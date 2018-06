Dějiny dají za pravdu Bohuslavu Sobotkovi, říká Vladimír Špidla. Zeman prý pohrdá lidmi a vůbec není sociální demokrat

Často zaznívají názory, že velký podíl na tom, jaký prezident Miloš Zeman vlastně je, má právě Vladimír Špidla. Když mu spolu s dalšími sociálními demokraty připravil hořkou porážku v prezidentských volbách v roce 2003, vyvolal u něj podle některých lidí mstivost. Podle expremiéra se však politická rozhodování vždy odehrávají v nějakém kontextu. „Já byl tehdy přesvědčený, že Miloš Zeman by neměl být prezidentem. Kromě toho jsem zjistil, že v některých momentech strašlivě pohrdá lidmi,“ vysvětloval.

A stejně jako tehdy ani dnes prý nepovažuje Miloše Zemana za vhodného kandidáta na prezidenta. „Věděl jsem, že je to osobnost, která má mimořádnou touhu po moci a bude se snažit řídit sociální demokracii ze zadního sedadla. Věděl jsem, jak bude nebezpečný, pokud bude úplně nade všemi a nikdo mu nebude moci přistřihnout křídla,“ uvedl.

Špidlovi, Sobotkovi, ani Paroubkovi se komunikace s prezidentem Zemanem nedařila. Expremiér očekává, že jinak tomu nebude ani u nového předsedy Hamáčka. „Všichni předsedové ČSSD se o to pokoušeli, žádný nebyl politicky nezkušený. Věděli, že je třeba se dohodnout se Zemanem, a přesto se jim to nepovedlo. Pro závěrečné prezidentské období Miloše Zemana už ani nemá cenu se s ním pokoušet o co nejlepší vztahy v lidském slova smyslu,“ míní Špidla.

Jako předseda sociální demokracie mý prý Hamáček Špidlovu plnou podporu. „Hlásím se k sociální demokracii, kterou představuje předseda Hamáček. Příležitostně spolu mluvíme,“ řekl s tím, že jestli Hamáček udělal chybu, když navrhl prezidentovi za člena vlády Miroslava Pocheho, si netroufá hodnotit. Sám by prý o post ministra zahraničí nestál a nikdo mu jej ani nenabídl. „Uvnitř sociální demokracie nejsem nekontroverzní osobnost, a tudíž není správné, abych představoval nějaké riziko při její vnitřní konsolidaci,“ dodal.

Prezident Zeman pro Špidlu nepředstavuje takovou politiku sociální demokracie, jak ji vnímá on sám. „Je jasné, že není sociální demokrat. Kromě toho měl vždycky tendenci k militaristickým řešením, mnohokrát jsem se s ním o tom přel. Není sociální demokrat tak, jak sociální demokracii chápu já,“ upřesnil.

Objasnil také, zda se Bohuslav Sobotka za svého vládnutí sám rozhodoval o tom, zda jít do střetu s Andrejem Babišem včetně jeho vyhození. „Sobotka se rozhodoval sám. Byl ochoten vyslechnout si názory mé i dalších lidí. Myslím, že mu dějiny dají za pravdu, konflikt s Andrejem Babišem byl nutný,“ uvedl a dodal, že naopak by byla chyba se tomuto konfliktu vyhýbat.

Celý rozhovor ZDE

Špidla nyní doufá, že se sociální demokracii podaří dostat z krize, i když bude ve vládě. „Doufám, že oživení bude pokračovat. Karty jsou rozdané a teď jde o to, jak s nimi bude ČSSD hrát, aby posilnila své postavení jako hlavní součást širokého sociálnědemokratického hnutí. Rozhodně by neměla hrát při zdi,“ zdůraznil.

„Měl jsem několik rozhovorů, ve kterých lidé říkali, že vlastně nevědí, koho by volili, kdyby volili sociální demokracii. Teď má sociální demokracie před sebou vnitřní i ideovou konsolidaci,“ uzavřel.

autor: nab