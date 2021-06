Děláme víc než Němci. Ale máme z toho... Česko je v pasti, říká průmyslník

Hostem Českého rozhlasu Plus byl viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar. V Česku v návaznosti na uvolňování protiepidemických opatření stoupá tempo průmyslové výroby. Je možné se v průmyslu a dopravě dostat tam, kde jsme byli v únoru loňského roku? Neměli bychom poučeni pandemií směřovat trochu jinam? I na to Špicar odpovídal. Na svém twitterovém účtu se následně svěřil, že se obává, že to emotivně nezvládl.

Rozdíly mezi jednotlivými sektory průmyslu pak podle Špicara existují. „My jsme celý ten rok, nebo více nežli rok během pandemie měli ekonomiku rozdělenou na dvě části. Na tu první část, do které patřili ti vítězové pandemie, to znamená firmy, kterým ta pandemie neuvěřitelně pomohla. A to nejenom v těch sektorech, kde byste to očekávali, to znamená výroba zdravotnických prostředků, on-line firmy, IT firmy, digitální firmy, ale i mnoho jiných sektorů. A samozřejmě ta druhá část, která bojovala doslova o přežití, především sektor HO-RE-CA, turistický ruch. A tohle i nadále přetrvává. To znamená, ano, i v průmyslu jsou sektory, kterým krize ublížila výrazně, ale jiné, které na ní naopak velmi výrazně vydělaly a dosáhly rekordních, historicky nejlepších zisků,“ podotkl Špicar.

Co se týče zaměstnanosti a poptávky po zaměstnancích, pomohlo by, kdyby se otevřely hranice pro pracovníky ze zahraničí? „Budeme s vládou znovu jednat, jak hranice otevřít. Ale já si myslím, že je lepší řešení nežli ten příliv zahraničních pracovníků. Myslím si, že to řešení, které je optimální, leží uprostřed tady přímo naší země, v České republice, a to je samozřejmě ta pokračující čtvrtá průmyslová revoluce. To znamená nahrazování těch pracovních pozic, které jsou nízkokvalifikované, fyzicky velmi náročné a špatně placené, automatizací a robotizací a uvolnění těch pracovníků právě tam, kde chybí a kde je pro ně připravená práce, která je fyzicky méně náročná, lépe placená, byť vyžaduje určitou rekvalifikaci,“ sdělil Špicar.

Řeč byla i o váznoucích dodávkách komponentů. „Žijeme v globálním světě, takže představa, že bychom sáhli někam jinam, je lichá. Ten svět je propojený a nedostatek je globální. Ale to, k čemu se schyluje a co už vlastně probíhá, a co je vlastně jedním z těch pozitivních výsledků končící pandemie, je zkracování těch dodavatelských řetězců, které byly opravdu před krizí superdlouhé, velmi globální a takové kontinenty jako Evropa a firmy, jako jsou ty evropské, si uvědomily, že to za určitých okolností může být velmi riskantní, protože je to dělá velmi zranitelné. Takže ta realokace práce a investic, například z Asie do Evropy, ale i z jiných míst zpátky do Evropy, to je myslím něco, čeho budeme v příštích měsících a letech svědky čím dál tím více,“ dodal Špicar.

A v jakém stavu je nyní průmysl v Česku? Odpovídá realitě to, když se hovoří o montovnách v Česku? „Je to pro mě velmi důležité téma, kterému se s kolegyněmi a kolegy v představenstvu v tomto volebním období věnujeme velmi intenzivně. Hovořím o tom, co odbory zcela správně, musím říct, otevřely jako téma konec levné práce. Levná práce není příčina, ale důsledek. A příčina je něco, co my jsme začali říkat, díky tomu, že to odbory otevřely, levná ekonomika. A ukázali jsme to na dvou číslech: Hodnota práce, kterou český zaměstnavatel od toho svého zaměstnance získá, průměrná, je 12 euro na hodinu, zatímco hodnota práce, kterou německý zaměstnavatel získá od toho svého zaměstnance v Německu, je 42 euro na hodinu, to znamená obrovský nepoměr, který není daný tím, že bychom méně pracovali. Opak je pravdou. My pracujeme více nežli Němci, ale který je daný strukturou té ekonomiky. A v čem to je? Je to především v tom, že jsme spíše subdodavatelé s nízkou marží, bez kontaktu se zákazníkem, kdežto Němci mají tu značku, finální výrobek, vysokou marži a přímý vztah se zákazníkem. Takže to musíme změnit, abychom se dostali z pasti levné ekonomiky,“ podotkl Špicar.

Závěrem se pak Špicar rozčílil nad českými politiky, konkrétně hovořil o jejich neschopnosti zrealizovat důchodovou reformu a reformu zdravotnictví. „Chybí tady politická odvaha dělat nepopulární věci, hladit společnost proti srsti a přijít s nějakou vizí, kterou naše země potřebuje. Kdo ji má? Vždyť ji nemá nikdo. Nemáme ji ve školství, nemáme ji v oblasti hospodářské politiky, nemáme ji téměř v ničem. Jsme země bez vize, bez strategie a je to nešťastné. Takhle se k těm nejlepším těžko přiblížíme. My jsme sice díky první ekonomické transformaci dohnali takové země ekonomické výkonnosti, jako je Portugalsko, Španělsko, Itálie, Řecko, výborně, tak je jsme dohnali, ale abychom začali dohánět západ a sever, tak nám to nestačí. Už z toho prostého důvodu, že když chcete někoho dohánět, tak nemůžete běžet stejně rychle jako on. Musíte běžet rychleji,“ dodal závěrem Špicar.

„Asi jsem to teď na ČRo Plus trochu emocionálně přehnal, ale jsou to důležitá témata a mně na nich opravdu záleží...“ napsal následně Špicar na svém twitteru.

