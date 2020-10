Déle, než si myslíte! Covid: 9544 nakažených. A tvrdě o opatřeních

Epidemiologická situace se v České republice dál zhoršuje. Za středu bylo zaznamenáno více než 9500 nových případů koronaviru, 175 lidí muselo zamířit do nemocnice a 35 lidí zemřelo. Co nás čeká dál? Na tuto otázku se pokusili odpovědět epidemiolog Petr Smejkal a imunolog Václav Hořejší

reklama

Koronavirová epidemie v Česku bohužel nabývá na obrátkách. Jen za středu bylo zaznamenáno 9544 nových případů koronaviru. V tuto chvíli je v Česku asi 77 tisíc nemocných. Takřka 2700 muselo zamířit do nemocnice.

Epidemiolog Petr Smejkal Českému rozhlasu sdělil, že stávající opatření v boji proti koronaviru mohou epidemii zpomalit, pokud lidé budou nařízení dodržovat. Ale pokud se během dvou týdnů nezačne situace lepšit, podle Smejkala nezbude, než uzavřít celou zemi, zastavit ekonomiku. Dojde na lockdown. A pokud stávající opatření zaberou, budou podle Smejkala v platnosti déle než 14 dní.

Smejkal má také za to, že se tato situace dala předvídat.

„Do určité míry se to dalo předvídat. To už tvrdíme dlouho, že jsme v létě neměli opatření rušit. Někdo si mohl uvědomit, že předtím, než nastane exponenciální růst, tak se dlouho nic neděje. Vidím jen křivky na webu ministerstva a od poloviny září tam rostoucí trend byl. Obecně to ale zkoušeli apelem na veřejnost, na který ale po ztrátě důvěry už lidé nereagují. Určitě opatření měla přijít dřív. Nechápal jsem například, proč tak dlouho probíhají sportovní utkání s diváky,“ pravil Smejkal.

To nejhorší nás prý čeká v říjnu a v listopadu. O Vánocích by už mohlo být lépe.

Také podle imunologa Václava Hořejšího je naprosto zásadní, aby lidé opatření dodržovali. Pokud lidé budou dodržovat nařízení vlády, podle Hořejšího to pomůže zbrždění epidemie. Uzavření restaurací, až na výdej přes okénko, považuje za správné. Stejně tak důležité podle něj je, aby lidé nosili roušky.

„Je rozumné počkat deset dnů, aby se ukázalo, jak se projevila ta současná opatření. Jsou už celkem dostatečná, takže by to mohlo stačit,“ uvedl Hořejší.

Stejně jako Smejkal, je i Hořejší přesvědčen, že se stávající špatná situace dala předvídat.

„Samozřejmě, od začátku jsem to předvídal. Moje předpovědi možná byly o něco horší a zpožděné asi o týden. Dalo se to čekat, epidemiologické modely to ukazovaly. Kdyby omezení na jaře zavedli o týden nebo dva později, tak jsme byli úplně ve stejné situaci jako teď. A to, že se stejným principem neřídili na konci srpna, když se to začalo rozjíždět, tak to je nepochopitelné selhání. Neblahou a rozhodující roli v tom podle mě hráli nezodpovědní a mediálně známí lékaři, kteří tu nemoc bagatelizovali. A politikům se líbilo, že známé tváře opakují něco, co je příjemné,“ poznamenal Hořejší.

Imunolog má za to, že bude lépe, až se dostaneme na čísla z konce srpna tohoto roku, což by se prý za stávajících opatření mohlo podařit. I tak se však domnívá, že epidemie ovlivní Vánoce v Česku.

Psali jsme: Jurajda: Nulová tolerance k vyšinutým odpíračům roušek Covid: Kapacity pro nemocné budou, uklidňuje Vojtěch. A odkryl pozadí demise Covid: Přijde zlom, nebudeme stíhat léčit, varuje Pirát. Vážné obvinění Babiše „Čekejte vlnu krachů.“ Německo se chystá na velmi temné časy

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.