímž jedním ze zakladatelů je imunolog, biochemik a profesor patologie Zdeněk Hel, se kterou nyní začal spolupracovat i Ludwig.



Dokument, který Ludwig odeslal vládě i opozici, požaduje vytvořit novou úroveň protiepidemického systému (PES), kterou by byl PES 6. Ta by měla reflektovat větší nakažlivost mutace. Krom toho Ludwig chce do vytváření dalšího stupně systému přizvat think-tank Inciativa Sníh a původní autory systému PES. „Hlavně pana Kulveita,“ dodává k vědci Janu Kulveitovi z Oxfordské univerzity, jehož hlavní prací je modelování globálních krizových situací.

Datový vědec si dále přeje, aby v televizi zazněl „speciální projev“ k nové mutaci koronaviru. A uvítal by též, aby se na občany pravidelně chrlily spoty. „Např. v Emirátech běží po každém filmu jednoduchý spot vysvětlující např. vakcínu či nařízení. Tyto spoty by mohla připravit redakce Věda24 České televize, mají k tomu již vytvořený obsah a pan Stach má pro veřejnost potřebnou autoritu,“ doplňuje.



Na sociálních sítích by pak podle něj měl být komunikační kanál, jenž bude „vytvářet videa, aktivně vyvracet dezinformace a vytvářet infografiky“. Inspiraci spatřuje na Slovensku.



Vědec, který se před pandemií věnoval kupříkladu motivování a prokrastinaci, rovněž volá po tvrdém režimu. „Bez vynucování pravidel to nepůjde. Např. v Dubaji je pokuta za nenošení roušky cca 18.000 Kč, ale to samé ale funguje např. i v Albánii, kde 95 procent lidí nosí všude roušky, protože je na každém rohu policie a upozorňuje je na to. To u nás bohužel chybí,“ smutní.



Co se týče očkování, neodmítal by ani čínskou vakcínu Sinopharm. „Ta vakcína vůbec není špatná a cokoliv je lepší než nic. Tato vakcína by se mohla dát do oběhu komerčně a mohl by si jí koupit každý, kdo by chtěl,“ namítá s tím, že si ji v Dubaji „nechal očkovat i šejk“.

Nelíbí se mu ani česká opatření. Ta by se měla podle jeho rad sjednotit s Německem a s Rakouskem; a Němci by nám dokonce mohli poskytovat analýzy a doporučení. „Návrhy opatření pro Německo navrhuje přední světové vědecké pracoviště Robert Koch Institute, který by nám mohl poskytovat jejich analýzy a doporučení. Nám taková centrální vědecká organizace chybí, a proto by bylo vhodné využít jejich znalostí,“ míní Ludwig.



K ekonomické stránce žádá proplácení plné mzdy při neschopence na covid. „Bez vymáhání dodržování pravidel a případných velkých sankcí to nepůjde. Např. celá směna bude muset do karantény, pokud se ukáže, že někdo zamlčel covid. Je potřeba firmy motivovat, aby to řešily již na jejich straně,“ píše. Zaměstnanci by se mohli, v případě, že dá vláda na jeho doporučení, rovněž těšit z toho, že by byli každých pět dní testování antigenními testy, pokud by nepracovali z domova.



Zpřísnil by i šíření zpráv, které by se vyhodnotily jakožto nepravdivé. „Začít podávat trestní oznámení na hlavní šiřitele nejnebezpečnějších lží za šíření poplašné zprávy. To by také mohlo odradit další," doufá vědec.

Závěrem přidává dlouhodobou strategii. V ní jmenuje vytvoření „centrálního covid fondu“, což by měl být mezirezortní rozpočtový rámec na „investice na testování, trasování, očkování a vše podstatné“.



A došlo i na „dlouhodobé řešení covidu“, které bychom prý mohli převzít od amerického vědce a aktivisty Yaneer Bar-Yama. Ten ve své strategii volá zejména po masivním testování, zákazech cestování, dodržování nošení roušek a po velmi striktní uzávěře ekonomických i sociálních činností.

Ludwigovo volání po zpřísňování v Česku z dubajského pobytu nesklidilo pouze pochvaly, ale mnoho lidí ukazuje především na to, že zatímco volá po zpřísňování, jeho samotného se v Emirátech žádná z rad nedotkne. „Je ok utéct před covidem do bezpečnější země, když člověk může. Je ok požadovat důslednější hlídání pravidel, když nemůže. Ale volat z Dubaje po policii na každým rohu a po likvidačních pokutách, to už je level exilová hraběnka – nepřijde ti, Petře Ludwigu?“ obořil se na něj ekonomický novinář Michal Kašpárek.

Je ok utéct před covidem do bezpečnější země, když člověk může. Je ok požadovat důslednější hlídání pravidel, když nemůže. Ale volat z Dubaje po policii na každým rohu a likvidačních pokutách, to už je level exilová hraběnka – nepřijde ti, @PetrLudwig? https://t.co/W1TRpT2Prb — Michal Kašpárek (@kasparek) January 22, 2021

Ludwig se nato ohradil, že nic takového jeho koncepce neobsahuje. „Jinak ‚volat z Dubaje po policii na každým rohu a likvidačních pokutách‘ je argumentační faul, protože nic z toho v tom dokumentu není,“ tvrdí známý propagátor roušek, jenž onemocnění covid-19 již prodělal v září loňského roku.



A novinář Michael Durčák sdílel na celou věc kolem Ludwiga krátký pohled. „LOL,“ sneslo se od něj v diskusi.

