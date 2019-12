Dej tam i Koněva. Bacha na novičok a Foldynu! Topolánek vtipkoval o tom, jak Novotný provokoval Rusy

Na úvod Topolánek uvedl, kdo se stal borcem týdne – britský premiér Boris Johnson. Tomu se povedlo britské konzervativce k největšímu vítězství od dob Margaret Thatcherové. „Britští voliči ignorovali všechna ta uvědomělá levicová liberální média, která ho označovala za neschopného šaška a nedávala mu šanci,“ dodal expremiér. Anketa Podporujete stávky a hladovky za klima? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 5217 lidí

Doplnil, že si tak Britové pod stromeček nadělili dlouho odkládaný brexit než socialismus a antisemitismus Jeremy Corbyna. „Corbyn si holt své vysněné Merry Christmas v Downing Street neužije,“ shrnul Topolánek.

Připomněl vyjádření českého premiéra Andreje Babiše, který Johnsonovi k vítězství gratuloval na sociální síti a prohlásil, že je jeho krevní skupina. „Uklidňuje mě, že by nejspíše řekl totéž, i kdyby vyhrál Corbyn, což by jak historicky, tak aktuálně dávalo větší smysl,“ doplnil.

Jako další téma si Topolánek vybral řeporyjského starostu Pavla Novotného (ODS), který na sebe upozorňuje provokací ruských médií. „Novotný to s válkou s Ruskem fakt nemá jednoduché. Poté, co Rusy vytrollil v přímém přenosu, došlo v Řeporyjích k záhadnému požáru místního skanzenu,“ připomněl Topolánek přemítající o tom, zda jde o náhodu, či ne. „Aby toho nebylo málo, sotva plameny uhasili, vznítila se ruská letadlová loď Admirál Kuzněcov, to už mi jako náhoda nepřipadá,“ žertoval Topolánek.

Novotnému pak poslal ještě jeden vzkaz týkající se jeho plánu vybudovat v pražských Řeporyjích pomník vlasovcům: „Až odhalíš ten pomník vlasovcům – a já ti doporučuji, abys k němu přidal politicky korektně i Koněva od nás z Prahy 6 –, sem tam se ohlédni, zda se po Řeporyjích nepotulují turisté s novičokem v batohu, nebo noční vlk Foldyna na motorce. Aby ti nenadělili.“

Svůj komentář pak Topolánek připojil i k finské premiérce Sanně Marinové. K nové star evropské politiky řekl, že je mladá, hezká, umí vystupovat a mluvit. Jen její politické názory se podle jeho slov zdají být poněkud zvláštní. Následně vybídl, abychom Marinovou brali jako inspiraci a hledali i u nás podobnou mladou političku, která to na rozdíl od Marinové bude mít v hlavě srovnané, tedy nebude chtít ničit NATO a kapitalismus. „Mohla by to být i nová premiérka, co si budeme namlouvat, laťka není vysoko a dá se lehce překročit. Tak co, holky, kde jste?“ smál se Topolánek.

Na přetřes přišla i aktulita tohoto týdne, kdy pražský městský soud propustil z vazby osm mužů z Tchaj-wanu, o jejichž vydání žádá Čína. Učinil tak na základě rozhodnutí Ústavního soudu. „Po zmizení poradce prezidenta Zemana Jie Ťien-minga tušíme, jak komunistický čínský režim s vězni zachází. Tenhle malý český dárek určitě potěší,“ dodal Topolánek.

Uznání si tentokrát podle expremiéra zaslouží šestnáctiletá švédská teenagerka Greta Thunbergová, která se stala osobností roku 2019 podle časopisu Time. „Ať už si o Gretě myslíme cokoli, výraznou osobností bezesporu je. Navíc nadělila i Donaldu Trumpovi, když se do ní pustil, aby zapracovala na sebeovládání,“ uvedl Topolánek.

Poté poslal gratulaci právní expertce hnutí ANO, profesorka kriminologie Helena Válková byla Milošem Zemanem navržena na ombudsmanku. „Od jisté doby může funkce dělat fakt kdokoli, ale gratulace je za dlouhodobou absolutní servilitu k vůdci,“ řekl krátce Topolánek. „A gratuluji i nejvyššímu. Guru Andy za rok zhubl 12 kg. Stejně tolik váží i lidská páteř,“ rýpl si do premiéra Andreje Babiše.

Titul Pitomec nakonec nadělil Topolánek sám sobě. „Řada z vás ví, že si ho zasloužím,“ dodal a připojil přání na závěr. „Přeji vám trochu humoru a nadhledu po celý příští rok. Sranda musí být, i kdyby tady Bureš, jezevec, Tokio i Okamula strašili ještě milion chvilek a chovali se jako ‚urputná hovada‘.“

