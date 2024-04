Debakl Nerudové. „Nemá na to. Ještě že není prezidentka.“ Po debatě se jedna hvězda rozjela

Vystoupení Danuše Nerudové v superdebatě lídrů kandidátek do eurovoleb jako „historický debakl“ zhodnotil v rozhovoru pro nezávislou internetovou televizi V.O.X. NEWS Filip Turek, lídr kandidátky do Evropského parlamentu za strany Přísaha a Motoristé sobě. Superdebatu podle jeho názoru vyhrála Kateřina Konečná za koalici STAČILO!. Že však debatu objektivně vyhrála komunistka, podle jeho názoru spíše svědčí o neschopnosti jejích protikandidátů.

reklama

Podnikatel Filip Turek byl coby lídr kandidátky do voleb do Evropského parlamentu nominován dvěma stranami – Přísahou a stranou Motoristé sobě. V rozhovoru s moderátorkou Gabrielou Sedláčkovou pro internetovou televizi V.O.X NEWS poskytl informace jak k oficiálním, tak zákulisním informacím ze superdebaty lídrů kandidátek do Evropského parlamentu na Primě.

Primou byli do debaty vybráni kandidáti s největšími šancemi na zvolení do parlamentu. Vítězem debaty byla podle zhodnocení Filipa Turka lídryně za koalici STAČILO!, europoslankyně Kateřina Konečná.

„Myslím si, že debatu vyhrála paní komunistka Konečná, protože myslím od šestnácti nebo sedmnácti let je v politice a nikdy nedělala nic jiného, takže její rétorické schopnosti jsou perfektní. Její připravenost na debaty je perfektní,“ řekl Turek. Vyzdvihl schopnost Kateřiny Konečné v krátkém časovém prostoru komunikovat své myšlenky. „Je to spíš ukazatel neschopnosti protikandidátů, že vlastně nejrozumnější hlas měla velmi často komunistka. To znamená někdo, kdo už jenom z principu hájí existenci zločinné ideologie. Je to úplně děsivý.“

Rozumný hlas Kateřiny Konečné tak svědčí podle Turka jak o schopnosti lídryně STAČILO!, tak o neschopnosti společnosti vygenerovat jiné slušné kandidáty. „Dříve bych si myslel, že pan Vondra bude nejrozumnější hlas, stal se úplný opak. Je to demagogie, překrucování, absence erudice a tak dále,“ dodal Turek.

Anketa Vnímáte Izrael jako spojence České republiky? Ano 23% Ne 71% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 2390 lidí

Za problém superdebaty pak označil nemožnost se vyjádřit na všechna témata. Turek sám nedostal například možnost vyjádřit se na téma migrace. Nemyslí si však, že by to byla chyba moderátorky debaty. „V momentě, kdy se zapnuly kamery, se ty lidi začali chovat jako zvířata,“ vzpomínal Turek na debatu.

„Ti lidi jsou jako perfektní divadelní herci, kteří dokážou velmi dlouze hovořit o věcech, ve kterých se nevyznají,“ dodal na adresu Petra Macha, který kandiduje za SPD a jeho vyjádření o tom, že by se migrace vyřešila zavedením kontroly hranic. „Řídí se pravidlem politického marketingu: hlavně musíš něco říkat, i když o tom nic nevíš, protože volič tomu nerozumí.“

Následně Turek sdělil jméno kandidáta do Evropského parlamentu, který podle jeho názoru superdebatu prohrál, a to Danuše Nerudová. „Myslím si, že to byl historický debakl,“ řekl Turek na adresu lídryně STAN.

Turek zmínil, že je dobře, že se jí tento „debakl“ nestal ve funkci prezidentky. „By úplně zdiskreditovala celý český stát,“ řekl Turek.

Za faul Turek též považuje to, že Nerudová jakožto kandidátka na europoslankyni se též veřejně hlásí k tomu, že by ráda byla i eurokomisařkou. Divákům V.O.X. NEWS vysvětlil, že zatímco europoslanec má hájit zájmy svého státu, eurokomisař má být nadnárodní a evropsky smýšlející za každou cenu. „To znamená, že ty funkce se vylučují. Když chceš být evropský komisař, nemůžeš být europoslanec. Takže bohužel paní Nerudová ani nechápe tu strukturu, princip, jak funguje Evropská unie a její instituce.

