Debata europoslanců se zvrhla. Rvačka. Konečná a Nerudová si vyřídily účty

Další útok nožem v Německu ukazuje, že problém nelegální migrace je daleko vážnější, než se původně v Evropě tvrdilo. Europoslankyně Danuše Nerudová hájila migrační pakt a zdůraznila, že Evropa musí začít ještě více konat. „Dlouho víme, že tady nechceme žádné nelegální migranty. Ukazuje se, že politika Německa prostě nefunguje,“ uvedla Danuše Nerudová z hnutí STAN, že je třeba říct, že Evropa není přístavem pro všechny. Migrační pakt je minimální základ. Musíme okamžitě pracovat na tom, abychom migraci řešili. Česká republika se jí sama neubrání, řešení může být pouze na evropské úrovni,“ řekla Nerudová ve vysílání CNN Prima NEWS.

Migrace je tak velká, že sama Česká republika se tomu neubrání, řešení může být pouze na evropské úrovni. Znamená to změnu mindsetu, musíme nahlas a jasně říci: Evropa není pro všechny,“ dodala Nerudová v debatě na CNN Prima NEWS.

Migrační pakt, o nějž se politici dohadovali v Česku i Bruselu, má platit za dva roky a už nyní vychází najevo, že ani stačit nebude, upozornila následně europoslankyně Konečná (KSČM): „Za mě je migrační pakt obrovskou chybou. Děkuji paní kolegyni za to, co řekla. Bohužel její ministr Rakušan schválil migrační pakt, který nepřizpůsobivé migranty může přerozdělovat a posílat do České republiky. Za mě je to obrovská chyba,“ konstatovala Konečná.

Důležitá je podle ní velmi tvrdá společná návratová politika napříč Evropskou unií. „Jako Evropská unie bychom měli začít řešit vyhošťování, musí tlačit na země, ze kterých ti lidé přicházejí, aby do Evropské unie neodjížděli,“ zdůraznila Konečná.

Migrační pakt Konečná označila za „obrovské selhání české vlády, obrovské selhání ministra vnitra“. „Může to akorát zkomplikovat tu situaci. Obávám se, že to může dojít do situace, kterou vidíme v dalších členských státech EU,“ poukázala šéfka KSČM.

Ing. Kateřina Konečná KSČM

Jsem poslankyně - díky Vám, pro Vás, s Vámi

europoslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. STAN

Profil není používán

europoslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Problém se dal předpokládat, zvát sem takové množství lidí, kteří nemají předpoklady se přizpůsobit, bylo naprosto nezodpovědné a dále se v tom pokračuje. Optimismus, že se blíží nějaké řešení, není vůbec namístě,“ uvedl europoslanec Ivan David z SPD k tendenci přijímat další uprchlíky.

Na otázku, jak měla Evropa a členské státy postupovat, aby se problém vyřešil, uvedl: „Opatření prakticky neexistují. Přichází stále obrovské množství imigrantů, to je potřeba zastavit, aby lodě s nimi nepřiplouvaly. Musí se změnit přístup v Evropské unii, že ne každý, kdo je na nafukovacím člunu, musí být zachráněn, přivezen do Evropy a nabídnut mu trvalý pobyt... Je potřeba likvidovat ty lodě – nemyslím ty lidi –, aby nebyla ta příležitost. Je potřeba také trestat za převážení migrantů, podílí se na tom řada neziskových organizací,“ pokračoval Ivan David.

„Upřímně jsem nečekal, že k té eskalaci násilí dojde tak brzy, a je potřeba se s tím vyrovnat,“ doplnil europoslanec z hnutí SPD.

Rovněž europoslanec Ondřej Knotek (ANO) varoval, že násilí se přelévá do dalších zemí Evropy. „Ta bezpečnost klesá, jde o jasný problém. Je potřeba to pojmenovat, členské státy to pojmenovat neumějí, německá vláda to neumí pojmenovat, velká část politického spektra to neumí pojmenovat, možná ani nechtějí, protože už jsou v podstatě stranami těch uprchlíků,“ uvedl Knotek.

MUDr. Ivan David, CSc. SPD



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Ing. Ondřej Knotek ANO 2011



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Ten příliv migrantů musí klesnout a Evropská unie má možnost dělat antikampaň. Těm lidem je potřeba vštípit, aby sem nejezdili, že je tu nečeká nic dobrého. Lodě, které vozí systematicky migranty do Evropy, je potřeba zmrazit. Je-li možné zmrazit ruský majetek, je možné zmrazit i majetek neziskovky,“ dodal Knotek s tím, že by se migranti měli rovněž vyhošťovat.

