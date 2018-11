Debil? Kolem ČT se rozvinula nová kauza. Jde o ošklivou věc

Máte malé děti? A smějí se v pondělí ve 23:35 dívat na televizi? Že ne? Ale co kdyby. To si asi pomysleli členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, kteří pokárali Českou televizi za zvláštní věc. Všiml si toho ředitel ČRo Vltava Petr Fischer, který měl „na triku“ kauzu „porno na Vltavě“. Do věci se vložil publicista Štěpán Kotrba a pravil, že „spotřebitel je nepřemýšlející debil“, který musí být dopředu varován.

Šéfredaktora ČRo Vltava Petra Fischera zaujala reakce Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, která si stěžovala, že ČT u pořadu vysílaného krátce před půlnocí 20. srpna neuvedla, že není vhodný pro děti. Podle RRTV tím veřejnoprávní televize pochybila.

Šlo o pořad Mrtvý muž vysílaný na ČT art v pondělí 20. srpna 2018 od 22:15. Film podle rady obsahuje velmi nevhodnou scénu zneuctění mrtvého těla a scénu s praktikováním kanibalismu. Ta se na obrazovkách objevila ve 23:35 a radní měli za to, že Česká televize měla předem divákům sdělit, že pořad není vhodný pro děti.

„Rada upozorňuje provozovatele Česká televize na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. h) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 20. srpna 2018 od 22:15 hodin na programu ČT art odvysílal pořad Mrtvý muž, který obsahoval výjevy drastického charakteru, zejména scénu s hrubým zneuctěním mrtvého těla ve 23:34 hodin a scénu s praktikováním kanibalismu ve 23:35 hodin, jež měly obsah, který by mohl ohrozit psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, aniž by bezprostředně před pořad zařadil slovní upozornění na nevhodnost pořadu pro děti a mladistvé a aniž by pořad označil obrazovým symbolem upozorňujícím na jeho nevhodnost pro děti a mladistvé po celou dobu vysílání,“ citoval Petr Fischer z vyjádření rady.

Sluší se připomenout, že Petr Fischer musel radě vysvětlovat kauzu údajného „porna“ v Českém rozhlase. Vítězslava Jandáka a některé jeho další kolegy pobouřil, že se v pořadu o vodě mluvilo také o „penisu“. Prý to bylo nevhodné. Fischer od počátku tvrdil, že je celá tato kauza absurdní.

„To není pornografie v žádném případě. Ten pořad trvá dvě hodiny, je to komponovaný pořad literárně-hudební na téma voda a plavání a vztah literátů k vodě a plavání a proměny tohoto vztahu v čase. Ta pasáž, která byla označena za porno, trvá asi šest vteřin a zkrátka pornografické to není. Je to mírně erotické. Pornografie má jeden jediný účel, a to je vzbudit vzrušení. Tahle pasáž nemůže vzbudit vzrušení vlastně vůbec v nikom,“ konstatoval v létě Fischer.

Publicista a člen Rady ČT Vratislav Dostál, který na Fischerův post upozornil, označil výtku směřovanou ke kanálu ČT art za „blázinec“. V tu chvíli se do toho vložil další publicista, Štěpán Kotrba, který poznamenal, že rada jen postupuje podle zákona. Začal slovy „Hele, ty ultraliberální inteligente...“

„Hele, ty ultraliberální inteligente, to není blázinec, ale aplikace zákona. A dokud ten zákon platí, tak se bude dodržovat. A bude ho dodržovat jak ČT art, tak Vltava. V opačném případě ho zrušte, pokud na to budete mít koule a hlasy. A až se o to budete ty a Fischer pokoušet, zjistíte, že směrnice EU AVMS a směrnice o ochraně spotřebitele vám to neumožňuje. A že v liberálních USA je to daleko tvrdší. Tož tak. Naprosto nechápu, co v tý Radě ČT děláš, když sis doteď nepřečetl vysílací zákon...,“ obořil se Kotrba na Dostála.

Ale tím zdaleka neskončil. Zdůraznil ještě, že spotřebitel musí být podle zákona upozorněn na to, na co se bude dívat. Proč na to musí být upozorněn i v pondělí krátce před půlnocí. Podle Kotrby zkrátka proto, že „spotřebitel je nepřemýšlející debil“. „Polovina občanů má IQ rovno či menší než 100. Hranice svéprávnosti je někde okolo IQ 65. Spotřebitel JE nepřemýšlející debil, a proto má právo na informaci. Intoši věděj svoje. :-))“ napsal doslova.

Vratislav Dostál také nemlčel, poznamenal, že Štěpán Kotrba zareagoval přesně tak, jak se dalo čekat.

