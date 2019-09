Demagogický blok, sluníčkářská média, k smíchu. Z ČT zavolali Okamurovi, aby okomentoval osvobození Babiše, ale dopadlo to úplně jinak

Okamura divákům České televize sdělil, že v kauze Andreje Babiše nepropadal „laciné hysterii“.

„My to rozhodnutí samozřejmě vítáme, protože my jako SPD jsme nepropadali nějaké laciné historii vůči osobě pana premiéra. My jsme říkali, že si počkáme na výsledek. Teď od toho očekáváme, že vláda bude mít víc času na práci pro občany, protože tato kauza zatěžovala vládu, ať tak či onak,“ zdůraznil Okamura.

Dodal však, že mu přijde zajímavé, že je podle českých státních zástupců v pořádku vyvést jednu firmu z podnikatelského gigantu, s touto malou firmou žádat o dotaci pro malé firmy a po vyčerpání dotace se vrátí do obřího holdingu.

„Je to samozřejmě zajímavý závěr. My jsme ten dotační program sledovali, protože se týkal cestovního ruchu a v tom se pohybuji v podstatě celý svůj život,“ podivoval se Okamura. Je to zajímavé, nicméně, státní zastupitelství rozhodlo, že je to z hlediska českého práva v pořádku a mně to nepřísluší nijak komentovat,“ zdůraznil. „My jsme ty osobní útoky nedělali, všichni si to pamatují a jsme rádi, že se ta situace vyjasnila,“ zopakoval posléze.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Po chvilce se však velmi rozzlobil na moderátorku České televize Barboru Kroužkovou, když z jejích úst slyšel, že hnutí SPD nabízelo své služby nedávno ve vládní krizi a členové hnutí chtěli nahradit ČSSD ve vládě.

„Já se musím důrazně ohradit proti tomu, co jste teď dvakrát řekla, že by SPD nabízelo své služby. Jediné, co my nabízíme, je pomoc při realizaci politického programu SPD, který jsme slíbili voličům. Žádné své služby jsme nikdy nikomu nenabízeli, ani jsme se nenabízeli Andreji Babišovi. To vždycky ta sluníčkářská média překrucovala, aby nás poškodila,“ rozčílil se Okamura.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Trval si na tom, že chce prosazovat program SPD a pokud by to šlo s Andrejem Babišem a s jeho 77 dalšími poslanci, Okamura by se prý takové spolupráci nebránil. Hledá prý 101 poslanců, aby mohl prosazovat program SPD.

Poté se obul do stran bývalého Demokratického bloku, který prý jen politikaří a jednou státní zastupitelství chválí a později kritizují. „Tzv. Demagogický blok vždycky říká, že se nemá ovlivňovat státní zastupitelství, ale když státní zastupitelství rozhodne takhle, tak už ho zase kritizujou, před tím žádali nezávislost. To je opravdu galimatyáš. Mně to připadá, že podle těchto stran je demokracie jen to, co odpovídá jejich názoru. Pakliže má někdo názor jiný, tak to najednou demokracie není? To je prostě k smíchu,“ pálil ostrými slovními náboji po pravicové opozici Okamura.

Psali jsme: Prásk ho: Babiš je nevinný, rozhodlo se. A platí to. Takže... Foldyna oficiálně navrhl přejmenovat sněmovnu na Kliniku. Důvodem byla šaškárna Pirátů s duhovou vlajkou Janda přejmenoval neziskovku a vytáhl na Čínu. Pak jásal, že zmizí socha masového vraha Koněva Bartošek (KDU-ČSL): Chybí peníze v rozpočtu? Vláda zdaní vše, co jde a ještě to svede na bohumilou činnost

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp