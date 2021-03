Debaty se Schillerovou pro mě byly strašně depresivní, přiznal v ČT Prouza

reklama

„Pátečním zavřením obchodů ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) veřejně potvrdil, že jeho skutečnou strategií je promoření českého národa, protože vědomě nahnal všechny do obchodů ve čtvrtek odpoledne,“ reagoval na svém twitteru prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu na skutečnost, že obchody budou v pátek i v pondělí muset být zavřené.

„Vláda tady přes rok říká, že základem boje proti covidu je, aby se lidi nepotkávali ve velkých skupinách dohromady. Ze všech nákupních chování víme, že před tak dlouhým víkendem se budou snažit nyní lidi nakoupit na všechny ty dny dopředu,“ doplnil Prouza své twitterové vyjádření v pořadu Interview ČT24. V obchodech se podle něj dá očekávat o 70 až 80 procent více lidí než ve standardní čtvrteční den. Stejně tak si nemyslí, že by otevření farmářských trhů zhoršilo epidemickou situaci.

Rozvolňování nejspíše nepřijde do konce nouzového stavu, tedy do 11. dubna. Prouza doufá, že už v dubnu ale dojde k částečnému otevření některých obchodů. Minimálně by mělo jít o obchody, které jsou spojené s tím, že se budou otevírat školy. Tedy papírnictví, dětská obuv a dětské oblečení,“ uvedl, že vše je zatím v jednání. Po čtrnácti dnech by podle něj mělo přijít pak otevření všech zbylých obchodů najednou.

Obchody podle jeho slov nikdy nebyly tím superrizikovým místem. „Nikdy nebyly místem nákazy. V malých obchodech je většinou málo lidí a ve velkých nákupních centrech se lidi rozprostřou. Je to velmi bezpečná aktivita,“ dodal s tím, že samozřejmě za předpokladu, pokud zůstanou uzavřené odpočinkové zóny, aby zde lidé netrávili delší čas.

Vláda by podle něj měla použít strategii, jakou představil loni v létě epidemiolog Rastislav Maďar. „To mi dávalo mnohem větší smysl. Šlo o jednotlivé vlny, kdy se otevře jedna část ekonomiky, počká se dva týdny, co to udělá, pak se případně otevře další. Je to mnohem čitelnější a loňská zkušenost ukazuje, že to omezilo rychlý nárůst. To by měl být hlavní cíl. Aby se nestalo, že otevřeme a za měsíc budeme znovu zavírat. To je největší prokletí toho, co vláda zatím dělala,“ zdůraznil šéf svazu obchodu.

Na epidemii tratí hodně restaurace, cestovní ruch. Někteří podnikatelé podle Prouzy nejsou schopní přežít do doby, než budou moct otevřít. „Řada z nich už není schopná otevřít nyní, přežívali jen díky tomu, že fungovaly kompenzační programy. Ty ale od začátku roku vyloučily z nároku o pomoc velké množství firem,“ uvedl.

Nárok na pomoc mají mít nově jen ti, kterým poklesl obrat alespoň o 50 procent oproti roku 2020. „Takže ti, co se snažili, udělali si výdejové okénko a měli pokles díky tomu 30 procent, těm vláda teď říká: Vy hlupáci, vy jste se snažili a byla to chyba, měli jste si dát nohy na stůl, na vše se vykašlat a pak bychom vám pomohli,“ glosuje přístup vlády Prouza.

„Ze dne na den nedostanou tyto firmy ani korunu, je to rozsudek smrti,“ komentuje Prouza dále kompenzační programy.

V kontextu toho kritizoval komunikaci s ministryní financí Alenou Schillerovou, se kterou se snažili najít pro podnikatele finanční řešení. „Přiznám se, že pro mě byly strašně depresivní debaty s ministryní financí Schillerovu. Dokola říkala jedinou mantru: já mám málo peněz, zlá opozice mi nedovolí vyšší schodek, takže v programech budu škrtat. Prostě řekla nedám a jedním tahem rozhodla o tom, že skončí desítky tisíc firem,“ dodal Prouza, že to vše se děje naprosto zbytečně, jelikož stát bude mít o to větší náklady, jelikož firmy zkrachují a nebudou skrze daně přispívat do státního rozpočtu.

Prouza pevně doufá, že se o věci bude ještě jednat a je stále šance, aby se kompenzační bonus pro podnikatele ještě změnil. „To, co tady vláda udělala, prostě nedává smysl. Ve chvíli, kdy budou média plná podniků, které nedosáhly na pomoc, protože se snažily v minulosti, tak pevně doufám, že na to vláda zareaguje a obnoví program COVID - nájemné, který byl velmi učinný a jednoduchý,“ uzavřel prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu.

