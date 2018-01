Děkan rozhoduje jako papaláš, vyděsil studentky, měl by se zamyslet, zda nesložit funkci! Studentka z Masarykovy univerzity je ve varu. Byl zrušen obor genderová studia

Že by se obor genderová studia nevyplatil, to někteří odborníci na gender studies důrazně vyvracejí. Naopak prý význam tohoto oboru posiluje. Nejen v souvislosti s kampani #MeToo, ale také kvůli stále sílícím hlasům populistů v politice.

Vedení fakulty sdělilo, že do studia se hlásilo málo posluchačů, ekonomicky se to prý stalo neudržitelné. V souvislosti s novelou vysokoškolského zákona se navíc od roku 2019 studijní obory přetransformují na studijní programy, které mají být méně specializované a více obecné. „Genderová studia by následně jako samostatný studijní program mohla fungovat vzhledem k velmi nízkému a stále klesajícímu počtu studujících jen velmi problematicky,“ uvedla mluvčí univerzity Tereza Fojtová.

Někteří učitelé se však s nečekaným ukončením oboru těžko smiřují. „Že obor končí, jsme se dozvěděli ze zápisu schůze vedení fakulty. Nikdo nám o tom neřekl, byli jsme postaveni před hotovou věc. V akademickém roce 2018/2019 budou přijati poslední studenti. S tímto rozhodnutím se smiřuje těžko,“ říká za pedagogy docentka Iva Šmídová.

Učítelé genderových studií jsou proto rozčíleni, že s nimi nikdo o ukončení oboru nediskutoval. „Rozhodnutí nám bylo jen oznámeno. Ekonomické zdůvodnění možná má svůj reálný základ, ale musíme přece zohlednit i společenskou potřebnost tohoto zaměření. Současné dění nám dává jasně najevo, že odborníci na gender jsou potřeba a načasování tak snad nemohlo být horší,“ je si jista docentka Šmídová.

A nejsou to jen učitelé, kteří s rozhodnutím fakulty nesouhlasí. Podle některých studentů univerzity se děkan Fakulty sociálních studií Břetislav Dančák chová jako monarcha, a proto nyní už připravují protesty. „Jako papaláš rozhoduje o tom, co podle něho společnost potřebuje, a co ne. Vyděsil studentky, s učiteli se nebaví, na naše nesouhlasné e-maily nereaguje. Myslím, že by se měl vážně zamyslet nad tím, zda nesložit funkci,“ vyjádřila se v e-mailu redakci Týden.cz studentka Jana.

Zájmu studentů o jejich budoucnost a o budoucnost jejich oboru si učitelé velmi váží a je to pro ně velmi důležitá zpětná vazba v tom, že dělají smysluplnou práci. Podle univerzity bude studium genderu nadále možné pouze jako specializace v programu sociologie. V současnosti do ročníku na obor nastupují prý méně než dvě desítky posluchačů ročně.

