Dávky a Romové: Šlachta velmi přitvrdil

Hnutí Přísaha v průzkumech stále posiluje a Robert Šlachta začíná dostávat prostor v médiích, aby ukázal svůj program. V pondělí s ním hovořil moderátor Vladimír Vokál z iDnesu. Šlachta řekl, že hnutí je spíš konzervativní a jedná se o „spravedlivý střed“. Jedním z témat budou např. dávky a sociální stát. Šlachtovi záleží na tom, aby je nedostávali ti, kdo by je dostávat neměli. „Sociálně nepřizpůsobiví, nemusí to být jenom Romové. Můžou to být i ti, kdo žijí na úkor druhých, když to řeknu takovýmhle způsobem,“ uvedl. A vysvětlil také, jak to má Přísaha se vztahem k EU a k NATO.

Stát by podle něho měl být menší, tradiční a úderný. Základem by podle Šlachty měly být bezpečnost a spokojenost občanů. Šlachtovo hnutí také v žádném případě nechce poplatky ve zdravotnictví, ale také nechce štědrý sociální stát. „Já vnímám sociální stát právě v tom, že podporu by měli dostávat ti, kteří si to zaslouží, např. zdravotně postižení,“ řekl.

Tato otázka se prý ve hnutí hodně řeší a Šlachta řekl, že např. invalidní důchody nedostávají vždy ti, kteří by je dostat měli, což je otázka toho, jak se o invalidním důchodu rozhoduje. „A potom ještě ty dávky, které se rozdávají naprosto bez kontroly. Pro mě je důležité, aby je dostávali individuálně, aby je dostávali ti potřební lidé. To budeme my řešit,“ prozradil z chystaného programu.

„Já myslím sociálně nepřizpůsobivé. Náš sociální systém je postavený na čestných prohlášeních, podle mě by měla být důrazná kontrola vůči tomu čerpání, zejména u těch lidí, kteří by na ty dávky nemuseli dosahovat. Samozřejmě, ten stát to stojí velké peníze,“ pokračoval Šlachta a dodal, že se jedná např. o oblast severních Čech. Moderátor se zeptal, zda má přímo na mysli romskou komunitu. „Sociálně nepřizpůsobiví, nemusí to být jenom Romové. Můžou to být i ti, kdo žijí na úkor druhých, když to řeknu takovýmhle způsobem. Romskou komunitu samozřejmě,“ vysvětloval Šlachta.

Dodal, že si klidně vezmou rozumné programové priority od jiných stran. Lídr Přísahy také kritizuje, jak jsou některé zákony zastaralé. „Exekuce, zákon o státním zastupitelství, teď Pavel Zeman, všichni řeší, zda ten odchod byl nebo nebyl nátlak, ale to, že ti politici, že ten zákon tam stojí 10–11 let a nebyli se schopni dohodnout, a teď je jedno, jestli ten nebo ten. Dávno už to být nemuselo, už by byla ohraničená doba. A takových věcí je tam plno. Máme trestní řád z roku 1961. Samozřejmě novelizovaný. Ale už neodpovídá. A trestní řád je na Ministerstvu spravedlnosti, které ho píše, a je naprosto v nedohlednu,“ vyjmenovával Šlachta problémy.

Vymezil se také proti aktivitám Evropské unie ohledně omezování českého zbrojního zákona a chtěl by, aby zbrojní zákon zůstal zachován v současné podobě. Diskuse o zdravotních a psychologických testech je podle něj možná. „Ale určitě neomezovat, nenechat se omezovat Evropskou unií v žádném případě,“ mínil šéf Přísahy a bývalý policista.

„K Evropské unii já mám tisíc výhrad. EU tam, kde by měla pomoci, ať to byla krize 2007–2008, migrační krize, teď vakcinace, cokoliv, tisíc důvodů, že nás Evropská unie zklamala. Že řeší nepodstatné věci, jestli budeme mít špekáček nebo tvarůžky,“ pokračoval Šlachta v kritice Evropské unie, ale připomenul, že Přísaha už na začátku deklarovala, že nehodlá startovat referendum o výstupu z Evropské unie. Nicméně, je pro „zvednutí prstu“ vůči postavení Česka v EU. Naopak není pro zavádění eura. „Jsme pro suverénní, stabilní českou měnu,“ prohlásil Šlachta.

Věnoval se i členství v NATO, kde uznává, že Česko je jeho součástí a jakékoliv zahraniční mise musí podnikat pod jeho hlavičkou. Ale u podmínky dávat 2 % rozpočtu na obranu vidí prostor pro vyjednávání a změnu, protože tuto podmínku splňuje pouze asi deset států.