Europoslanec Filip Turek z Motoristů sobě upozornil, že po naběhnutí migračního paktu je jen otázkou času, kdy se z České republiky stane cílová země. „Díky migračnímu paktu se Česká republika může stát do pár let cílovou zemí, stejně jako Německo a Rakousko. To považuji za zásadní, odmítnout migrační pakt na národní úrovni,“ řekl Turek, že ze země dělá cílovou zemi štědrý dávkový sociální systém.

Psali jsme: Němečtí politici řeší, co s migrací. Zelená dáma promluvila a všem došla slova

Migrace jako „megatéma“. Média se snaží pochopit volby v Durynsku

„Rozumím, že jsme Evropská unie jako celek, ale to je přesně ta chyba toho federalismu v tom směru, že migraci chceme řešit jako celek,“ poznamenal Turek. „Podporovat migrační pakt znamená podporovat Německo, Francii a další země, které si za to mohou samy,“ poznamenal, že nelze dělat takové plošné nařízení, které je navíc pro Českou republiku extrémně nevýhodné.

Filip Turek AUTO



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Nerudová poté reagovala na silnou kritiku ministra vnitra Víta Rakušana ze strany Konečné, že migrační pakt nebyl dobře vyjednaný a je v podstatě nefunkční. „Migrační pakt není samospásný, je to minimum potenciálního začátku. Očekávám, že přijdete s nějakou rezolucí a budete žádat Evropskou komisi, aby začala řešit migraci, abychom se vrátili k migračnímu paktu, ale k tomu musíte sedět u jednacího stolu a nemůžete být za dveřmi,“ narážela Nerudová na to, že Konečná je nezařazenou poslankyní v opozici a nic v této věci neprojedná.

„Já chápu, že když se tu projednávaly migrační věci, tak ona kupovala ty drahé koně na brněnské univerzitě, to odpovídá tomu, co teď řekla,“ rýpla si poté Konečná do Nerudové. „Přitom, jak rozhoduje vaše vláda, se obávám, že kdyby tam nedejbože v době, kdy začne platit migrační pakt, ještě byla, tak jen vše odsouhlasí, pak přijedou domů a nehlásí se k tomu. Je to neskutečné, co tu předvádíte,“ hrozila se Kateřina Konečná nad slovy Danuše Nerudové.

„Víte, paní Konečná, vy kandidujete za komunisty a ti se kdysi vypořádávali s migrací tak, že lidi stříleli na hranicích. Ale takhle jednoduše to tady fungovat nebude,“ uvedla Nerudová, které Konečná poradila, aby se „naučila jiné argumenty, když už je europoslankyně“.

Podle pirátské poslankyně Evropského parlamentu Markéty Gregorové nelze migrační pakt označovat za bezcenný dokument. Problém násilí a radikalizace spatřuje v selhání v integraci. Souhlasí s tím, že členské země EU selhávají také v návratové politice. I ona odmítla, že by migrační pakt udělal z České republiky cílovou zemi.

Mgr. Markéta Gregorová Piráti

Pro kontakt použijte marketa.gregorova@europarl.europa.eu.

europoslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky RNDr. Alexandr Vondra ODS



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Je podle europoslance Alexandra Vondry (ODS) migrační pakt dokument, který může pomoci?„Jako ODS jsme hlasovali proti solidaritě, protože to nebude fungovat a není domluvena návratová politika. Sociální systémy v Německu fungují jako magnet. Když nebudeme přijímat, tak se z toho budeme vyplácet a budeme sponzorovat něco, co problém neřeší. Je to obrovské selhání západních elit, které z humanistických důvodů ani neuváděly statistiku kriminality a kdo za ní stojí. Je opravdu třeba rozlišovat, odkud ti lidé přicházejí,“ uvedl europoslanec Alexandr Vondra, že integrace komunit ze severní Afriky a Blízkého východu se nedaří. „Sociální systém musíme nechat tak, aby nefungoval jako magnet, nechat to tvrdé a restriktivní,“ doplnil Vondra. Nutné jsou podle něj i tvrdé tresty za pašování lidí.

Psali jsme: „Potápět lodě.“ Premiérka Itálie, jak ji asi neznáte Chtějí vyvracet dezinformace, dělají však spoustu chyb. Odborník upozornil na vážné nesrovnalosti Neustoupíme. Maďaři se chtějí bránit pokutě za to, že bojují proti migraci „Rakušan si mohl dělat, co chtěl.“ Robert Kotzian uspěl, vydoloval ze státu, jak to skutečně bylo