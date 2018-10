Dělá z lidí stádo volů. Jaroslav Hutka má novou píseň o Zemanovi

"Vulgarita z Hradu vane, nemá v Česku obdoby, sprosťák v čele státu stanul, kecy jako z hospody. Ppilec teď v sídle králů dělá z lidí stádo volů a z národa rovnou hrubce," zpívá Hutka ve své skladbě, jež se opět opírá do prezidenta Miloše Zemana. "Ovarova revoluce," pěje Hutka.

"Ovar není žádný samet, ovar to je radikál, novináře bude střílet, cikánům už herdu dal, Okamurou, komunistou obydlí teď zemi českou, v politice bez poklopce - ovarova revoluce. Nad klenoty českých králů svinskou chřipkou zvirován, v prezidentském světobolu do Číny je k léčbě zván V Kremlu už mu vodka zraje, on světovou roli hraje, slavný vítěz v mnohé pitce - ovarova revoluce," zpívá dál zpěvák.

"Davy jako z hloupé knížky, svého vůdce milují, tupost jako rána z pušky, rozlehla se po kraji, kdo nevěří, ať tam běží, skutečně tam blbost sněží a sáňkuje šťastně z kopce. Ovarova revoluce," dodává.

A neopomíná ani na novináře Ferdinanda Peroutku. "Peroutka už z Buchenwaldu lásku k Říši vyznává podbradek ve pěkném faldu, kudy chodí, nadává, pak už jenom tupě hledí zhrouceně na židli sedí hlavu šikmo, jak po facce. Ovarova revoluce," pokračuje.

"Uprchlíci, kominíci ohrožují Hradčany muslimové, sudeťáci, svoloč pražské kavárny neváží si hlavy státu, přáli by si jeho ztrátu ten má ale všechny v kapse. Ovarova revoluce! Urážky a hnusné žvásty, bezpříkladná oplzlost, smutný život, lidské trosky, na každého jenom zlost, stařecká zlost, bezmoc zmaru, duše už jen v alkoholu, v beznaději bezdomovce. Ovarova revoluce - sto let naší, sto let naší, sto let naší republice," uzavřel.

Ovarova revoluce není první písní Jaroslava Hutky proti současné hlavě státu. V minulosti už třeba složil skladbu Miloš a zubatá. Někdejší disident Hutka v ní jasně ukázal, že už má dost toho, jak špatně si počíná prezident Miloš Zeman jako prezident. Je to prý tak zlé, že se zakladatel našeho moderního státu T. G. Masaryk musí obracet v hrobě. Špatně se pravděpodobně dělá nejen jemu, ale i dlouhé řádce českých králů.