Psali jsme: Výroky, neznalosti. Ošklivé vysvědčení pro Nerudovou. Až to uvidí voliči...

„Migranti tu nejsou.“ Nerudová v superdebatě, vypukl smích

„Touhle debatou na CNN Prima NEWS paní Nerudová ukázala, že nemůže být eurokomisařkou. Že na to prostě nemá. Ona každou větou přicházela o desetiny procent svých příznivců a hnutí STAN ukázalo, že dokáže generovat jenom totální panáky. Totální loutky a marketingové produkty, kteří jsou neschopní, nepoužitelní,“ uvedl Turek s tím, že Nerudová se v superdebatě „úplně zničila“.

Turek se zaměřil například na výrok Nerudové, že v Evropě migranti nejsou, ale budou kvůli klimatickým změnám.

„Klimatické změny jsou a určitě budou ošklivý, ale tady ta paní to neodvrátí,“ řekl Turek. Poté uvedl, že cílovou zemí migrantů už není pouze Německo, ale migranti jsou již všude v Evropě.

Moderátorka Sedláčková doplnila, že řeč Nerudové k migraci hodnotí negativně i politologové a většina diváků Primy, jak zjistila z reakcí na sociálních sítích.

Po zhodnocení protikandidátů Turek v rozhovoru zhodnotil i svůj vlastní výkon. V první polovině debaty své vystoupení zhodnotil jako neprůbojné a slušně vychované. „Moji příznivci to chválili, ale objektivně je to ztráta možnosti ve vysílacím čase něco říct,“ připustil. „Proto když jsem v druhé polovině zjistil, v jakém to jsem svinčíku, jak se ti lidi chovají, tak jsem se už ani neudržel. Na to už se reagovat muselo, co tam říkali ti lidi.“

Moderátorka v tuto chvíli zmínila i názory politologů na výkon Turka v debatě. Ty byly podle jejích slov převážně kladné, a navíc v jeho výrocích byla značná shoda i s myšlenkami erudovaných odborníků na daná témata.

Fotogalerie: - Manželství pro všechny v Senátu

„Překvapil mě Filip Turek,“ uvedl například pro CNN politický komentátor Thomas Kulidakis. „Filip Turek jakožto nezkušený člověk, který byl mezi jinými politiky, obstál se ctí.“

Tématem superdebaty, ale i rozhovoru na V.O.X. NEWS se samozřejmě stala i pokračující válka na Ukrajině. „Ta debata není racionální, ale propagandistická. Jak z jedné, tak z druhé strany,“ řekl Turek i ke společenské debatě o ruské agresi.

Turek uvedl, že pokud kandidát na prezidenta Spojených států amerických Donald Trump vyhraje volby, je pravděpodobné, že bude velmi rychle jednat s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Neschopnost současného amerického prezidenta je pak důvodem, proč se mírová jednání doposud nekonají. Rusové k němu navíc ani zatím podle jeho názoru nemají motivaci.

„Nemůžeme někomu k mírovému jednání dávat za podmínku to, že se má každý vrátit na svoje místa a bude se mírově jednat. Na to samozřejmě nikdy nikdo v historii nepřistoupil,“ uvedl Turek.

V závěru rozhovoru potom Turek zdůraznil důležitost voleb do Evropského parlamentu. Sám si nedokáže představit, že by se k těmto volbám neměl dostavit. „Evropská politika je to nejdůležitější... Pokud chci žít v Český republice, v Evropě, chci žít spokojeně, tak jít k evropským volbám je úplná povinnost,“ řekl kandidát do Evropského parlamentu za Přísahu a stranu Motoristi sobě Filip Turek.

Celý rozhovor Filipa Turka a Gabriely Sedláčkové ke zhlédnutí zde:

Psali jsme: Výroky, neznalosti. Ošklivé vysvědčení pro Nerudovou. Až to uvidí voliči... Vzkaz pro Nerudovou: Nechte si omezit svéprávnost „Před kamerami nepřátelé, pak parťáci. Bylo mi zle.“ Filip Turek viděl při superdebatě „Migranti tu nejsou.“ Nerudová v superdebatě, vypukl smích

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE